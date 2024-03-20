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Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков РПЛ до 22 лет

вчера, 21:54

Transfermarkt представил сборную из самых дорогостоящих футболистов РПЛ не старше 21 года.

Вратарь: Даниил Худяков («Локомотив», 1,5 млн евро).

Защитники: Андрей Лангович (1,5 млн), Виктор Мелехин (3,5 млн, оба — «Ростов»), Даниил Денисов («Спартак», 4 млн), Сергей Волков («Краснодар», 5 млн).

Полузащитники: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, 5 млн), Артём Карпукас (6 млн), Сергей Пиняев (8 млн, оба — «Локомотив»), Педриньо («Зенит», 7 млн).

Нападающие: Манфред Угальде («Спартак», 8 млн), Константин Тюкавин («Динамо», 12 млн).

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Все комментарии
zh8wwt77h8tr
zh8wwt77h8tr
сегодня в 04:38
То Угальде 24 млн. стоит, то 8....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:34
Угальде самый сильный футболист РПЛ по скачкам.
Спартак его купил за 13+2, вчера какая то непонятная аналитическая хрень писала, что он самый дорогой игрок РПЛ и стоит под тридцатку, а сегодня опять 8 лямов всего стоит.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:05
Примерно 3-я лига Англии
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