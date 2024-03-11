Начудили футболисты «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака». Элитная антисборная 20-го тура РПЛ

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сегодня, 12:03

Фавориты проигрывали и теряли очки.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

Голкипер «Ахмата» допустил грубую ошибку. Когда забивал Чавес, то можно списать гол на красоту удара. Но вот мяч Тюкавина создал вратарь. После неудачной подачи и рикошета снаряд летел к голкиперу, а тот выпустил мяч из рук прямо в ноги сопернику. Форвард «Динамо» забил второй гол своей команды, Шелия перечеркнул шансы на ничью в Москве.

Защитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Роман работал справа в защите в стиле Кузяева, бывшего игрока «Зенита». Но Аппаев и Магаль объяснили нехитрой комбинацией с пасом пяткой и прострелом накануне второго гола «Факела», почему Зобнину лучше не появляться на фланге обороны. Роман помог «Спартаку» проиграть дома середняку, хотя по зарплате и статусу Зобнин должен быть лидером.

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Специалисты по французскому футболу оказались правы. Ньямси не новый Чорлука. По фактуре 27-летний француз был похож на элитного защитника, крепкий парень. А по факту настолько медленный, что защитник «Сочи» Марсело успел оттеснить толпу игроков «Локомотива» от точки, куда прилетел мяч, развернулся, выпрыгнул и забил гол, а Жерзино не успел шелохнуться.

Тормена («Краснодар»)

Тормена неправильно сыграл в двух голевых эпизодах с участием Мохеби из «Ростова». Иранец не сделал хет-трик, но дубля хватило для победы. Оба раза Тормена потерял оппонента, хотя был шанс сыграть грамотнее. Защитники «Краснодара», конечно, будут ключевыми фигурами по ходу чемпионской борьбы. Стартовали они весной слабо – ничья и поражение.

Фернандо Костанса («Крылья Советов»)

У самарцев проблемы в центре обороны. Солдатенков не сыграл, поэтому Костанса снова вышел в защите. И сыграл скверно, ведь именно бразилец допускал грубые позиционные ошибки в борьбе с Виллианом Рошей. Бразилец из ЦСКА сделал дубль, что для центрального защитника – особенное событие. Костанса хорош в опорной зоне, но центр защиты не для него.

Денис Кулаков («Урал»)

Мостовому не мешали выходить к воротам по левому флангу, а Сантосу не мешали делать подачи с фланга Кулакова. Также опытный Денис не проследил за коллегой по амплуа при стандарте, у Дугласа есть забитый мяч. Кулаков, как и весь «Урал», не заслужил комплиментов, подарили «Зениту» легкую победу. Тренер Ганчаренко даже матерился после матча в интервью.

Полузащитники

Артём Карпукас («Локомотив»)

Молодому полузащитнику не хватает опыта. Первую желтую карточку Карпукас получил случайно, отдавал передачу и наступил на ногу сопернику. Позже Артём не смог солидно закрыть опорную зону, где также ошибался Баринов. Но Карпукас подставил «Локомотив» против «Сочи», ведь заработал второе предупреждение – махал ногами и ударил соперника.

Кристофер Мартинс («Спартак»)

Нелепый игрок. Можно назвать сильные стороны Мартинса – пасы ближнему напарнику и физическая подготовка. Но минусов значительно больше. Кристофер небрежно сыграл в своей штрафной площади, наступил на ногу сопернику. Судья назначил пенальти, дав «Факелу» искру победной надежды. В созидании Мартинс тоже сыграл плохо, ни одной передачи под удар.

Евгений Харин («Ахмат»)

Универсальный игрок соперника выручил «Динамо» в московском матче. В первом тайме Харин поговорил с помощником судьи – такое поведение справедливо наказывается желтой карточкой. Уже имея предупреждение, Евгений допустил глупейшую симуляцию. Если по первому эпизоду можно спорить о взаимном фоле с Паршивлюком, то удаление на совести Харина.

Нападающие

Михаил Игнатов («Спартак»)

Футболист, который не пройдет в основу «Сочи», в старте «Спартака». У Михаила в игре против «Факела», в которой встречался с мячом чаще, чем Угальде, 0 выстрелов по воротам, 2 паса под удар и 38 % брака в пасах. Нельзя игнорировать вредность Игнатова для команды. Для сравнения, Угальде нанес 5 ударов и создал 3 момента, хотя тоже не сыграл сказочно.

Олакунле Олусегун («Краснодар»)

Сначала нигериец отмахнулся от Вахании. Желтую карточку можно было не давать, только назначить штрафной удар. Но Олусегун знал, что играет с предупреждением, поэтому не ищите ему оправданий за действия против Байрамяна после перерыва. Нигериец ударил соперника рукой, справедливо увидел красный цвет. «Краснодар» проиграл в меньшинстве.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Спас Ивича от включения в этот состав. «Краснодар» против «Ростова» сыграл неправильно, Карпин был лучше, чем сербский коллега. Но «Спартак» дома не сумел потушить «Факел», который не опаснее, чем ростовчане. Владея мячом почти 70 % игрового времени, фаворит из Москвы уступил 0:2. В обороне «красно-белые» сыграли привычно ужасно, у соперника два гола после двух ударов в створ, не считая автогола Пруцева. Абаскаль не поставил игру ни в одной из линий, ни на флангах, ни в центре.

Тенденция тура. Глупые ошибки в защите

Если в первом туре весны проиграли нападающие, то теперь защитники и вратари решили подарить им серию голов. Такого безобразия давно не было. Сильно огорчили игроки семи разных клубов, а не пропускали только пять команд из шестнадцати. Увидели невероятное количество нелепых решений вратарей, защитников и хавбеков.

Провал тура. «Спартак» против «Факела»

Полузащитник «Факела» Квеквескири правильно сказал. Абаскаль и «Спартак» после гостевого поражения рассказывали о качестве газона и вели себя высокомерно. В ответном поединке в Москве увидели аналогичную по счету победу «Факела». Теперь «Спартак» ищет нового тренера, а у болельщиков москвичей чувство дежавю, ведь всё это уже проходили. Меняются только имена в стартовом составе и соперники.