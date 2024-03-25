Поразили Тюкавин, Кассьерра и Лещук. Неожиданные рекордсмены сезона в РПЛ

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сегодня, 15:33

Даже недавние резервисты показали крутой футбол.

Игорь Лещук («Динамо»)

Обозвать оборону «Динамо» надежной можно только в шутку. Личка имеет гарантию, что будут неприятности в каждом матче. Это не значит, что латерали Даса и Скопинцев не хотят бороться за мяч, или молодые напарники опытного центрбека Бальбуэны не умеют сыграть в одном конкретном матче без явных ошибок. Но куда чаще оборона «Динамо» как явление заставляет голкипера Лещука пахать. Игорь вытеснил ветерана Шунина из основы, лидирует по проценту сейвов за игру во всей РПЛ . Вытащил 84.8 % выстрелов, опередил Сафонова – у Матвея 80 % спасений с игры. По проценту «сухарей» голкипер «Динамо» тоже первый, хотя выступал далеко не во всех матчах, поэтому пока у него 5 поединков без пропущенных мячей. Не рекорд сезона, как у Дюпина, Сафонова и Нигматуллина, у них по 8 сухих игр. Но классный футбол бывшего резервиста Лещука – одна из причин, почему москвичи остаются в чемпионской борьбе. У Игоря высокая концентрация, тащит по 4.6 удара за матч, первое место в РПЛ .

Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

В отличие от Лещука, Гарре не сидел на лавке своей команды в половине сыгранных туров РПЛ . Аргентинец – новый лидер клуба из Самары. Гарре в тройке по количеству ударов в створ за игру, опережает нападающих ЦСКА и «Зенита». Также Бенхамин на третьей строчке по выстрелам в створ. И здесь он на один удар выше Кассьерры. Конечно, аргентинец не бьет из таких удачных позиций, как Матео, ведь он не центральный нападающий, живущий в штрафной площади. Но прогресс Гарре впечатляет, скауты клубов Серии А заметили атакующего хавбека. Успех Кварацхелии оставил позади стереотипы. Хвича неудачно играл за «Рубин» в конце карьеры в Казани, ушел в грузинский клуб, что не помешало позже стать чемпионом Италии. Гарре тоже окажется в солидном зарубежном клубе? Бенхамин хорош, хотя немного эгоистичный. Пасов под удар весной должно стать больше. У аргентинца 8 голов и 3 ассиста, а также лучшие средние оценки в РПЛ . Техничный и прекрасно играет в пас с браком всего 15 %. Один из ценных легионеров, которых не хотелось бы терять для РПЛ .

Матео Кассьерра («Зенит»)

Петербуржцы активно заманивали в команду форвардов сборной Бразилии Педро и Габигола из «Фламенго». Если бы дорогие сделки выгорели, то Кассьерра мог оказаться или в Турции, или в резерве «Зенита». Семак после неудачного сезона колумбийца, когда игроку было неудобно в схеме с одним форвардом, сомневался в Матео. Но Кассьерра удивил публику и соперников. Сейчас это лучший снайпер сезона, у него 15 голов. С таким показателем выигрывали гонку в РПЛ по сумме всего чемпионата, поэтому у Чалова, Кордобы и Тюкавина скорее теоретические шансы на успех, чем реальные, отстают на шесть голов каждый. У Кассьерры безумный показатель по голам за игру – 0.92. А ещё сильнее впечатляет, что 15 мячей колумбиец забил после девятнадцати ударов в створ ворот. Уникальная история, и есть только один минус. Такие отрезки, как у Кассьерры, тяжело повторить даже Холанду. Эрлинг намного чаще промахивается. Но если колумбиец начнет ещё и голевые пасы раздавать после возвращения «Зенита» к схеме «4-3-3» – цены ему не будет. Не удивительно, что клуб продлил контракт с нападающим.

Матиас Перес («Оренбург»)

Кроме атакующих игроков и голкипера, хочется выделить также представителя аутсайдера. «Оренбург» после смены тренеров далеко не так хорош, как с Личкой. Чех ушел строить успешное «Динамо», а после молодого тренера Ярошика, у которого не задалось возвращение в РПЛ , пришел Деограсия. У него один стабильный человек на весь «Оренбург». Перес прекрасно встречает соперников, настоящий аргентинский боец. Матиас первый в РПЛ по отборам, 2.8 удачных единоборства за игру против 2.7 у Родригао из «Зенита» и 2.5 у ещё одного крутого бойца – Альшина из «Факела». Но у «Оренбурга» не такой стиль, как у клуба из Воронежа. Перес не первый по перехватам, хотя и среди лучших игроков сезона. У Матиас много выносов мяча от ворот для игрока его стиля. И в пас аргентинец играет не хуже, чем его соотечественник Гарре в атаке. Эти парни могут построить себе карьеру в топ-5, ведь один техничный, а другой злой в борьбе, как любят многие тренеры.

Константин Тюкавин («Динамо»)

В прошлом сезоне Тюкавин через агента высказывал жалобы, что ему не доверяют в «Динамо» время в основе. Были даже намеки на уход, причем не обязательно в зарубежный клуб, ведь в «Зените» всегда готовы заплатить больше талантливому парню из «Динамо». Но приход наставника Лички изменил статус молодого форварда. В двадцать один год Тюкавина можно назвать главным российским центральным нападающим. Константин вышел в основе сборной на первый матч после паузы против Сербии. Форварда выделяет умение работать корпусом против защитников любого роста. Боец и борец, поэтому не удивляет статистический успех Тюкавина. У него есть серия с результативными действиями в составе «Динамо». Форвард стал самым молодым игроком в новейшей истории РПЛ с голевыми пасами или ударами в семи матчах подряд.