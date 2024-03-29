«Шелбурн» – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

1711671609

сегодня, 03:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Дандолк», который состоится 29 марта 2024 года

«Шелбурн»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают первое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Шелбурна» за последнее время. Выигрышная серия «красных» насчитывает пять матчей к ряду. В матче позапрошлого тура в сухую, забив пару мячей, «Шелбурн» обыграл в гостях команду «Богемианс».

15 марта с разницей в один мяч «красные» на выезде взяли верх над клубом «Сент-Патрикс».

«Дандолк»

На текущий момент «чёрно-белые» находятся на последней строчке турнирной таблицы Премьер-дивизиона. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Дандолка». Больше двух месяцев «чёрно-белые» не радуют победами своих поклонников. 8 марта с минимальным счётом «Дандолк» уступил в гостях команде «Сент-Патрикс Атлетик» в матче позапрошлого тура чемпионата.

Через неделю «нулёвку» раскатали «чёрно-белые» с клубом «Уотерфорд».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шелбурн» – 1.79

Ничья – 3.50

Победит «Дандолк» – 4.80

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 гола – 3.15

Тотал голов больше 2.5 – 2.22

Тотал голов меньше 2.5 – 1.64

Статистика

Из пяти крайних очных встреч исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру завершились четыре матча

Девять побед одержали «красные» в десяти последних матчах

За такой же период «чёрно-белые» выиграли у своих оппонентов в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Встречи данных команд на футбольном поле обычно не отличаются высокой результативностью. С коэффициентом 1.64 компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру.