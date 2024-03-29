Лев Яшин, Гарринча и Тостао играли в одной команде — или сколько последних матчей сыграл Лев Яшин?

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вчера, 21:54

Льву Яшину были посвящены уже несколько моих статей. В первой был рассказ о матче Яшина за «сборную Турции».

Во второй и третьей говорилось о всех матчах Яшина, в которых ему били пенальти.

Говорили и о тех, кто чаще всех забивал голы в ворота Яшина.

Были также две статьи о турне команды Динамо Москва в Южную Америку в 1957 году.

27 мая 1971 г. в Лужниках состоялся прощальный матч нашего прославленного вратаря Льва Яшина. Сыграл он в том матче за сборную общества Динамо.

А когда свой последний матч Лев Яшин сыграл за свой родной клуб Динамо из Москвы?

Лев Яшин провёл свой последний официальный матч в чемпионате страны 30 августа 1970 г. в Лужниках при 51 тыс. зрителей, ЦСКА принимал Динамо. Владимир Федотов на 79-й мин забил единственный мяч в матче, став последним футболистом, кто забил Яшину во внутренних турнирах. Это был последний официальный матч Льва Яшина за Динамо Москва.

Но в 1970 году это был не совсем последний матч Яшина.

По крайней мере, 15 сентября 1970 г. 40-летний Лев Яшин стоял в воротах в международном товарищеском матче, встречались молодёжная сборная Польши и олимпийская сборная СССР . Во втором тайме в воротах появился Владимир Пильгуй. Наши ворота остались «сухими». Но этот матч мало известен, проходил в польском городе Быдгощ, по телевидению не транслировался. В Советском спорте 17 сентября, а в Футбол-Хоккее 20 сентября сообщили счёт матча (1:0), автора нашего гола (Еврюжихин), состав и тренеров (К.Бесков и Н.Гуляев). Скромный такой матч, совсем незаметный, присутствовало 3600 зрителей.

Это был последний матч Льва Яшина за сборную страны, пусть и олимпийскую.

За первую сборную СССР в официальных матчах Лев Яшин сыграл в последний раз в 1967, 16 июля на стадионе Динамо в Тбилиси. Это был отборочный матч чемпионата Европы, сборная СССР победила 4:0. Несмотря на крупную победу в советской прессе очень сдержанно давали информацию о том матче — политические обстоятельства заставляли как можно реже говорить о Греции, из-за переворота «чёрных полковников» в этой стране.

В неофициальном матче за главную команду страны Лев Яшин также сыграл в 1967, 20 июня в Хельсинки. Это был матч в честь 60-летия Финского футбольного союза, играли сборная Скандинавии (Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия) и сборная СССР . Яшин стоял в воротах в первом тайме, пропустил гол от финна Томми Линдхольма. Матч завершился 2:2, во втором тайме в воротах сборной СССР был Анзор Кавазашвили.

Заодно напомним, что 2 июля того же 1967 года Лев Яшин был капитаном сборной звёзд турецкого футбола в прощальном матче Тургая Шерена. Об этом матче недавно был рассказ.

Но в Стамбуле это не был последний матч Льва Яшина за иные сборные, кроме отечественных.

Готовясь к своему прощальному матчу, Лев Иванович много тренировался, не мог же он при полных Лужниках отхватить какую-нибудь «бабочку». Готовился всерьёз!

В еженедельнике Футбол-Хоккей весной 1971 была заметка об одной игре ветеранов Динамо, в том матче принимал участие Лев Яшин.

Подробностей того матча в газете не сообщалось. Но фото было — и фото от самого Алексея Хомича, на замену которого молодой вратарь Яшин когда-то впервые вышел в официальном матче чемпионата СССР в 1950 году.

Этот номер Футбол-Хоккея вышел 16 мая 1971 года. Вполне вероятно, что тот матч за ветеранов был последним для Льва Яшина неофициальным матчем за свой клуб Динамо Москва.

А пребывание команды ветеранов Динамо Москва (правда, состав их я пока не знаю) действительно фиксировал на плёнку Алексей Хомич.

На следующем фото заместитель председателя Вологодского областного совета общества Динамо Николай Иванович Касаткин вручает Льву Яшину сувенир с изображением символа чемпионата мира по футболу в Мексике 1970. Полированную доску на подставке изготовили для великого вратаря на вологодской мебельной фабрике «Прогресс».

Есть и второе фото, люди те же:

В семье младшего сына Н.И. Касаткина хранят эти снимки трепетно, потому что их делал сам Алексей Хомич. А вот брат Николая Ивановича — Рем Иванович — сам был опытный фотограф. И в его объектив попал Алексей Хомич на вологодском стадионе Динамо 9 мая 1971 года, когда там играл Лев Яшин:

Дату матча удалось установить именно благодаря этому снимку, потому что Рем Иванович всегда подписывал на обороте своих фото дату, место и имя тех, кто запечатлён.

Есть ещё пара фото из Вологды, где отчётливо видно, что правое колено Льва Яшина было перебинтовано:

Ещё один очевидец того матча в Вологде, житель города Андрей Шубин, вспомнил, что Лев Яшин играл в зелёном свитере и в белых перчатках. Матч в Вологде завершился нулевой ничьей. И зрителей было порядочно. На фото из еженедельника зрителей и впрямь хватало — это, скорее всего на западной трибуне. А вот Алексей Петрович Хомич идёт в раздумьях на фоне полупустой противоположной трибуны.

А западная трибуна стадиона в Вологде могла быть забита в тот день и до отказа, как на снимке 1973 года:

Главный статистик вологодского футбола Евгений Цветков подтвердил, что матч закончился со счётом 0:0. Лев Яшин сыграл в первом тайме.

В зелёном свитере, но с буквой Д на груди, Лев Яшин сыграл и в своём прощальном матче.

А до него оставалось чуть меньше трёх недель.

Предварительный состав сборной мира, с которой сыграет сборная общества Динамо в Лужниках 27 мая, вполне читаем на скане из Футбол-Хоккея.

Дадим слово пресс-службе клуба Динамо:

Вот Лев Яшин в зелёной футболке с буквой Д выходит в качестве капитана сборной мира на свой последний матч на главном стадионе страны, в Лужниках:

Потом капитанскую повязку сборной ФИФА из рук Яшина получил Бобби Чарльтон. А со своей красной капитанской повязкой Лев Яшин играл в том матче за сборную Динамо.

Это действительно была сборная: в матче приняли участие игроки минского, киевского, тбилисского и, конечно, московского Динамо.

Как видим, тренировки не прошли даром: свои ворота в последнем матче Лев Яшин оставил в неприкосновенности. Венгр Кальман Месей вспоминал, что никаких установок перед матчем на тему «поберечь Яшина, не забивать ему» — не было. Герд Мюллер очень старался забить, но не получилось.

Как говорил тот же Месей — на поле было два венгра, он и Йожеф Сабо в команде Яшина. И, между прочим, оба забили по голу.

Об этом матче в Лужниках — прощальном матче Льва Яшина — рассказано и показано уже немало. Вряд ли что-то новое можно добавить. Можно поправить данные о количестве зрителей — чаще пишут либо более 100 тысяч, либо 103 тысячи зрителей.

Но вот тот факт, что матч 27 мая 1971 года оказался совсем не последним в карьере великого вратаря — это факт достоверный.

31 августа 1971 года в городе Милане в Италии на знаменитом стадионе Сан-Сиро в честь Льва Яшина был организован матч ветеранов сборной Италии и ветеранов из 7 стран, включая Бразилию. Можете называть ту команду ветеранской сборной мира.

Главным инициатором матча стали поклонники и друзья Льва Яшина во главе с многолетним капитаном сборной Италии Джачинто Факкетти.

Вот так выглядел билет на Сан-Сиро на самый последний матч в честь нашего вратаря:

Этот матч довольно скромно был представлен в прессе. Фотографий совсем мало. В Советском спорте в очередном номере от 2 сентября (в день знаний газета не выходила в том году) была небольшая заметка. Привели только стартовые составы обеих команд, но после перерыва было много замен.

В еженедельнике Футбол-Хоккей №36 от 5 сентября было фото Льва Яшина, которого через металлическую решётку приветствуют зрители и более подробная информация о матче, в том числе и о заменах.

Дубль в матче оформил чемпион мира 1970 года из Бразилии Тостао, потом был заменён. А вот Гарринча — чемпион мира 1958 и 1962 годов — отыграл весь матч. Ещё один чемпион мира — англичанин Джордж Коэн — вышел на второй тайм.

Немного оконфузились редакторы нашего еженедельника с фамилией одного из австрийских ветеранов: не было такого игрока Норак, а был Вальтер Горак или Хорак, в оригинале Horak, отсюда и нелепая описка. Он и Карл Коллер играли против Льва Яшина на ЧМ -58.

Бразилец Да Силва более известен как Силва Батута, полное имя Валтер Машадо да Силва. На ЧМ -66 он сыграл в одном матче против Португалии и тогда числился просто как Силва.

Карл Коллер и Эрнст Оцвирк из Австрии играли ещё на ЧМ -54. Оцвирк был капитаном команды, которая единственный раз в своей истории завоевала 3-е место на том мундиале. Через 20 дней в Австрии Лев Яшин и его Динамо сыграло против клуба Аустрия, к котором был Оцвирк. Так что он с Яшиным знаком давно.

Бразильца Винисио (Виницио в газете) наша публика уже видела в 1966 г. в составе итальянского клуба Ланеросси, он тогда и гол со штрафного забил в ворота сборной СССР . В воротах был Анзор Кавазашвили. Подробно о Винисио и о том матче был рассказ ранее.

В ветеранской сборной мира (игроки из 9 стран) не все футболисты к тому времени повесили бутсы на гвоздь. Трое бразильцев играли ещё (Тостао, Гарринча и Силва Батута). Играли португалец Колуна и испанец Хенто, но уже всё реже. Британцы Джордж Коэн и Джим Бакстер были оба в возрасте всего 31 года, но оба уже закончили свою карьеру.

За сборную ветеранов Италии сыграл Омар Сивори — аргентинец, имевший в своё время двойное гражданство, игравший и за Аргентину, и за Италию. А в 1971 уже и не имевший итальянского гражданства, так как вернулся на постоянное место жительства в Аргентину.

Джачинто Факкетти был полноценным действующим игроком сборной Италии, впереди у него был и его третий мундиаль в 1974 году в Германии. А ведь в 1974 ему будет только 31 год.

Энцо Роботти играл на ЧМ -62 вместе с Сивори, Чезаре Мальдини, Бруно Мора и Джакомо Лоси. Эцио Паскутти играл против Льва Яшина на ЧМ -66, как и Факкети. Играл также на ЧМ -66 Паоло Барисон.

В матче также принял участие участник ЧМ -54 Амлето Фриньяни, он заменил Сивори. Однако Сивори вернулся потом на поле, заменив уставшего Бруно Мора.

В общем, бывшие и действующие сборники, вполне боеспособный состав. Играли по-боевому.

На замену выходили у итальянцев вратарь Розин, Эмоли (вместо Мальдини), Кастано (вместо Лоси), Барисон (вместо Паскутти).

В газете l’Unita от 1 сентября 1971 были перечислены все игроки и все замены. В запасе у итальянской команды был игрок по фамилии Galli. Скорее всего это Карло Галли, ещё один участник ЧМ -54. Но он так и не сыграл в том матче.

Голы в ворота «виновника торжества» забивали не только итальянцы, приложился и североирландец Берти Пикок, на которого записали автогол. Последний гол в карьере Льва Яшина забил на 60-й минуте Паоло Барисон.

Но последние полчаса Лев Яшин отстоял на ноль.

Хотя, меньше, не полчаса. Матч закончился досрочно, так как тиффози ринулись на поле к нашему вратарю.

Но сначала был очень эмоциональный эпизод в матче. Впрочем, дадим вновь цитату:

…многочисленные «тифози» закатили форменный рев негодования, когда во втором тайме была объявлена заранее предусмотренная замена Яшина другим игроком. Но Карло Маттрел из «Ювентуса» так и не смог занять ворота...

...зрители после игры хлынули на поле и унесли героя дня на руках. Лев Иванович потом с улыбкой, но и содроганием вспоминал, как, плывя по воздуху, почувствовал, что… его раздевают – сначала сняли одну бутсу, тут же вторую, стянули свитер, добрались и до трусов, милостиво оставив на нем только плавки, и в таком виде доставили прямо в раздевалку."

Цитаты взяты из книги Александра Соскина «Лев Яшин. Блеск сквозь слезы». Москва. 2009 год.

На стадионе Сан-Сиро было 55 тысяч зрителей.

Лев Яшин на руках итальянских болельщиков:

Участники матча оставили свои автографы на память:

А этот памятный кубок был вручен Льву Яшину в тот день:

А это фото было в газете La Stampa накануне самого последнего матча в долгой и славной карьере Льва Яшина:

В качестве обложки к данной статье взято фото трёх участников самого последнего матча в карьере Льва Яшина, все трое играли в одной команде: Гарринча, Яшин и Тостао.

На одном из интернет-ресурсов это фото снабдили весьма подробной подписью. Тут и дата, и место, и кто запечатлён на фото:

Только вот в этой подписи небольшой конфуз случился с информированием о счёте матча.

Тут, что называется, с точностью до наоборот — со счётом 4:2 выиграла Италия у сборной ветеранов мира, никак иначе.

Да, в общем-то и не важен счёт. Мир выиграл в любом случае!

Выиграл, потому что на протяжении многих лет наш великий вратарь демонстрировал своё умение на всех без исключения континентах (кроме Антарктиды). Да и не в умении и мастерстве дело. Лев Яшин был Огромной Души Человек.

И не просто Человек с большой буквы, а НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК!

За предоставленные личные воспоминания и фотодокументы благодарю Андрея Шубина, и особо семью Касаткиных и лично Наталию Георгиевну — жителей города Вологды. И, конечно, рад был познакомиться с коллегой Евгением Цветковым, собирателем футбольных цифирей и историй о вологодском футболе.