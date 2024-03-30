«Аугсбург» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.03.2024)

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вчера, 20:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Кёльн», который состоится 31 марта 2024 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают восьмое место. Вспомним недавние матчи с участием «Аугсбурга», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Козлами» из Кёльна. Пять побед одержали «Фуггеры» в пяти крайних матчах. В прошлом туре чемпионата с разницей в пару мячей «Аугсбург» на выезде одержал победу над «волками» из Вольфсбурга (3:1).

21 марта в товарищеской встрече со счётом 4:1 «Аугсбург» выиграл у команды «Гройтер Фюрт».

«Кёльн»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Козлов» за последнее время. Почти два месяца «Кёльн» не радует победами своих поклонников. 15 марта со счётом 1:5 на своём поле «Красно-белые» проиграли «Красным быкам» из Лейпцига.

22 марта в рамках товарищеского матча «Козлы» раскатали ничью с исландским клубом «Брейдаблик» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 1.80

Ничья – 3.90

Победит «Кёльн» – 4.40

Победит «Аугсбург» с форой -1.5 гола – 2.95

Тотал голов больше 2.5 – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 – 2.03

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «Красно-белые» в десяти крайних матчах

За такой же период «Фуггеры» взяли верх над своими оппонентами в шести футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку в предстоящем матче предлагает сделать с коэффициентом 1.79 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Три гола на двоих команды с большой долей вероятности забьют в будущей встрече.