«Рубин» и топ-5, Галактионов поплыл, «Ахмат» без Ромащенко. Для 23-го тура РПЛ слишком много новостей

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вчера, 22:12

Будет много изменений в таблице.

«Урал» – «Крылья Советов»

Тот матч, в котором «шмели» обязаны брать 3 очка. Команда неприлично затянула спад – из топ-5 упала аж до зоны стыков. При Ганчаренко уральцы выдают результат сериями – и, можно надеяться, с победы над «Родиной» началась светлая полоса. Ситуация пограничная – в трёх последних встречах «Урал» не проигрывает. После «Родины» была ничья со «Спартаком» в Москве и кубковая победа над «Локомотивом». Но это нестабильные соперники, плюс результат получился на тоненького. С другой стороны – есть отличный задел, чтобы развить успех, а сейчас и домашние трибуны будут помогать.

Да и нынешние «Крылья» не те, что шли в тройке и отбирали очки даже у грандов. Весной самарцы проиграли «Ростову» и ЦСКА , сыграли вничью с «Зенитом». И идут уже на 8-й строчке.

«Пари НН» – «Краснодар»

Дома нижегородцы почти непобедимы. За весь текущий сезон на своём поле они проиграли лишь дважды – «Зениту» в первом туре. И, кстати, «Краснодару» в августовском поединке Кубка России.

Юрана очень задевают слова, что его команда играет в антифутбол. Но на правду не обижаются. Меньше, чем «Пари НН», к 21-му туру забила только «Балтика» (17 и 14 голов соответственно), при этом у нижегородцев вторая по надёжности оборона лиги после «Краснодара». Юран взломал футбол – так и получилось, что его подопечные при таких показателях идут в 5 очках от топ-5.

И «Краснодару» в Нижнем Новгороде будет тяжело. Игра с «Локомотивом» показала, что «быки» пока не перестроились на футбол Мусаева – из-за тренерской рокировки рассыпалась цельная система, созданная Ивичем. Так что и ближайший выезд становится серьёзным испытанием.

«Ростов» – «Сочи»

В южном дерби сойдутся тёмные лошадки лиги. «Ростов» сломил «Краснодар» и показал, что «Динамо» рано говорить о чемпионской гонке. В тяжелейшем календаре добыли 4 победы в 5 матчах и теперь ждут осечки команд из топ-5, чтобы подняться выше.

Роберт Морено уже сейчас сколотил симпатичный коллектив в «Сочи», но нужны победы, чтобы оценить работу по достоинству. Команда отказалась от кубковых амбиций (вылетела от « СКА -Хабаровска»), а в чемпионате – 3 ничьих. При этом сочинцы все еще идут последними в таблице РПЛ .

ЦСКА – «Факел»

Очки даются с большим трудом – хотя по результатам ЦСКА весной этого не скажешь (5 матчей без поражений). Просто в ключевой момент находятся люди, которые делают разницу. Победу над «Крыльями» обеспечил центральный защитник Роша. С «Сочи» спас автогол Чистякова и редкий мяч Заболотного. «Оренбургу» забил новичок Мусаев, в Кубке с «Ростовом» — тот же Тамерлан и центрбек Агапов. Преимущество над «Балтикой» добыл Давила. Но нет системности – 1 гол Виктора можно списать на более глубокую позицию и адаптацию. А вот молчанию Чалова нет объяснений.

Для воронежцев большой плюс, что борьба за выживание пока идёт без их участия. При Ташуеве команда воспряла – и весной сотворила сенсацию со «Спартаком» в Москве (2:0), поделила очки с «Оренбургом» и «Пари НН».

«Ахмат» – «Локомотив»

Мирослав Ромащенко больше не главный тренер «Ахмата». Подал в отставку после вылета из Кубка от «Оренбурга». Объясняет это тем, что команде нужна встряска. Впереди – «Локомотив» и ЦСКА , к матчам нужно подойти с предельной мотивацией, поскольку грозненцы – в пекле борьбы за выживание (по 20 очков с «Уралом» и «Оренбургом»). В трёх недавних турах – 1 победа.

Галактионов тоже на грани – после вылета от «Урала» из Кубка заявил, что хочет инициировать встречу с руководством, понять их видение будущего. Плюс, по слухам, в раздевалке выдал пламенный перформанс, который походил на прощание с командой. Всё потому, что весной «красно-зелёные» идут без побед и в трёх матчах РПЛ набрали 2 очка, а в Кубке перед вылетом проиграли ещё и «Балтике». Действия тренера команду либо сплотят, либо надломят окончательно.

«Зенит» – «Балтика»

Дежурные 3 очка, которые должны брать петербуржцы. Помешать «сине-бело-голубым» могут разве что они сами – так это произошло с «Крыльями» и в марте со «Спартаком».

Дополнительно с недооценкой от «Зенита» может сыграть сверхмотивированность «Балтики». Калининградцы настроены сохраниться в РПЛ , но пока не удаётся выбраться в зону стыков – «Урал», «Оренбург» и «Ахмат» (по 20 очков) близко, но далеко. Главное – дело двинулось с мёртвой точки, в прошлом матче одержали долгожданную победу над «Пари НН».

«Динамо» – «Спартак»

Нужно поскорее забыть провал с «Ростовом» — но он случился вовремя. Личка заговорил о том, что «бело-голубые» готовы включиться в чемпионскую гонку, но для этого не хватает запаса прочности, повадок чемпиона. Трезво оценивать свои силы мешал продуктивный старт – победы в дерби над «Локо» (2:1) и над «Ахматом» (2:0). После пощёчины от Карпина предстоит очередная проверка – ещё одним дерби.

«Красно-белым» остаётся доигрывать – никакой мотивации нет, если тренер говорит про бога, даёт пространные комментарии, не признаёт своих ошибок и никак на них не реагирует, а руководство никак не замечает лихорадку клуба. В 5 матчах – 1 победа. И та над резервистами «Оренбурга» в Кубке. То ли ещё будет.

«Оренбург» – «Рубин»

Вторая победа на весеннем отрезке важна для команды Давида Деограсии – она подстёгивает в упорной борьбе в подвале чемпионата. Главное – есть результат, в Премьер-лиге южноуральцы после рестарта пока не проигрывали (ничьи с ЦСКА и «Факелом», победа над «Балтикой»).

Но прекрасно ясно, насколько тяжело клубу будет против казанцев. При Рашиде Рахимове «Рубин» действует организованно, чем сломил даже «Краснодар» (1:1). После поражения от «Пари НН» обыграли «Ахмат» — и теперь отстают от топ-5 всего на 1 балл. И «Локо» в такой форме, что победы в выходные может оказаться достаточно.