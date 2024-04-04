У «Челси» удивительная серия против МЮ. Почеттино и тен Хаг уволят друг друга

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сегодня, 09:30

Сражение за престиж вместо борьбы за титул в АПЛ .

«Челси» не может остановить «дьяволов»

- У лондонцев ужасная статистика в матчах против «красных дьяволов». Тринадцать осечек в четырнадцати последних матчах. Единственную победу одержали в полуфинале Кубка Англии четыре года назад. Но сегодня на поле за «Челси» не сможет выйти ни один человек из той основы Лэмпарда в игре с МЮ Сульшера. Разве что Маунт сыграет против лондонцев за «Манчестер Юнайтед».

- «Челси» нужно время, чтобы стать командой. Мудрик и Палмер неплохо смотрелись в поединке с «Бернли», но «Челси» дома упустил победу, дважды выходя вперед в счете, а также играя в большинстве больше тайма. Оборона, где нет основного голкипера – Санчеса подменяет серб Петрович, частенько огорчает. В линии защиты из основы мечты нет никого, даже Гюсто резервист капитана Джеймса.

- Почеттино имеет право кивать на лазарет как на одну из причин неудач, поскольку защитники Фофана, Джеймс и Чилуэлл на пике формы могли претендовать на место в старте. Как и молодой Колуилл, универсальный и умный игрок. Здесь не у каждого сложные травмы и не все могли преобразить игру «Челси». Но даже с Робертом Санчесом в воротах и Нкунку на позиции «десятки» мог появиться баланс в игре.

- У «Челси» предсказуемая схема «4-2-3-1». Но ни в одной из этих линий нет порядка. Про оборону уже сказано. В опорной зоне Кайседо и Фернандес, классные и дорогущие хавбеки, но они не играют как Макелеле и Лэмпард на пике формы. Любой вариант атакующей четверки включает нестабильного форварда Джексона, хотя даже опытный Стерлинг не всегда готов впечатлить в основе. У «Челси» много нерешенных игровых проблем, поэтому они 12-е в таблице, пока не сыграли перенесенные матчи.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Петрович – Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья – Кайседо, Фернандес – Палмер, Стерлинг, Мудрик – Джексон.

МЮ не заслужил путёвку в Лигу чемпионов

- В случае победы над «Челси» в гостях команда тен Хага наберет 51 пункт. У «Тоттенхэма» 57, теоретически можно перегнать «шпор» до конца сезона. Вот только заслужили ли манкунианцы такой успех? Пятое место должно отправить в Лигу чемпионов, если английские клубы достойно завершат еврокубковый сезон. Но в списке участников плей-офф нет МЮ , заняли последнее место в своей легкой группе ЛЧ .

- Если у «Челси» благодаря встречам со слабыми соперниками серия без поражений, то тен Хаг уступал «Фулхэму» и «Манчестер Сити». А ещё не сумел обыграть «Брентфорд», хотя Маунт забил долгожданный мяч на 95-й минуте матча. Команда, которая умудряется пропустить в ответ дома после позднего гола точно нестабильная. Сейчас тренер тен Хаг под угрозой увольнения, как и его коллега Почеттино.

- У «Манчестер Юнайтед» такая же схема, как у «Челси». Ну, или наоборот. Обе команды играют «4-2-3-1» с удвоенным центром полузащиты. Юный Майну в основе, а Каземиро и МакТоминэй ведут борьбу за право ему помогать. В тройке атакующих полузащитников Гарначо, Фернандеш и Рэшфорд, а на острие атаки Хёйлунд. У молодого датчанина 9 голевых действий в последних 8 матчах. Если бы не игра в обороне, то могли мечтать о четвертой строчке.

- У тен Хага тоже есть проблемы с составом. Про голландского защитника Маласию сочинили байку, что он в программе защиты свидетелей по делу арестанта Промеса. Это шутка, конечно, просто травмирован. Также добавилось головной боли в центре обороны МЮ . У Лисандро Мартинеса и Линделёфа травмы, а Варан и Магуайр могут «привезти», даже когда физически в порядке. На левом фланге вынужденно играет правый латераль Ван-Биссака, ведь Шоу в лазарете. Вся надежда на голкипера Онану, который иногда ловит кураж.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Онана – Далот, Магуайр, Варан, Ван-Биссака – Майну, Каземиро – Гарначо, Фернандеш, Рэшфорд – Хёйлунд.

Богатые клубы готовятся к новым этапам в жизни

- В «Челси» боятся, что догонит прошлое, так как сделки времен Абрамовича стали объектом расследований на предмет махинаций. Или ударит из-за угла по голове настоящее – Боэли тоже нахватал футболистов в долг, могут наказать, как «Эвертон» и «Ноттингем Форест», сняв очки. Розовые очки в Лондоне уже сняли, в топ-4 «Челси» после сложнейшего сезона не вернулся.

- «Аристократы» набрали молодых футболистов, иногда нащупывают правильный ритм футбола. Появился новый лидер – Палмер делает всё, чтобы «Челси» не соседствовал в таблице с «Эвертоном». Но даже усилий Коула мало, столичная команда нестабильная. У «Челси» 3 победы и 2 мировые, но не вернуться к поражениям в ближайшие недели будет сложно.

- Владельцы МЮ Глейзеры отдали спортивную работу в клубе новому инвестору – миллиардеру Рэтклиффу. Планирует набрать крутую команду, но рискует оказаться Федуном из Манчестера. Намерения у него точно хорошие, но реализация оных может захромать. «Манчестер Юнайтед» сломался как солидная боевая единица, поэтому поражения и победы чередуются.

- Игра на три результата, поскольку встречаются знаменитые клубы, но команды в спорном состоянии. Причем разозлить могут одновременно Боэли и Рэтклиффа. Оба совладельца хотят увидеть осмысленную атакующую игру. Попытки будут, но «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не могут повторить завтра свой вчерашний хороший футбол. Богатые странные команды.