У «Спартака» лишь четыре победы над «Зенитом» за 10 лет. Сегодня важно обыграть фаворита

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сегодня, 10:22

Но Абаскаль – аутсайдер в борьбе с Семаком.

У «Спартака» 21 неудача в 25 играх за десять лет

У москвичей ужасная статистика против «Зенита». У них было двадцать пять попыток обыграть принципиального соперника за последние десять лет, но лишь четырежды они воспользовались шансом порадовать фанатов. Ничьих хватало – девять штук, но это уже проблемы для команды Семака. Сергей Богданович слишком часто допускает мировые против «Спартака», учитывая большую разницу в состоянии клубов. У наставника «Зенита» пять ничьих против москвичей за время работы именно в Санкт-Петербурге.

А вот поражение всего одно – 0:3 в кубковом гостевом поединке на групповом этапе в сентябре 2022 года. Вот только тогда в основе «Зенита» хватало изменений, а сегодня можно ждать больше основных футболистов. Также тот единичный успех не помог «Спартаку» на кубковом пути в плей-офф. Зато у Абаскаля есть кубковая победа над Семаком. Возможно, результат пригодится, ведь после этого проигрывал в серии пенальти в Кубке после ничьей, а также дважды уступал в чемпионате, пропуская по три мяча.

Лишь в начале марта «Спартак» сумел прервать неудачную серию, сыграли 0:0 в гостях. Вот только тот результат не помог «Спартаку» встать на путь победной истины. Дальше в РПЛ команда уступила «Факелу» и не сумела обыграть «Урал», хотя нанесли два десятка ударов. Голкипер Помазун вытащил девять попыток, также неплохо выступили некоторые защитники середняка. «Зенит» с «Уралом» разобрался иначе, но для Семака и «красно-белые» это скорее опасный середняк по характеристикам, чем равный соперник.

У «Зенита» бешеная меткость – 34 % ударов в створ

Простая и наглядная разница. У «Спартака» в чемпионате 50 ударов за три матча и ни одного гола. Абаскаль – единственный тренер в РПЛ , который в новом году не праздновал взятие чужих ворот. У «Зенита» 50 ударов в четырех играх с учетом поединка против «Динамо» на предыдущей стадии Кубка страны, но семь голов после семнадцати ударов в створ. Осенью именно меткость выручала «Зенит», где игра стала медленнее. Но убийственный Кассьерра, который бил без промаха, постоянно спасал Семака.

Весной за Матео активно присматривают защитники, поэтому забил один мяч в трех турах РПЛ . Зато в Кубке дубль колумбийского нападающего принес «Зениту» победу над «Динамо». Соперник отправился в Путь регионов, где сегодня может оказаться «Спартак». Поединок портит понимание, что проигравший не вылетает. Но вспомните просьбу генерального директора «Зенита» в коммуникации непристойными жестами с Клаудиньо. Для петербуржцев важно не просто обыграть «Спартак», а немного унизить.

И эффективность подходов работает на фаворита. «Зенит» много владеет мячом, но долго выходит на ударные позиции. Вернулись к схеме «4-3-3», где важнее вингеры с инсайдами. У Артура неравномерный темп футбола, но это опасный футболист, новичок уже себя показывал в нескольких матчах. Также хочет часто играть в основе слева Мостовой. Андрей и его коллега Артур провели активный матч против «Крыльев Советов». Вот только «Зенит» снова не победил. У Семака осечки в каждом втором весеннем матче.

Без домашней победы «Спартак» не пройдёт в финал

Напомним обновленную накануне сезона схему розыгрыша Кубка. «Динамо» и «Ростов» прошли в полуфиналы Пути регионов первого этапа. К ним могут присоединиться «Локомотив» и «Ахмат», если хорошо проведут свои поединки. В этой части сетки играют один матч, а не два, как в Пути РПЛ . Но дальше будет не финал Пути регионов, а второй подряд полуфинал. Вот такая схема. «Спартак» или «Зенит», ЦСКА или «Балтика» после двух очных поединков определят проигравших, которые отправятся в Путь регионов.

Проще говоря, если Абаскаль вылетит от Семака, то ещё может сыграть в главном финале, но тогда придется обыграть «Динамо», «Ростов» или «Локомотив», если эти москвичи не вылетят от «Урала» сегодня. Непростой путь, хотя победа над «Зенитом» по сумме двух матчей – это тоже сложная задача. С другой стороны, в Кубке России «Спартак» нашел путь к чужим воротам. Невзирая на поражение от «Оренбурга» в первом матче прошлого раунда, москвичи отыгрались в ответном поединке – победили 3:1.

Форвард Соболев отдавал в последнее время грамотные последние передачи. Вингер Зиньковский тоже создавал моменты, выходил на ударные позиции и обыгрывал оппонентов. Вот только нет третьего угла в атаке. Им был Промес, но его побрили налысо и держат в ужасных условиях в камере тюрьмы в ОАЭ . Без Квинси в РПЛ у «Спартака» пока четыре поединка. Ноль побед, ноль забитых мячей, четыре пропущенных гола. Пора отвыкать искать глазами голландца, и сегодня переломный момент для «Спартака».

Абаскаль надеется на недооценку турнира от «Зенита»

Если Семак в очередной раз обыграет «красно-белых», причем на выезде, то ответный поединок в Санкт-Петербурге в середине месяца просто зафиксирует самый скучный исход в интересной паре – проход «Зенита» дальше. Но вспомните, что Сергей Богданович и его команда не большие умельцы играть в Кубке России. Хотя пять раз подряд были чемпионами и снова фавориты в РПЛ , кубковый путь прошли до конца всего один раз, когда Дзюба забил победный гол «Химкам» в финале четыре года назад.