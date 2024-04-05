«Оренбург» против бывшего, матч жизни «Урала». В Пути регионов – интрига, ждут «Спартак» и «Балтику»

1712315349

сегодня, 14:09

Прошла жеребьёвка.

«Оренбургу» придётся прыгнуть выше головы

Минимальный счёт в поединке южноуральцев с «Ахматом» не стал удивлением – пара настолько ровная, что результата добились на тоненького. Нужно учитывать и ситуацию в чемпионате. Оба клуба идут в подвале таблицы Премьер-Лиги и борются за выживание. «Оренбург» в зоне стыков, грозненцы – за её пределами. При этом у них с «Уралом» по 20 очков, а потому борьба ожесточённая. И уже в выходные «Ахмату» предстояло играть с «Локомотивом» (5-е место), а «Оренбургу» — с «Рубином», который уже штурмует топ-5. В общем, соблазн у обеих команд пожертвовать Кубком наверняка был огромный.

Ничейный счёт держался аж до 88-й минуты – и то вперёд «Оренбург» вывел автогол защитника хозяев Милоша Шатара. По итогам жеребьёвки подопечным Давида Деограсии предстоит принять «Динамо».

Это красивейший сюжет – возможно, главный в полуфинале Пути регионов. В Москве серьёзный проект выстраивает Марцел Личка – тренер, который поднял «Оренбург» в РПЛ и сделал команду украшением прошлого сезона. Чех остался в южноуральских сердцах – на прощание даже попытался подарить им продолжение вектора, посоветовав назначить вместо себя Иржи Ярошика. И если бы он удержался в клубе к апрелю, поединок был бы ещё интереснее. Но с преемственностью не вышло, «Оренбург» свалился в стыки, а при Деограсии растерял весь свой шарм. Личке будет больно увидеть, насколько всё стало хуже с момента его ухода.

«Урал» попал на соперника, который сломил конкурентов «Зенита»

У «шмелей» ситуация та же, что у «Оренбурга» и «Ахмата». Но есть и разница. «Урал» Ганчаренко – команда серий. Если проигрывают, то проигрывают матч за матчем. Если набирают очки – то со всеми. Сейчас переломный момент. После ударного старта команда потеряла себя, выпала из топ-5 и стремительно рухнула в зону стыков. Весну начала с поражений от «Ахмата» и разгромных 1:4 от «Зенита». Нужно срочно переламывать спад – предстоят важные матчи с «Крыльями» и «Сочи», надо зацепиться за очки с «Динамо».

И в последних играх наметился слом – «Урал» прошёл «Родину» в Кубке, забрал балл в Москве со «Спартаком», выбил «Локомотив». Результат каждого матча – на тоненького, с минимумом голов. Но даже это может помочь.

Так что Кубок для банды Ганачренко – дополнительный источник мотивации. Из предстоящего столкновения нужно выжать максимум – возможно, оно определяющее. Потому что приедет в Екатеринбург «Ростов» Карпина.

Южане заново нащупали нить игры, поднялись в десятку и теперь претендуют на топ-5. Это по части турнирных раскладов. В плане содержания «Ростов» — один из лучших по весне. Команда не принимает авторитетов, одинаково интенсивно играет даже с «Краснодаром» и «Динамо». И те, и те подходили к матчу с ростовчанами в статусе фаворитов первенства, претендентов на чемпионство. Но обоих команда Карпина перекусывала активным прессингом и постоянным давлением. Южане на ходу и даже в гостях с «Уралом» будут фаворитами. Если «шмели» смогут пройти даже такого соперника, дело должно двинуться с мёртвой точки. И это стало бы отличным преимуществом в следующих ключевых играх с «Рубином» и «Балтикой».

В нижней сетке стоит ждать «Спартак»

Параллельно пора присматриваться к парам верхней сетки – там провели первые матчи. И пока очевидные кандидаты на вылет в Путь регионов – «Спартак» и «Балтика». Москвичи попали на «Зенит» — этим всё сказано. Но первый матч проходил в Москве – победа была жизненно необходима для импульса. Но разница сил оказалась очевидной. «Красно-белые» владели преимуществом, пока петербуржцы позволяли им это. Забил Угальде. Во втором тайме гости подключили другие скорости – и смели «Спартак» дублем Педро (мог оформлять хет-трик).

В Санкт-Петербурге подопечным Гильермо Абаскаля будет ещё сложнее. Да и предпосылок переломить ход противостояния не видно – испанец, как и вся команда, не учится на своих ошибках. Скорее дожидается окончания сезона чтобы покинуть команду. Раньше его увольнять вряд ли станут.

Результат матча в Калининграде был на тоненького – и с таким ЦСКА «Балтика» может претендовать на сенсацию. У «армейцев» традиционно кадровые проблемы – но хотя бы есть устойчивые сочетания в обороне и центре поля. Куда больше опасений – в форме группы атаки. Команда забивает, но с огромными усилиями, очень страдает реализация. Особенно у главного бомбардира «красно-синих» Фёдора Чалова. Пока спасают голы Заболотного, новичка Мусаева, адаптировавшегося Давилы и защитников – Агапова, Роши.

Золотой дубль «Зенита» против второго подряд кубка ЦСКА

В любом случае «армейцы» и «Зенит» — фавориты в верхней части сетки. Скорее всего между ними будет разыгрываться путёвка в финал Кубка. Их столкновение стало бы чем-то особенным. И у тех, и у других огромная мотивация. Для петербуржцев уже скучно претендовать только на чемпионство – никто не может составить конкуренцию. Пора начать брать золотые дубли – и сейчас есть все карты на руках.

ЦСКА же – действующий обладатель трофея. Так что для них это будет бой на защиту титула. «Красно-синим» Кубок важен. В чемпионате не такие радужные перспективы – лидерство взяли «сине-бело-голубые», с ними сейчас конкурируют «Краснодар» и «Динамо». После успеха прошлой весной казалось, что ЦСКА будет в группе преследования. Но для этого клубу не хватает возможностей на трансферном рынке.