Кубок Германии – непредсказуемый турнир. В финале сыграют любители или клуб второй Бундеслиги

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сегодня, 16:20

В полуфинале – только 1 клуб из элиты.

Из борьбы выбыли почти все гранды

Конечно, бороться за трофей не так тяжело психологически, когда нет необходимости думать о ком-то из топов – раньше на пути неизбежно встали бы «Бавария», «РБ Лейпциг» или дортмундская «Боруссия». Но текущий сезон в Германии аномальный.

Мюнхенцы переживают тяжелейший кризис, Томас Тухель не справился с давлением – и теперь команда просто валится (и тренер тоже). В ЛЧ даже «Лацио» смог нанести немецким гегемонам поражение (пусть в итоге дальше прошли «баварцы»). В чемпионате очки у них отбирают не только прямые конкуренты, но и выскочки с аутсайдерами – «Айнтрахт», «Вердер», «Бохум». Совсем недавно в грязь «Баварию» окунула «Боруссия» — в Мюнхене «пчёлы» одержали «сухую» победу (2:0).

Сами «Чёрно-жёлтые» тоже не без греха. Страдали от нестабильности и только в новом году выправили ситуацию – правда, из-за этого могут претендовать как максимум на бронзу.

«РБ Лейпциг» обновляется при Марко Розе и пытается выстроить новый сильный коллектив. Клуб вложился в усиление, но оно – на перспективу. Поэтому и стабильностью команда не радует.

Итог всему этому – никто из большой немецкой тройки не прошёл в Кубке далеко. Все выбыли на ранних стадиях.

Любители, выбившие «Баварию» и клуб второй Бундеслиги

Список участников полуфиналов вообще аномальный. Где вообще возможно такое, чтобы до решающих стадий добрались клубы не из элитного дивизиона? Нет, конечно, в Кубке Германии есть недавние примеры «Гамбурга» (сезон-21/22, уступил в 1/2 «Фрайбургу») и «Хольштайна» (сезон-20/21). Но на этот раз среди четырёх участников полуфиналов не из элитного дивизиона – сразу 3 клуба.

Андердоги, осквернившие «Баварию» в ноябре, всё ещё в игре! Тогда «Саарбрюккен» был первопроходцем – мюнхенцы ещё были на ходу и ошибались не так часто. Сомнений в том, что класс позволит провести стандартный сезон, пока не возникало. Вылет из Кубка не был бы таким уж страшным. На этом фоне поражение от любительской команды стало громом среди ясного неба. Своё шествие представители Третьей лиги продолжили – и следом прошлись по головам «Айнтрахта» и мёнхенгладбахской «Боруссии».

Могут ведь попасть и в финал! В полуфинале «Саарбрюккену» достался «Кайзерслаутерн» — они играют во второй Бундеслиге, но там считаются аутсайдерами. Кубок Германии – отдушина, возможность сыграть с «Кёльном», «Гертой», пофеерить в решающих стадиях. И кто-то из этой пары выйдет в финал, будет всерьёз бороться за трофей.

Второй участник финала определится в паре «Байер» — «Фортуна». Клуб из Дюссельдорфа тоже выступает во второй Бундеслиге.

Фаворит – «Байер»

Так и получается, что «фармацевты» оказались гигантом посреди андердогов из низших лиг. Который на пути к полуфиналу не столкнул с «Баварией», «Боруссией», «РБ Лейпциг» — настоящий чемпионский фарт. Леверкузенцы прошли «Зандхаузен», «Падерборн», а самым статусным соперником был «Штутгарт» — с ним коллектив сошёлся в четвертьфинале. В перестрелке банда Хаби Алонсо несколько раз уступала в счёте, но сравнивала – а победный мяч удалось забить на финишном флажке (90-я минута, отметился Та).

И дальнейший путь уже не будет сложнее. Единственная потенциальная проблема, которая может возникнуть с такими соперниками – недооценка. В случае с «Фортуной» это очень опасно – коллектив уверенно проходит дистанцию во втором дивизионе и готовится перейти на повышение. Потенциально он может выдержать скорости, которые предложат «фармацевты».

«Саарбрюккен» уже выбивал немецкий гранд – возможно, знает какой-то секрет, который получится применить и в случае выхода в финал. В любом случае шансы «Байера» на национальный Кубок велики – но такой состав интригует.

Всё внимание — к потенциальному треблу

На лидеров Бундеслиги точно будет оказываться давление. И они точно постараются выпустить состав, максимально близкий к оптимальному. Всё потому, что перед клубом маячат соблазнительные достижения. Есть шанс оформить требл – так ещё и пройти сезон без поражений.

В Бундеслиге леверкузенцы опережают «Баварию» на 13 очков.

В Лиге Европы собрался подбор участников, достойный уровня ЛЧ – «Байер» делит статус фаворита с «Ливерпулем», ещё есть сильные в еврокубках итальянцы («Милан», «Рома», «Аталанта»), кубковый боец «Вест Хэм», перспективная «Бенфика» и непредсказуемый «Марсель». После де-факто оформления чемпионства «фармацевты» готовы бросить все силы именно на этот турнир – здесь уровень сопротивления максимальный. «Байеру», чтобы пробиться в полуфинал, нужно сломить «молотобойцев». Дальше – победитель пары «Милан» — «Рома». И, можно предположить, финальное испытание в виде «Ливерпуля».

Задача сохранить концентрацию на все турниры, где «фармацевты» в разных реалиях, – тяжело. Но очень помочь может благоприятная обстановка – Хаби Алонсо влюблён в этот проект и объявил, что останется на следующий сезон (хотя на него претендовали гранды – всё те же «Ливерпуль» и «Бавария»). Для игроков такая верность тренера станет примером и лучшей мотивацией.