«Рома» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Серии A чемпионата Италии «Рома» – «Лацио», который состоится 6 апреля 2024 года
«Рома»
В пятёрку самых сильных команд чемпионата Италии входят «Жёлто-красные» на сегодняшний день. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Ромы». В позапрошлом туре чемпионата с минимальным счётом «Волчица» взяла верх над «Чёрно-зелёными» из Сассуоло.
1 апреля нулевую ничью раскатала «Волшебная» в гостях с «Лечче».
«Лацио»
«Орлята» на данный момент в турнирной таблице Серии A занимают седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Лацио» за последнее время. На прошлых выходных «Лацио» принимало дома «Старую синьору». С минимальным счётом «Юве» уступил «орлам».
2 апреля со счётом 0:2 «Бело-голубые» проиграли на выезде «Ювентусу» в первом полуфинальном матче Кубка Италии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 2.24
- Ничья – 3.25
- Победит «Лацио» – 3.60
- Победит «» с форой -1.5 гола – 4.30
- Тотал голов больше 2.5 – 2.18
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.69
Статистика
- Только в одной игре из пяти крайних «Рома» уступила
- За аналогичный период «Бело-небесно-голубые» проиграли своим соперникам в трёх матчах
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.
Прогноз
Римское дерби обычно не отличается обилием забитых голов. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.69 на тотал меньше 2.5 мячей за игру.