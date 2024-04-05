«Рома» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

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вчера, 23:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Серии A чемпионата Италии «Рома» – «Лацио», который состоится 6 апреля 2024 года

«Рома»

В пятёрку самых сильных команд чемпионата Италии входят «Жёлто-красные» на сегодняшний день. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Ромы». В позапрошлом туре чемпионата с минимальным счётом «Волчица» взяла верх над «Чёрно-зелёными» из Сассуоло.

1 апреля нулевую ничью раскатала «Волшебная» в гостях с «Лечче».

«Лацио»

«Орлята» на данный момент в турнирной таблице Серии A занимают седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Лацио» за последнее время. На прошлых выходных «Лацио» принимало дома «Старую синьору». С минимальным счётом «Юве» уступил «орлам».

2 апреля со счётом 0:2 «Бело-голубые» проиграли на выезде «Ювентусу» в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 2.24

Ничья – 3.25

Победит «Лацио» – 3.60

Победит «» с форой -1.5 гола – 4.30

Тотал голов больше 2.5 – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 – 1.69

Статистика

Только в одной игре из пяти крайних «Рома» уступила

За аналогичный период «Бело-небесно-голубые» проиграли своим соперникам в трёх матчах

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

Римское дерби обычно не отличается обилием забитых голов. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.69 на тотал меньше 2.5 мячей за игру.