«Штутгарт» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Айнтрахт», который состоится 13 апреля 2024 года
«Штутгарт»
«Швабы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на третьей строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Штутгарта», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Орлами». Вничью завершился домашний матч позапрошлого тура с «Хайденхаймом» (3:3).
С минимальным счётом в гостях «Швабы» обыграли дортмундскую «Боруссию».
«Айнтрахт»
На данный момент «Орлы» в турнирной таблице Бундеслиги занимают шестое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Айнтрахта» за последнее время. «Нулевую ничью» раскатал «Айнтрахт» с берлинским «Унионом» в рамках матча позапрошлого тура.
5 апреля со счётом 1:1 вничью сыграли «Орлы» с «Музыкантами» из Бремена.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Штутгарт» – 1.53
- Ничья – 4.70
- Победит «Айнтрахт» – 5.80
- Победит «Штутгарт» с форой -1.5 гола – 2.29
- Тотал голов больше 3.5 – 2.36
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.57
Статистика
- Четыре победы одержали «Швабы» в пяти последних матчах
- За такой же период «Орлы» выиграли своих оппонентов в двух встречах
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.53 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Штутгарта». Свои три очка «Швабы» возьмут в предстоящем футбольном поединке.