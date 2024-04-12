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«Штутгарт» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

сегодня, 19:54
«Штутгарт» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Айнтрахт», который состоится 13 апреля 2024 года

«Штутгарт»

«Швабы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на третьей строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Штутгарта», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Орлами». Вничью завершился домашний матч позапрошлого тура с «Хайденхаймом» (3:3).

С минимальным счётом в гостях «Швабы» обыграли дортмундскую «Боруссию».

«Айнтрахт»

На данный момент «Орлы» в турнирной таблице Бундеслиги занимают шестое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Айнтрахта» за последнее время. «Нулевую ничью» раскатал «Айнтрахт» с берлинским «Унионом» в рамках матча позапрошлого тура.

5 апреля со счётом 1:1 вничью сыграли «Орлы» с «Музыкантами» из Бремена.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Штутгарт» – 1.53
  • Ничья – 4.70
  • Победит «Айнтрахт» – 5.80
  • Победит «Штутгарт» с форой -1.5 гола – 2.29
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.36
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.57

Статистика

  • Четыре победы одержали «Швабы» в пяти последних матчах
  • За такой же период «Орлы» выиграли своих оппонентов в двух встречах
  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.53 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Штутгарта». Свои три очка «Швабы» возьмут в предстоящем футбольном поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Штутгарт
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 21:08
Штутгарт находится в какой-то сумасшедшей форме, поэтому в ближайшем туре позволю себе поверить в его очередную победу. К тому же "орлы" из Франкфурта в крайних турах немного забуксовали. Кстати, в первом круге текущего сезона Айнтрахт уступил швабам на своей территории (1-2). Думаю, на выезде против такого соперника даже ничью зацепить будет ещё сложнее. Мой прогноз - П1.
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