«Крылья Советов» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Крылья Советов» – «Рубин», который состоится 14 апреля 2024 года
«Крылья Советов»
«Крылышки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают седьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Крыльев», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Рубиновыми». Со счётом 1:1 вничью сыграли «Крылья Советов» с «Зенитчиками».
На прошлых выходных со счётом 2:1 «Крылышки» выиграли в Екатеринбурге у местных «Шмелей».
«Рубин»
«Казанцы» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ находятся на одну строчку ниже «Крылышек». Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Рубиновых» за последнее время. С разницей в один мяч «Рубин» выиграл у «Ахмата» в матче позапрошлого тура чемпионата России (2:1).
8 апреля в сухую, пропустив три гола, «Татары» потерпели поражение от «Оренбурга».
Котировки БК Pinnacle
- Победят «Крылья Советов» – 2.25
- Ничья – 3.35
- Победит «Рубин» – 3.40
- Победит «Крылья Советов» с форой -1.5 гола – 4.20
- Тотал голов больше 2.5 – 2.16
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.67
Статистика
- Три победы одержали «Крылышки» в пяти последних матчах
- За такой же период «Рубиновые» обыграли своих оппонентов в двух встречах
- «Казанцы» выиграли в четырёх очных встречах из пяти крайних.
Прогноз
Не без труда, но «Крылышки» справятся в предстоящем футбольном поединке с «Рубинами». С коэффициентом 2.25 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «Крылья Советов».