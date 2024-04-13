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«Крылья Советов» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

сегодня, 20:26
«Крылья Советов» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Крылья Советов» – «Рубин», который состоится 14 апреля 2024 года

«Крылья Советов»

«Крылышки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают седьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Крыльев», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Рубиновыми». Со счётом 1:1 вничью сыграли «Крылья Советов» с «Зенитчиками».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Крылышки» выиграли в Екатеринбурге у местных «Шмелей».

«Рубин»

«Казанцы» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ находятся на одну строчку ниже «Крылышек». Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Рубиновых» за последнее время. С разницей в один мяч «Рубин» выиграл у «Ахмата» в матче позапрошлого тура чемпионата России (2:1).

8 апреля в сухую, пропустив три гола, «Татары» потерпели поражение от «Оренбурга».

Котировки БК Pinnacle

  • Победят «Крылья Советов» – 2.25
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Рубин» – 3.40
  • Победит «Крылья Советов» с форой -1.5 гола – 4.20
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.16
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.67

Статистика

  • Три победы одержали «Крылышки» в пяти последних матчах
  • За такой же период «Рубиновые» обыграли своих оппонентов в двух встречах
  • «Казанцы» выиграли в четырёх очных встречах из пяти крайних.

Прогноз

Не без труда, но «Крылышки» справятся в предстоящем футбольном поединке с «Рубинами». С коэффициентом 2.25 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «Крылья Советов».

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:43
Играют соседи по турнирной таблице. Да и по игре на данный момент примерно равны. Пробую ничью- Х.
Гость
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