«Дженоа» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.04.2024)

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сегодня, 19:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Серии A чемпионата Италии «Дженоа» – «Лацио», который состоится 19 апреля 2024 года

«Дженоа»

«Грифоны» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на двенадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Дженоа», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Орлятами». 7 апреля в рамках матча 31-го тура Серии A «Дженоа» выиграла на выезде у «Мастифов» из Вероны с разницей в один мяч (2:1).

15-го числа текущего месяца «Красно-синие» разошлись миром с «Фиолетовыми» из Флоренции (1:1).

«Лацио»

«Орлята» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии A занимают седьмое место. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Лацио» за последнее время. В 31-ом туре чемпионата Италии «Бело-голубые» проиграли с минимальным счётом в Римском дерби «Роме».

12 апреля со счётом 4:1 «Лацио» выиграло у «Морских коньков» из Салерно.

Котировки БК Pinnacle

Победят «Дженоа» – 2.90

Ничья – 3.20

Победит «Лацио» – 2.60

Победит «Лацио» с форой -1.5 гола – 5.25

Тотал голов больше 2.5 – 2.36

Тотал голов меньше 2.5 – 1.57

Статистика

Только одну победу одержали «Грифоны» в пяти крайних матчах

За такой же период «Орлята» выиграли своих соперников в трёх встречах

Две крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу команды «Дженоа» с коэффициентом 2.90. «Грифоны» вполне могут удивить в будущей встрече.