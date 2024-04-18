«Дженоа» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Серии A чемпионата Италии «Дженоа» – «Лацио», который состоится 19 апреля 2024 года
«Дженоа»
«Грифоны» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на двенадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Дженоа», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Орлятами». 7 апреля в рамках матча 31-го тура Серии A «Дженоа» выиграла на выезде у «Мастифов» из Вероны с разницей в один мяч (2:1).
15-го числа текущего месяца «Красно-синие» разошлись миром с «Фиолетовыми» из Флоренции (1:1).
«Лацио»
«Орлята» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии A занимают седьмое место. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Лацио» за последнее время. В 31-ом туре чемпионата Италии «Бело-голубые» проиграли с минимальным счётом в Римском дерби «Роме».
12 апреля со счётом 4:1 «Лацио» выиграло у «Морских коньков» из Салерно.
Котировки БК Pinnacle
- Победят «Дженоа» – 2.90
- Ничья – 3.20
- Победит «Лацио» – 2.60
- Победит «Лацио» с форой -1.5 гола – 5.25
- Тотал голов больше 2.5 – 2.36
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.57
Статистика
- Только одну победу одержали «Грифоны» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Орлята» выиграли своих соперников в трёх встречах
- Две крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу команды «Дженоа» с коэффициентом 2.90. «Грифоны» вполне могут удивить в будущей встрече.