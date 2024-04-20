Представят, что это финал Лиги чемпионов. «Челси» не повезло попасть на МС после вылета от «Реала»

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сегодня, 10:06

Лондонцы справляются с «Сити» в решающих стадиях.

Требла не будет – это главная драма для Пепа

Обидно, когда доминирование по всем фронтам обрывается так резко. Когда годом ранее «горожане» взломали-таки «Реал» и этим открыли дорогу к первой победе в ЛЧ , все верили скорее в серию таких побед. Тем более испанский менеджер остался, интегрировал новичков в систему – а к 2024-му году «небесно-голубые» набрали огромный ход. После победы над «Копенгагеном» на классе в паре с теми же «сливочными» именно «Сити» называли фаворитом. Но в традиционном столкновении системности и свободы творчества победил Анчелотти. «Горожан» застала врасплох стягивающаяся на один фланг пара Винисиус-Родриго – и без Уокера их некому было остановить (3:3 в Мадриде, ассистентский дубль Винисиуса, гол Родриго). В Манчестере испанцам помог быстрый гол – «горожане» лишь в концовке смогли сравнять. Дальше – пенальти, а тут системность никак не помогла. Гвардиола остался не у дел.

Даже забавно, что у троицы лидеров Премьер-лиги всё происходит гармонично. «Ливерпуль» и «Сити» делят очки в очном матче – «Арсенал» вырывается в лидеры. Игра «Арсенала» и МС завершается ничьей – этим пользуются уже «мерсисайдцы». «Канониры» с «красными» остаются без очков по итогам матчей с «Виллой» и «Пэлас» — и уже «Сити» на 1-м месте. Эстетики этой гонке добавляет минимальный отрыв нынешнего лидера – у «горожан» фора в 2 балла. И синхронно каждый из участников чемпионской борьбы вылетает из еврокубков. Конечно, банда Пепа Гвардиолы хотела забрать второй требл к ряду. С другой стороны, чемпионат для англичан всегда более ценен – и теперь «небесно-голубые» могут сконцентрироваться на нём.

Пока «Сити» выигрывает конкуренцию в АПЛ за счёт класса. Изначально было ясно, что чемпион при такой феноменальной интриге определится на финишной прямой. Тогда на первый план выйдет не свежесть, задор и авантюризм, а дисциплина, глубина состава, проработанность. В части последнего с «горожанами» некому сравниться. У Клоппа – детский садик в распоряжении. С выпускниками академии немец, конечно, наделал шума. Но на дистанции чемпионата этого недостаточно. «Арсеналу» пока по-прежнему не хватает опыта. Вот и «горожане» оказались на месте, когда надо было воспользоваться ошибками конкурентов.

Огромный плюс для «небесно-голубых» — сейчас все их лидеры находятся в строю. Грилиша старались использовать преимущественно в ЛЧ , Кевин Де Брюйне долго восстанавливался – теперь же оба доступны, чтобы делать разницу в АПЛ (а бельгиец уже покоряет новые высоты).

«Челси» уже упустил один Кубок

Боссы «аристократов» всё устроили таким образом, чтобы их клуб и близко не подступал к борьбе за еврокубки. Эффективность Маурисио Почеттино можно оценивать только по выступлению во внутренних кубках и процессу решения проблем. И вроде всё проходит неплохо.

В Кубке английской лиги «синие» в финале сошлись с «Ливерпулем». «Красные» были и остаются для них занозой, когда в битвах на вылет разыгрывается трофей. Этой встрече предшествовали 3 таких матча – Суперкубок УЕФА 2019, финал Кубка лиги и Кубка Англии в сезоне-21/22. Во всех случаях «мерсисайдцы» сводили бой к серии пенальти и забирали победу. Почти по такому же сценарию пошёл и недавний финал – на этот раз в дополнительное время «Ливерпуль» вырвал кубок из рук лондонцев – на 118-й минуте забил ван Дейк.

Почеттино проделывает огромную работу, хоть это не видно по положению в таблице. У «аристократов» есть отработанная схема «4-2-3-1», несколько вариантов рабочих сочетаний (ни того, ни другого ещё год назад не было). И лидеры, которые на индивидуальном мастерстве добывают преимущество – Галлахер, Палмер, Фернандес крайне полезны для клуба. Кроме того, аргентинцу хватило смелости сделать игроком ротации Михаила Мудрика, за которого отвалили 70 млн евро. Есть издержки – трофеи придут нескоро, для них придётся потратить ещё немало денег на усиление. Главное, чтобы у руководства хватило терпения и грамотных управленцев. И вот за всё это тревожно.

За еврокубки не побороться – тем более за медали и чемпионство – самих еврокубков в календаре не значится, один трофей уже упущен. У Почеттино не так много аргументов перед боссами. И потому на «Сити» придётся выходить оптимальным составом.

«Аристократы» справляются с «Сити» на продвинутых стадиях кубковых турниров

Преимуществом «Челси» могут стать 2 фактора. Во-первых, это тоже своего рода «Реал». Сейчас им также комфортнее в условиях хаоса. Нет стройной структуры игры, в хаотичности всплывает индивидуальное мастерство – и так «аристократы» уже не раз добывали победу (над тем же МЮ ). У «сливочных» это уже отработанная сильная черта, философия, а у «синих» — всплывшая от постоянных трансферов особенность. Но Пепу с такими командами непросто.

Во-вторых, в отдельно взятом матче это может принести результат даже с топ-соперником – а «аристократам» против «Сити» ещё и сопутствует удача в продвинутых стадиях. На ранних они вылетали от «горожан» в Кубке Англии и Кубке лиги прошлого сезона. Зато до этого добывали победу в полуфинале Кубка-20/21 и в финале ЛЧ того же сезона.