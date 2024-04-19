Карпин тестирует «Спартак», а «Зениту» нужен реванш. 25-й тур РПЛ готовит фаворитам сюрпризы

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сегодня, 12:50

Гранды лиги против крепких середняков.

«Краснодар» — «Факел»

- После поражения от «Зенита» у Мусаева есть один выход – обыграть «Факел» и скрестить пальцы, чтобы парочка будущих соперников Семака навязала лидеру борьбу. Но когда отрыв фаворита целых четыре пункта, то надежды мало. Зато «Краснодар» ещё в борьбе за второе место, так высоко тоже не бывали.

- «Факел» после серии симпатичных матчей свернул к поражениям, уступили ЦСКА и «Ростову». Опытный тренер Ташуев разозлился на подопечных, а те устали уступать. Даже дома «Краснодару» будет непросто против команды из Воронежа. Не забываем о высоком прессинге «Факела», фавориту нужно включить скорости ради домашней победы.

«Пари НН» — «Динамо»

- «Краснодар» сыграет в пятницу, а «Динамо» в воскресенье. Команда Лички обыграла бывший клуб тренера «Оренбург» в Кубке России. Позже сыграют против «Спартака» в пути РПЛ . Но после трёх подряд поражений в чемпионате «Динамо» ждёт сложнейший выезд в Нижний Новгород. В таблице домашних матчей у Юрана равенство с «Зенитом»: 11 матчей, 23 очка.

- «Динамо» фаворит даже в гостях против «Пари НН», а «Краснодар» первый номер против «Факела». Но именно поединки с середняками забрали у претендентов преимущество. Личке важно обыграть Юрана именно как тренера. Пусть нижегородцы редко демонстрируют атакующую инициативу – забили 21 гол в 23 турах, им важно собраться, ведь тоже три тура – три поражения.

«Зенит» — «Оренбург»

- Ещё один поединок воскресенья. Интересен результатом в первом круге, когда «Оренбург» неожиданно обыграл «Зенит». Конечно, в Санкт-Петербурге можно допустить даже неприличный счёт с огромной разницей мячей. Но «Зенит» не очень хорошо сыграл против «Спартака» в Кубке, нет лёгкости в ногах бразильцев, хотя на выбор их осталось много.

- «Оренбург» ведёт борьбу за выживание, тренеру Деограсии важен каждый пункт. Поэтому клубы, которые выросли из одного газового родника, должны ставить только на агрессивную игру на результат. Фаворит очевиден, но у «Оренбурга» есть удачные матчи в последние недели. Они переиграли «Пари НН» и «Рубин», а до этого не уступили ЦСКА в гостях.

«Рубин» — «Локомотив»

- Казанцы в кризисе, три поражения в последних четырёх играх. «Локомотив» тоже в плохом состоянии – три мировые в четырёх турах, одна победа, как у Рахимова. Бывший тренер московского клуба сыграет против знакомой команды дома, хотя для Галактионова выездной статус поединка не проблема, «Локомотив» частенько набирал очки в гостях.

- Глушенков сделал в дерби против ЦСКА всё, что мог, но «Локомотив» не удержал перевес против «армейцев», сыграли 3:3. Соперники у них достойные, но после вылета из Кубка от «Урала» руководство общалось с главным тренером. Неудачи «Краснодара» и «Динамо» позволяют ЦСКА и «Локомотиву» помечтать о второй строчке. Но тогда надо обыгрывать «Рубин» в гостях.

«Балтика» — «Крылья Советов»

- Тренер хозяев Игнашевич рассчитывает увидеть немало зрителей на трибунах. Пусть его команда вылетела из кубкового Пути РПЛ от ЦСКА , в чемпионате в гостях разбили «Ахмат» со счётом 1:7. После такого надо дома достойно играть против «Крыльев Советов», у которых нет особых задач на концовку сезона, кроме получения удовольствия от футбола.

- Подопечные Осинькина плохо начали год с поражениями, но затем обыграли «Урал» и «Рубин». «Крылья Советов» обладают интересным составом, где есть футболисты сборной, вроде левого защитника Горшкова и центрального оборонца Солдатенкова. Им нужны очки, чтобы не пропустить «Спартак» выше в таблице, но в Калининграде всем непросто.

«Сочи» — «Урал»

- Борьба за выживание в разгаре. «Сочи» обыграл «Спартак» — уволили Абаскаля, а «Урал» обыграл «Динамо» — Личка теряет позиции в борьбе за титул. Теперь Морено встретит Ганчаренко. «Сочи» не играл на неделе, а «Урал» нарвался на критику со стороны президента клуба Иванова. После поражения от «Ростова» уральцам нужно переключиться на РПЛ .

- «Сочи» в большем порядке, чем в прошлом году. Вот что значит наняли тренера более высокого уровня, чем парочка предыдущих. Команда забегала. И хотя хватает недочётов, а лидеры нестабильные, «Урал» вряд ли окончательно переключился в режим побед, как показал поединок против «Ростова». Свежий «Сочи» дома может озадачить прямого конкурента внизу таблицы.

ЦСКА – «Ахмат»

- Интересно посмотреть на «Ахмат» после разгрома от «Балтики». Любопытно понаблюдать за ЦСКА , который обыграл именно клуб Игнашевича в кубковом поединке. «Армейцы» лишены давления в РПЛ , ведь обойдутся без второго места. Но раз конкуренты позволяют повоевать за высокую строчку, занятую Федотовым в прошлом сезоне, зачем отказываться?

- «Ахмат» в странном положении, даже смена наставника мало что изменила. Адиев должен идеально разобрать минусы и плюсы «армейцев», чтобы Акинфеев снова ошибся, а нападение ЦСКА с Файзуллаевым и Мусаевым не огорчило Шелию. Впрочем, у «Ахмата» могут быть перестановки в составе, но скорее надо менять подход, ведь светит падение на последнее место.

«Ростов» — «Спартак»

- Идеальное сочетание, поскольку «Ростов» ещё может встретить «Спартак» в финале Пути регионов в Кубке. И Карпин сейчас один из кандидатов на пост главного тренера «красно-белых». Новое руководство клуба точно ищет иностранца, но если не убедят перспективного специалиста, готового долго работать в РПЛ , то «Спартак» всегда может пойти за «сбитым лётчиком».

- Если Карпин «сбитый лётчик», то ему удалось катапультироваться и безопасно приземлиться. «Ростов» звёзд с неба не хватает, но по организации игры не уступит нынешнему «Спартаку». В Ростове-на-Дону всякое с московскими клубами случалось. «Красно-белые» проиграли два последних выездных матча «Ростову» в чемпионате. Карпин хочет продолжения банкета.