«Пари НН» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.04.2024)

1713618089

сегодня, 16:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Пари НН» – «Динамо» Москва, который состоится 21 апреля 2024 года

«Пари НН»

«Нижегородцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на десятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Пари НН», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Динамовцами». В трёх матчах к ряду «Нижний Новгород» проиграл своим соперникам. На своём поле в матче позапрошлого тура «Пари НН» проиграл дома «Быкам» из Краснодара (3:4).

На прошлых выходных с разницей в пару мячей «Нижегородцы» в гостях проиграли «Оренбургу» (1:3).

«Динамо» Москва

«Динамовцы» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают третье место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Бело-голубых» за последнее время. С одинаковым счётом 1:2 «Динамо» проиграло «Спартаку» и «Уралу».

17 апреля в четвертьфинале Кубка России «Путь регионов» со счётом 4:2 «Динамовцы» на выезде выиграли у «Оренбурга».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Пари НН» – 3.60

Ничья – 3.55

Победит «Динамо» Москва – 2.08

Победит «Динамо» Москва с форой -1.5 гола – 3.70

Тотал голов больше 2.5 – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 – 1.82

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют — да

Из десяти крайних матчей в четырёх «Пари НН» проиграл своим соперникам

За аналогичный период в пяти встречах «Динамо» уступило своим оппонентам.

Прогноз

С коэффициентом 2.08 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу команды «Динамо». Не без труда, но свои три очка «Динамовцы» увезут из Нижнего.