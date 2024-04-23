«Лестер» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (23.04.2024)

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сегодня, 03:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Лестер» – «Саутгемптон», который состоится 23 апреля 2024 года

«Лестер»

«Синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на первой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лестера», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «Святыми». С минимальным счётом в рамках матча позапрошлого тура «Лисы» неожиданно проиграли «Плимуту».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Лестер» взял верх над «Вест Бромвичем».

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает на сегодняшний день четвёртое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Святых» за последнее время. На своём поле «Саутгемптон» со счётом 3:0 взял верх над «Престоном».

20 апреля со счётом 1:2 «Святые» уступили в гостях «Кардиффу».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Лестер» – 2.06

Ничья – 3.75

Победит «Саутгемптон» – 3.25

Победит «Лестер» с форой -1.5 гола – 3.40

Тотал голов больше 2.5 – 1.51

Тотал голов меньше 2.5 – 2.51

Статистика

Два поражения потерпели «Синие» в пяти крайних матчах

За такой же период «Святые» уступили своим соперникам в одной встрече

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.51 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на тотал больше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности на двоих команды забьют в предстоящем футбольном поединке не меньше трёх голов.