«Лестер» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (23.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Лестер» – «Саутгемптон», который состоится 23 апреля 2024 года
«Лестер»
«Синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на первой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лестера», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «Святыми». С минимальным счётом в рамках матча позапрошлого тура «Лисы» неожиданно проиграли «Плимуту».
На прошлых выходных со счётом 2:1 «Лестер» взял верх над «Вест Бромвичем».
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает на сегодняшний день четвёртое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Святых» за последнее время. На своём поле «Саутгемптон» со счётом 3:0 взял верх над «Престоном».
20 апреля со счётом 1:2 «Святые» уступили в гостях «Кардиффу».
Котировки БК Pinnacle
- Победят «Лестер» – 2.06
- Ничья – 3.75
- Победит «Саутгемптон» – 3.25
- Победит «Лестер» с форой -1.5 гола – 3.40
- Тотал голов больше 2.5 – 1.51
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.51
Статистика
- Два поражения потерпели «Синие» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Святые» уступили своим соперникам в одной встрече
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.51 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на тотал больше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности на двоих команды забьют в предстоящем футбольном поединке не меньше трёх голов.