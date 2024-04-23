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«Кристал Пэлас» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

сегодня, 19:05
«Кристал Пэлас» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 24 апреля 2024 года

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» на данный момент в турнирной таблице АПЛ находятся на четырнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Кристал Пэласа». На выезде с минимальным счётом «Орлы» выиграли у «Красных» из Ливерпуля.

На прошлых выходных с разницей в три гола «Стекольщики» дома взяли верх над «Молотобойцами» из Стратфорда (5:2).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают шестое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Ньюкасла». С минимальным счётом в гостях «Чёрно-белые» обыграли «Дачников» из Фулема.

13-го числа текущего месяца «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:0 взял верх над «Тоттенхэмом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победят «Кристал Пэлас» – 2.75
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.44
  • Победит «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 гола – 4.20
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.57
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.36

Статистика

  • Две победы одержали «Стекольщики» в пяти крайних матчах
  • В трёх встречах за аналогичный период «Сороки» взяли верх над своими соперниками
  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

На кураже после победы над «Шпорами» в предстоящем футбольном поединке «Сороки» обыграют «Орлов» из Кройдона. В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.44 на победу «Ньюкасла».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Ньюкасл
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:50
Ньюкасл по крайней мере не должен проиграть в этой встрече - 2Х.
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