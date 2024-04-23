«Кристал Пэлас» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

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сегодня, 19:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 24 апреля 2024 года

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» на данный момент в турнирной таблице АПЛ находятся на четырнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Кристал Пэласа». На выезде с минимальным счётом «Орлы» выиграли у «Красных» из Ливерпуля.

На прошлых выходных с разницей в три гола «Стекольщики» дома взяли верх над «Молотобойцами» из Стратфорда (5:2).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают шестое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Ньюкасла». С минимальным счётом в гостях «Чёрно-белые» обыграли «Дачников» из Фулема.

13-го числа текущего месяца «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:0 взял верх над «Тоттенхэмом».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Кристал Пэлас» – 2.75

Ничья – 3.75

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.44

Победит «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 гола – 4.20

Тотал голов больше 2.5 – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 – 2.36

Статистика

Две победы одержали «Стекольщики» в пяти крайних матчах

В трёх встречах за аналогичный период «Сороки» взяли верх над своими соперниками

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

На кураже после победы над «Шпорами» в предстоящем футбольном поединке «Сороки» обыграют «Орлов» из Кройдона. В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.44 на победу «Ньюкасла».