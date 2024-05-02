«Ливерпуль» хочет подписать Пачо из «Айнтрахта»

«Ливерпуль» планирует подписать защитника «Айнтрахта» Уилльяма Пачо летом.
Причём в случае трансфера «красные» отдадут эквадорского футболиста в аренду во франкфуртский клуб.
Игрок оценивается в 50-60 миллионов евро.
«Ливерпуль» планирует подписать защитника «Айнтрахта» Уилльяма Пачо летом.
Причём в случае трансфера «красные» отдадут эквадорского футболиста в аренду во франкфуртский клуб.
Игрок оценивается в 50-60 миллионов евро.
но защитник хорош. ливерпуль может довести его до топ уровня
но защитник хорош. ливерпуль может довести его до топ уровня