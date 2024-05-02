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«Ливерпуль» хочет подписать Пачо из «Айнтрахта»

вчера, 10:34

«Ливерпуль» планирует подписать защитника «Айнтрахта» Уилльяма Пачо летом.

Причём в случае трансфера «красные» отдадут эквадорского футболиста в аренду во франкфуртский клуб.

Игрок оценивается в 50-60 миллионов евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:14
переплатят.
но защитник хорош. ливерпуль может довести его до топ уровня
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:37
Ну хз , что-то не понимаю, зачем.
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