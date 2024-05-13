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«Фиорентина» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.05.2024)

вчера, 02:57
«Фиорентина» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Фиорентина» – «Монца», который состоится 13 мая 2024 года

«Фиорентина»

«Фиолетовые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на девятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лилий», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Монцей». В рамках матча 35-го тура Серии A со счётом 2:1 «Верона» выиграла у «Фиорентины».

С общим счётом 4:3 по сумме двух встреч «Лилии» взяли верх над «Брюгге» в полуфинале Лиги конференций.

«Монца»

«Брианцоли» занимает на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии A двенадцатое место. Освежим в памяти несколько футбольных поединков с участием «Красно-белых» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Италии «Монца» разошлась миром с «Лечче» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 2:2 «Красно-белые» сыграли дома вничью с «Лацио».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фиорентина» – 1.58
  • Ничья – 4.30
  • Победит «Монца» – 5.60
  • Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 2.43
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.70
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

  • Три поражения потерпели «Фиолетовые» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «Красно-белые» уступили своим оппонентам в четырёх встречах
  • Три очные встречи команд из четырёх завершились исходом: обе забьют — да.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.58 на победу «Фиорентины». Крайний раз команды играли между собой в декабре месяце прошлого года. В той встрече «Фиолетовые» на выезде взяли верх над «Красно-белыми». Предстоящий матч не станет исключением.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:40
“Монца” имеет в этом чемпионате невысокий средний общий голевой показатель 2.4, но в последних матчах сезона подопечные Раффаэле Палладино явно играют в свое удовольствие. В каждом из трех прошлых туров “брианцоли” обменялись голами со своими соперниками. “Фиорентина” - это как раз та команда, которая поддержит рвение “красно-белых”. В последних шести матчах, проведенных на стадионе “Артемио Франки”, забитыми мячами также отметились обе стороны. Точно не будет ошибкой поставить в таком противостоянии на обе забьют (ДА)
shlomo
shlomo
вчера в 06:28
Фиорентина на финише текущего сезона разрывается и выступает на два фронта, параллельно с чемпионатом играя в ЛК. Футболисты не роботы и их усталость не может не сказываться на результатах матчей. Исходя из этого, ставить на победу хозяев во встрече с крепкой Монцой за коэффициент 1,55, не хочется. Как по мне за такие цифры лучше взять или фору (+1.5) гостей или же просто гол со стороны выездной команды. После долгих раздумий, останавливаюсь всё же на втором варианте. Монца в последнее время забивает практически стабильно, Фиорентина стабильно пропускает. В чётырёх очных поединках против данного соперника "фиалки" лишь раз сыграли на ноль. Мой прогноз - "Гости забьют: ДА".
Гость
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