«Фиорентина» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.05.2024)

1715558269

вчера, 02:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Фиорентина» – «Монца», который состоится 13 мая 2024 года

«Фиорентина»

«Фиолетовые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на девятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лилий», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Монцей». В рамках матча 35-го тура Серии A со счётом 2:1 «Верона» выиграла у «Фиорентины».

С общим счётом 4:3 по сумме двух встреч «Лилии» взяли верх над «Брюгге» в полуфинале Лиги конференций.

«Монца»

«Брианцоли» занимает на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии A двенадцатое место. Освежим в памяти несколько футбольных поединков с участием «Красно-белых» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Италии «Монца» разошлась миром с «Лечче» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 2:2 «Красно-белые» сыграли дома вничью с «Лацио».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.58

Ничья – 4.30

Победит «Монца» – 5.60

Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 2.43

Тотал голов больше 2.5 – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Три поражения потерпели «Фиолетовые» в десяти крайних матчах

За такой же период «Красно-белые» уступили своим оппонентам в четырёх встречах

Три очные встречи команд из четырёх завершились исходом: обе забьют — да.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.58 на победу «Фиорентины». Крайний раз команды играли между собой в декабре месяце прошлого года. В той встрече «Фиолетовые» на выезде взяли верх над «Красно-белыми». Предстоящий матч не станет исключением.