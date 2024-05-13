«Фиорентина» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Фиорентина» – «Монца», который состоится 13 мая 2024 года
«Фиорентина»
«Фиолетовые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на девятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лилий», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Монцей». В рамках матча 35-го тура Серии A со счётом 2:1 «Верона» выиграла у «Фиорентины».
С общим счётом 4:3 по сумме двух встреч «Лилии» взяли верх над «Брюгге» в полуфинале Лиги конференций.
«Монца»
«Брианцоли» занимает на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии A двенадцатое место. Освежим в памяти несколько футбольных поединков с участием «Красно-белых» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Италии «Монца» разошлась миром с «Лечче» (1:1).
На прошлых выходных со счётом 2:2 «Красно-белые» сыграли дома вничью с «Лацио».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фиорентина» – 1.58
- Ничья – 4.30
- Победит «Монца» – 5.60
- Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 2.43
- Тотал голов больше 2.5 – 1.70
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.10
Статистика
- Три поражения потерпели «Фиолетовые» в десяти крайних матчах
- За такой же период «Красно-белые» уступили своим оппонентам в четырёх встречах
- Три очные встречи команд из четырёх завершились исходом: обе забьют — да.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.58 на победу «Фиорентины». Крайний раз команды играли между собой в декабре месяце прошлого года. В той встрече «Фиолетовые» на выезде взяли верх над «Красно-белыми». Предстоящий матч не станет исключением.