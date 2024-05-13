Головин, «Жирона» и «Болонья» сыграют в Лиге чемпионов. Новые клубы и старые знакомые

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вчера, 12:11

Большие успехи молодых тренеров.

«Жирона» — дебютант Лиги чемпионов

Команда Мичела среди главных героев и очарований сезона. Крутая атака закрыла грехи неаккуратной обороны. «Жирона» это клуб корпорации, владеющей «Манчестер Сити». Но попал в главный еврокубок не из-за огромного бюджета. Каталонцы заслуживают сыграть в Лиге чемпионов, если в УЕФА не придумают причину их исключить из-за конфликта интересов шейхов. Форвард Довбик среди лучших снайперов сезона. Атакующие полузащитники Цыганков и Савио ему помогают. Юного бразильца уже забрали себе «горожане». «Жироне» важно не повторить ошибки симпатичного «Реал Сосьедада» с Захаряном в следующем чемпионате Испании. Но если не потеряют шикарную форму, то в новом формате Лиги чемпионов с большими группами тоже выйдут в плей-офф как баски. «Жирона» на данный момент выше «Барселоны» и «Атлетико» в таблице Ла Лиги, серьёзные ребята. Это если найдут в себе силы не распродать всех лидеров летом.

«Монако» вернулся спустя пять сезонов

Команды Головина не было в Лиге чемпионов шесть лет, очень долго для клуба с успехами в плей-офф в прошлом. Александр неудачно выбрал себе клуб. Вернее, вместо него это сделал Гинер и другие владельцы ЦСКА . Хавбек спас «армейцев» от финансовых проблем, ведь его трансфер обошёлся в 30 миллионов евро. Но Головин стал лидером чемпионской команды, ведь ПСЖ намного сильнее, чем бывший клуб Мбаппе из крошечного государства. Зато впервые за много сезонов «монегаски» будут в крутом турнире, где россиянину надо снова раздавать умные передачи, что хавбек делать умеет. У «Монако» симпатичная банда под руководством Ади Хюттера. Австриец, чьи родители вряд ли интеллектуалы – в 1970-м году назвали сына проклятым именем Адольф, настроил «монегасков» на удачный победный финиш сезона даже без травмированного лидера Головина. «Монако» снова в Лиге чемпионов, Александр очень рад.

«Болонья» 60 лет ждала возвращения

Вот тут после празднования будет похмелье, ведь «Болонья» потеряет главного тренера, который создал сказку. Тиаго Мотта готовится возглавить «Ювентус». Его «Болонья» сейчас идёт наравне с командой Аллегри в таблице, что дополнительно мотивирует миллиардера Аньелли и других владельцев гранда из Турина пригласить именно Тиаго. Бразильский итальянец придумал схему «2-7-2», которая отлично работает в Серии А в этом сезоне. У «Болоньи» цепкий прессинг в первой линии, даже центральный нападающий включается в отбор. Команда подвижная и наглая, но не забывает о правильной работе в защите, ведь подстраховка у середняка на высоком уровне. Шикарный коллектив, но его перспективы туманные. Тренер Мотта уйдёт, а без него тяжело будет сохранить настрой и тактические порядки. Зато «Болонья» получит праздник Лиги чемпионов на родном стадионе, повод для радости среди фанатов.

«Штутгарт» терпел долгих пятнадцать лет

Ещё одна история, когда молодой тренер всё меняет в команде, которая раньше собирала серии без побед. Мичелу из «Жироны» всего 48 лет, он немного опытнее, но Себастьяну Хёнессу лишь 42 года, а Мотте из «Болоньи» 41. Также есть Хаби Алонсо из «Байера», но клуб из Леверкузена недавно играл в Лиге чемпионов, а теперь собрал 50 поединков без поражений. «Штутгарт» так высоко летать не может, но племянник легенды «Баварии» Хёнесса поднял наверх клуб, который заждался крупных успехов. Немцы в пятый раз сыграют в Лиге чемпионов в четвёртый раз в их истории, но в прошлый раз попали в турнир после сенсационного чемпионства пятнадцать сезонов тому назад. В «Штутгарте» порадовал не только снайпер Гирасси, у которого 26 голов в 28 матчах. Также круто смотрится немецкий плеймейкер Дениз Ундав, в порядке защитник Миттельштедт. Крепкая команда, которая может неплохо выступить в Лиге чемпионов, если летом сохранят лидеров и усилят проблемные позиции. Немцев не стоит недооценивать, ведь интенсивный футбол Бундеслиги вписывается в современные тренды. Отсюда два клуба в полуфиналах Лиги чемпионов, а также классные матчи «РБ Лейпциг» против «Реала». Если бы не знаменитое умение мадридцев терпеть, могли вылететь от немцев.

«Астон Вилла» и «Брест» продолжают борьбу

Хотя команда из Бирмингема подвела короля еврокубков Унаи Эмери – вылетели от греческого «Олимпиакоса» в полуфинале Лиги конференций, «Астон Вилла» может завершить сезон на мажорной ноте. Осталось не пропустить «Тоттенхэм» на четвёртую строчку, выйти в Лигу чемпионов. В престижном турнире не будет «Челси» и «Манчестер Юнайтед», зато может сыграть Эмери. Его подопечные полностью заслужили такой успех, ведь прогресс фиксируют не только у хавбека Луиса или нападающего Уоткинса. Конечно, это скорее история на один сезон, как получилось у «Ньюкасла», ведь надолго задержаться в топ-4 в АПЛ сложно. Но для той части Бирмингема, где болеют за «Астон Виллу», это большое событие.

Во французском Бресте тоже надеются зацепиться за выход в групповой раунд Лиги чемпионов, хотя им будет сложнее. Если не обойдут «Лилль» в последнем туре, то будут в квалификации, а это всегда риск вылететь. Также фанаты «Бреста» Эрика Руа не смогут услышать гимн Лиги чемпионов на родном стадионе, поскольку арене более ста лет. Но эту проблему решат, команду приютят на большой арене по соседству. Главное дойти до группового этапа, ведь успех «Боруссии» из Дортмунда доказывает – даже если в родной лиге команда на скромной строчке, могут удивить футбольную Европу наличием характера, мастерства и упрямства. «Брест», конечно, не равен «шмелям», но маленький клуб в списке лучших команд сезона.