Левандовски отказался уйти из «Барселоны». В клубе мечтают усилить нападение

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12 мая 2024, 18:30

Атака подвела «блаугранас».

Левандовски держат деньги, но многие уйдут

«Барселона» в Испании забила меньше голов, чем «Тоттенхэм» без Кейна в АПЛ . Каталонцы хотели отдать Левандовского в Саудовскую Аравию, но мгновенно возник агент поляка – Пини Захави, и опроверг информацию. Подключили инсайдера Романо, которого в последнее время обвиняли в работе с посредниками. Причина активной реакции на слухи о желании «Барселоны» попрощаться с Левандовским – деньги. В следующем сезоне Роберту причитается 32 млн евро. У каталонцев нет средств на подписание элитного форварда, у них на подмене появился бразилец Витор Роке, поэтому в центре атаки может остаться Роберт.

Но многих футболистов в «Барселоне» задерживать не будут. Лапорта и директора клуба включают вратаря и ветерана тер Штегена, юного таланта из центра обороны Кубарси, а также ещё двух воспитанников – хавбека Гави и вингера Ямаля, в список неприкасаемых. По остальным возможны переговоры. Не удивит уход Араухо и де Йонга – достаточно дорогие, чтобы закрыть финансовые проблемы клуба. И оба не показали себя в решающий момент в текущем сезоне. «Жирона» накидала соседям 8 голов в двух матчах, а ПСЖ выбил каталонцев из Лиги чемпионов, прежде чем вылететь от «Боруссии» из Дортмунда.

Также рассуждают о будущем ещё двух футболистов. Во-первых, могут расстаться с Рафиньей, бразилец не оправдал высоких надежд. У бывшего вингера «Лидса» случаются яркие матчи, но ему сложно поддерживать высокий уровень. Во-вторых, ещё один нападающий – Ферран Торрес, не впечатлил в сине-гранатовой футболке. «Зятек» Луиса Энрике может не дождаться отца своей девушки в «Барселоне». Даже если справа юный Ямаль, необходимо подписывать вингеров, чтобы Левандовски поднял на прощание результативность, а у Гюндогана появились опытные адресаты для передач на полуфлангах.

Ольмо и Симонс среди приоритетов Лапорты

Хотя Ольмо уехал в Загреб играть за «Динамо», а Симонс оказался в школе ПСЖ , оба атакующих хавбека «Лейпцига» представляли академию «Барселоны». За Хави Симонса воевали престижные клубы, но его агент Мино Райола выбрал именно каталонцев. Теперь Хави может вернуть своего тезку, хотя помним о факторе ПСЖ . Контракт голландского атакующего полузащитника принадлежит клубу из Парижа, а у них плохие отношения с «Барселоной». Могут не отдать ценного футболиста, которому всего двадцать один год.

Также сообщили, что Лапорта готов променять идею подписать Бернарду Силву на попытку заманить Симонса хотя бы в аренду. С трансфером португальца в «Барселоне» носились несколько лет. Бернарду хотел в клуб, за который играют бывшие футболисты «Манчестер Сити» Гюндоган и Канселу. Вот только Бернарду всегда имеет вариант с Саудовской Аравией, куда его сватали ещё год назад. Также не стоит забывать, что Гвардиола выбил для наглого хавбека новый контракт с «Манчестер Сити» на целых три года, поскольку разноплановый левша заметно моложе Гюндогана, португальцу исполнится тридцать лет в августе. Хосеп не хочет с ним расставаться ближайшим летом.

«Барселона» не может перехватывать элитных игроков у более стабильных клубов в плане финансов. Но они всегда пытаются делать ставки, которые совсем не соответствуют нынешнему положению каталонцев. Заманивают именем клуба, как сделали с Жоау Феликсом. Самый дорогой португальский футболист в истории не хочет возвращаться в «Атлетико», но «Барселона» не спешит выкупать его контракт. Переговоры идут, а повлиять может решение тренера Хави остаться. Эрнандес знает возможности молодого атакующего хавбека. И хотя потенциальные новички способны вытеснить Жоау на лавку, для обоймы игрок его класса точно пригодится «Барселоне».

Без нового центрфорварда нет перезагрузки

Левандовски в августе стукнет 36 лет. Безумно строить новую атаку вокруг поляка. Хави требовал гарантий усиления состава, прежде чем согласился остаться минимум на год. Но не факт, что испанский тренер в клубе надолго. Скорее всего, легенду упросили как раз по причине финансовых проблем. Клопп не пойдет сразу, а другие наставники с порога представляют список футболистов, без которых не мыслят проект. Лапорта надеется, что у Хави аппетит скромнее.

А его статус воспитанника клуба привлечет Ольмо и Симонса. Вот только разве является атака «Лейпцига» эталоном для клуба, который мечтает в будущем часто бороться за выход в финал Лиги чемпионов? Начинать надо с выбора нового центрального нападающего. А этого человека не пригласят до следующего лета, ведь нет смысла платить 100 млн евро за человека, которому место в основе перекроет Роберт Левандовски. Поляк точно не будет сидеть на скамейке.

«Барселоне» было бы выгодно передать Роберта в Саудовскую Аравию именно этим летом, пока за него готовы заплатить, так как контракт до 2026 года. Класс Левандовского не оспаривается, но форвард привык, чтобы целые команды работали на его результативность. В «Барселоне» играл в оттяжке и помогал юным напарникам, но результат увидели в ответном поединке с ПСЖ . «Барселона» потеряла шанс на финал, а текущий состав Хави мог бы выбить «Боруссию».