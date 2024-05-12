Левандовски отказался уйти из «Барселоны». В клубе мечтают усилить нападение

Атака подвела «блаугранас».
Левандовски держат деньги, но многие уйдут
«Барселона» в Испании забила меньше голов, чем «Тоттенхэм» без Кейна в АПЛ. Каталонцы хотели отдать Левандовского в Саудовскую Аравию, но мгновенно возник агент поляка – Пини Захави, и опроверг информацию. Подключили инсайдера Романо, которого в последнее время обвиняли в работе с посредниками. Причина активной реакции на слухи о желании «Барселоны» попрощаться с Левандовским – деньги. В следующем сезоне Роберту причитается 32 млн евро. У каталонцев нет средств на подписание элитного форварда, у них на подмене появился бразилец Витор Роке, поэтому в центре атаки может остаться Роберт.
Но многих футболистов в «Барселоне» задерживать не будут. Лапорта и директора клуба включают вратаря и ветерана тер Штегена, юного таланта из центра обороны Кубарси, а также ещё двух воспитанников – хавбека Гави и вингера Ямаля, в список неприкасаемых. По остальным возможны переговоры. Не удивит уход Араухо и де Йонга – достаточно дорогие, чтобы закрыть финансовые проблемы клуба. И оба не показали себя в решающий момент в текущем сезоне. «Жирона» накидала соседям 8 голов в двух матчах, а ПСЖ выбил каталонцев из Лиги чемпионов, прежде чем вылететь от «Боруссии» из Дортмунда.
Также рассуждают о будущем ещё двух футболистов. Во-первых, могут расстаться с Рафиньей, бразилец не оправдал высоких надежд. У бывшего вингера «Лидса» случаются яркие матчи, но ему сложно поддерживать высокий уровень. Во-вторых, ещё один нападающий – Ферран Торрес, не впечатлил в сине-гранатовой футболке. «Зятек» Луиса Энрике может не дождаться отца своей девушки в «Барселоне». Даже если справа юный Ямаль, необходимо подписывать вингеров, чтобы Левандовски поднял на прощание результативность, а у Гюндогана появились опытные адресаты для передач на полуфлангах.
Ольмо и Симонс среди приоритетов Лапорты
Хотя Ольмо уехал в Загреб играть за «Динамо», а Симонс оказался в школе ПСЖ, оба атакующих хавбека «Лейпцига» представляли академию «Барселоны». За Хави Симонса воевали престижные клубы, но его агент Мино Райола выбрал именно каталонцев. Теперь Хави может вернуть своего тезку, хотя помним о факторе ПСЖ. Контракт голландского атакующего полузащитника принадлежит клубу из Парижа, а у них плохие отношения с «Барселоной». Могут не отдать ценного футболиста, которому всего двадцать один год.
Также сообщили, что Лапорта готов променять идею подписать Бернарду Силву на попытку заманить Симонса хотя бы в аренду. С трансфером португальца в «Барселоне» носились несколько лет. Бернарду хотел в клуб, за который играют бывшие футболисты «Манчестер Сити» Гюндоган и Канселу. Вот только Бернарду всегда имеет вариант с Саудовской Аравией, куда его сватали ещё год назад. Также не стоит забывать, что Гвардиола выбил для наглого хавбека новый контракт с «Манчестер Сити» на целых три года, поскольку разноплановый левша заметно моложе Гюндогана, португальцу исполнится тридцать лет в августе. Хосеп не хочет с ним расставаться ближайшим летом.
«Барселона» не может перехватывать элитных игроков у более стабильных клубов в плане финансов. Но они всегда пытаются делать ставки, которые совсем не соответствуют нынешнему положению каталонцев. Заманивают именем клуба, как сделали с Жоау Феликсом. Самый дорогой португальский футболист в истории не хочет возвращаться в «Атлетико», но «Барселона» не спешит выкупать его контракт. Переговоры идут, а повлиять может решение тренера Хави остаться. Эрнандес знает возможности молодого атакующего хавбека. И хотя потенциальные новички способны вытеснить Жоау на лавку, для обоймы игрок его класса точно пригодится «Барселоне».
Без нового центрфорварда нет перезагрузки
Левандовски в августе стукнет 36 лет. Безумно строить новую атаку вокруг поляка. Хави требовал гарантий усиления состава, прежде чем согласился остаться минимум на год. Но не факт, что испанский тренер в клубе надолго. Скорее всего, легенду упросили как раз по причине финансовых проблем. Клопп не пойдет сразу, а другие наставники с порога представляют список футболистов, без которых не мыслят проект. Лапорта надеется, что у Хави аппетит скромнее.
А его статус воспитанника клуба привлечет Ольмо и Симонса. Вот только разве является атака «Лейпцига» эталоном для клуба, который мечтает в будущем часто бороться за выход в финал Лиги чемпионов? Начинать надо с выбора нового центрального нападающего. А этого человека не пригласят до следующего лета, ведь нет смысла платить 100 млн евро за человека, которому место в основе перекроет Роберт Левандовски. Поляк точно не будет сидеть на скамейке.
«Барселоне» было бы выгодно передать Роберта в Саудовскую Аравию именно этим летом, пока за него готовы заплатить, так как контракт до 2026 года. Класс Левандовского не оспаривается, но форвард привык, чтобы целые команды работали на его результативность. В «Барселоне» играл в оттяжке и помогал юным напарникам, но результат увидели в ответном поединке с ПСЖ. «Барселона» потеряла шанс на финал, а текущий состав Хави мог бы выбить «Боруссию».
Лапорта понимает, что потеряли шанс на финал Лиги чемпионов против «Реала». Представьте доходы от такой вывески, подобного решающего поединка не было никогда. В УЕФА точно надеялись после первого матча каталонцев и ПСЖ на новое Эль Класико на «Уэмбли». Хави и его подопечные подставили больших боссов, поэтому летом ждём перестановки в атаке «Барселоны». Лапорта не может доверять Феликсу, Феррану и Рафинье, и не верит в Фати.
В большинстве матчей он выпадал
Если первый сезон он провел отлично , то второй сильно сдал.
Возможно на его результативность влияет неопытная молодежь в атаке . Но явно , возраст дает свое.
У Барселона проблемы с реализацией , опорником и с неопытной молодежью на всех позициях
В большинстве матчей он выпадал
Если первый сезон он провел отлично , то второй сильно сдал.
Возможно на его результативность влияет неопытная молодежь в атаке . Но явно , возраст дает свое.
У Барселона проблемы с реализацией , опорником и с неопытной молодежью на всех позициях