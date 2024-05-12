Каземиро, Грилиш и Кайседо резко сбавили. Разочарования сезона АПЛ 2023/24

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12 мая 2024, 21:50

Сильные футболисты с плохой игрой.

1. Каземиро («Манчестер Юнайтед»)

Опытный бразилец на первом месте, ведь это пятикратный победитель Лиги чемпионов, опорник сборной Бразилии. Каземиро был суперзвездой футбола в «Реале», но уже без Крооса и Модрича сильно сбавил в Манчестере. Поначалу старался держать себя в форме, даже с диетологом консультировался, а в итоге оказался медленным увальнем. Особенно когда тен Хаг ставит его в центр обороны. В игре с «Арсеналом» Каземиро спас Хаверца от офсайда и помог лондонцам забить важнейший мяч на неудобном для «канониров» «Олд Траффорд».

2. Антони («Манчестер Юнайтед»)

Футболист за 95 млн евро. Тен Хаг убедил боссов «Манчестер Юнайтед» поверить вингеру «Аякса». А надо было проверить личную жизнь игрока. Антони будут судить, обвиняют в нападении на бывших девушек. Но в этот список попадает не из-за проступков за полем, а по причине ужасной игры в АПЛ . Тренер МЮ говорит, что скандалы влияют на форму нападающего, но сильнее влияет глупое поведение. У Антони есть личный фотограф, который ездил на матчи, но месяцами не мог зафиксировать гол клиента. У бразильского вингера один мяч в АПЛ за целый сезон.

3. Мойсес Кайседо («Челси»)

Шикарный молодой футболист, но неудачно выбрал новый клуб. Любит «Челси» с детства, а теперь за это расплачивается. «Брайтону» выплатят много денег за трансфер, а «аристократы» получили центрального хавбека с огромным количеством явных ошибок. Если у аргентинца Фернандеса были неплохие поединки, то его коллега из Эквадора намного чаще оказывался в центре негативного внимания в стиле Каземиро. Понятно, что у Кайседо больше шансов заиграть в Англии, поскольку на него работает время. Но пока Мойсес справедливо среди разочарований.

4. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

Проблема современного МЮ – много врут, создавая публичный образ своих звезд. Из Рэшфорда лепили чуть ли не святого. А потом нашли его пьяным в Белфасте с первой встречной девушкой. Оказалось, все в клубе и даже бывшие футболисты эпохи Фергюсона знали, что Маркус ведет себя в стиле молодого Уэйна Руни. Центральный нападающий допился до алкоголизма, а Маркус обещал взять себя в руки. Но на поле от него немного пользы. По голам с игры в АПЛ Рэшфорд не оторвался от Мудрика из «Челси». Маркусу уже 26 лет, но не стал лидером «Юнайтед».

5. Джек Грилиш («Манчестер Сити»)

Даже когда тренер Гвардиола считал, что Грилиш должен сыграть слева вместо Доку, англичанин не показывал ничего интересного. У молодого бельгийского вингера 10 созданных голов в АПЛ , а у опытного британца всего четыре. Невероятно скромные выступления, хотя в «Манчестер Сити» результативным может стать даже защитник Гвардиол. Грилиш боится за свое место в заявке сборной Англии, ведь конкуренция там солидная, Палмер и Фоден в полном порядке. Джек может покинуть «горожан» в поисках игровой практики, сильно сдал в новом сезоне.

6. Кэлвин Филлипс («Вест Хэм»)

Казалось, что проблема в Гвардиоле. Подписал дорогого хавбека «Лидса», чтобы усадить на скамейку. Но когда Филлипс ушел в «Вест Хэм» в поисках игровой практики, то выступил не лучше. Обидно, поскольку в «Лидсе» доигрался до сборной Англии. Неплохой футболист, но только если попадает к правильному тренеру, вроде Марсело Бьелсы. У Мойеса не заиграл, поэтому «Вест Хэм» точно не выкупит контракт 28-летнего центрального полузащитника. Кэлвину срочно нужно искать новый клуб для перезапуска карьеры, а то может сгинуть в очередной аренде.

7. Михаил Мудрик («Челси»)

Понятно, что здесь вину разделяют тренер Почеттино, опытные напарники Мудрика, а также Боэли, которому вручили контракт Мудрика с завышенной стоимостью. «Шахтёр» устроил аукцион между «Челси» и «Арсеналом», «синие» забрали быстрого футболиста, но не умеют выжимать из его стиля максимум. При этом Михаил в 23 года создал семь голов в чемпионате Англии, так что назвать его полным разочарованием сезона точно нельзя. Но поскольку вложили огромные деньги, то место Мудрика в этом списке не удивляет. Разумеется, ждали большего.

8. Эван Фергюсон («Брайтон»)

Ирландец среди самых талантливых молодых нападающих мира. Но этот сезон у него не получается. Пускай Фергюсон не промахивается так показательно, как Дарвин из «Ливерпуля» или Джексон из «Челси», но у него тоже ужасная конвертация моментов в голы. Фергюсон забил 6 мячей после трех десятков ударов, упустил несколько явных шансов и не помешал «Брайтону» зайти в ужасную серию. Сейчас у Эвана травма, но до этого не забивал в АПЛ и других турнирах с конца ноября, в двадцать одном поединке подряд. Пусть ему лишь 19 лет, но разочаровал.

9. Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»)

Травма отчасти оправдывает неудачу Маунта, но у Мэйсона уже около полутора десятков поединков за МЮ , а толку от него нет. Атакующий хавбек сам хотел уйти из «Челси» к манкунианцам, но на великом стадионе не показывает лучшие футбольные качества. Без Бруну Фернандеша «красные дьяволы» беззубые, а Маунт может в будущем покинуть клуб, который за него переплатил. Обидно, игрок он классный, но не угадал с командой и главным тренером. У тен Хага даже Санчо не играл здорово до ссоры, а теперь Джейдон в Дортмунде и сыграет в финале ЛЧ .

10. Александр Зинченко («Арсенал»)