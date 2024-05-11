Избавление от звезды и груза. ПСЖ может стать лучше без Мбаппе

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вчера, 20:04

Прощание с лидером оказалось скомканным.

ПСЖ по итогам этого сезона уже стал чемпионом Франции, имеет хорошие шансы выиграть Кубок страны. В финале он сыграет с «Лионом», который был обыгран в двух кругах нынешнего чемпионата с общим счетом 8:2. Можно занести в заслуги парижан выход в полуфинал Лиги чемпионов с самой молодой командой турнира.

Всем этим можно гордиться, но есть и непреодолимое чувство неудачи. Все ждали финала Лиги чемпионов. У клуба была прекрасная возможность вернуться туда спустя четыре года. Тогда ПСЖ уступил «Баварии» в финальном поединке. И это была бы красивая история для Килиана Мбаппе, который покинет команду и перейдет в «Реал». Он бы напоследок мог принести главный и самый желанный трофей. Но этого не случится.

Часто бывает, что взгляд на успех или неудачу зависит от точки зрения: стакан наполовину пуст или наполовину полон? ПСЖ не хватило самой малости, чтобы пройти дортмундскую «Боруссию». Ноль голов при четырех попаданиях в каркас ворот и 3.25 по ожидаемым мячам – впору говорить о невезении. Но теперь парижан ждет новая страница. Вот что будет с уходом Мбаппе.

Луис Энрике укрепляет позиции

Тем, кто считает результат сезона ПСЖ неудачным, может показаться, что это не совсем логичный вывод. Ведь клуб не вышел в финал Лиги чемпионов. Но боссы ПСЖ очень довольны тем, как играет команда под руководством Луиса Энрике, особенно их радует командное взаимодействие и уход от опоры лишь на индивидуальные действия. Конечно, часто все взоры обращались на Мбаппе. Но это уже было не простое ожидание чуда, как во времена, когда за парижан гоняли Лионель Месси и Неймар. Испанский специалист привил парижанам подобие командного духа, стиля и единства. Этого раньше не было.

У специалиста с ПСЖ остается еще один год контракта, и стороны готовы обсуждать его продление. А почему мы говорим об укреплении позиции? Потому что все равно оставался фактор влияния Мбаппе. Сколько было ранее историй о том, как Килиан влияет на трансферную политику руководства, как он давит на боссов непосредственно, обходя тренера и командную администрацию. Это создавало определенное напряжение и у тренеров. Теперь этого не будет. И единственным неоспоримым боссом останется Луис Энрике.

Можно не сомневаться в том, что испанец останется у руля ПСЖ , а его роль в клубе существенно вырастет в следующем сезоне. Но и требовать от Луиса Энрике будут уже не просто чемпионства с полуфиналом Лиги чемпионов. Ставки растут. И растут они на прочном фундаменте, который, как хотят в ПСЖ , заложил этот тренер.

Конечно, у Энрике не обошлось без ошибок в нынешнем сезоне. Его игра по схеме 4-2-4 против «Ньюкасла» на групповом этапе Лиги чемпионов вызвала вопросы. Причем он упорно придерживался этой тактики и получил поражение со счетом 1:4. Использование Марко Асенсио в качестве ложной «девятки» в первой игре с «Барселоной» тоже выглядело спорно. Как и его выход на замену вместо Гонсалу Рамуша во второй игре с «Боруссией».

Список можно продолжать. Но если бы все заранее знали, какими будут последствия их решений, то ошибок не существовало бы в природе. Они были, есть и будут. Задача Энрике – минимизировать их влияние на итоговый результат.

Лояльность болельщиков

Тут тоже сложилась интересная история в связи с уходом Мбаппе. Если бы Килиан покинул клуб, выиграв Лигу чемпионов, наверное, расставание оказалось бы трогательным, было сопряжено с сожалением со стороны фанатов. Но обидный вылет из Лиги чемпионов при не самой вдохновляющей игре лидера как бы облегчают расставание. Никто не скандировал имя Мбаппе.

Все фанаты устали от этой саги и мысленно давно отделили клуб от Килиана. Никто не обвинит ПСЖ в том, что клуб недостаточно старался, чтобы удержать лидера. Болельщики скорее еще больше сплотятся вокруг новой команды, которая уже не сможет опираться на мастерство Килиана. Да, они разочарованы не выходом в финал Лиги чемпионов. Но они видят новые возможности с нового сезона.

В итоге карьера Мбаппе в ПСЖ не станет триумфальной. У него было много взлетов и индивидуальных рекордов. Но и промахов хватало. В том же финале Лиги чемпионов с «Баварией». Да с той же «Боруссией». В решающих матчах с немцами Килиан не вывозил. И взял на себя ответственность за вылет. Ему несложно – ему уже все равно.

Возможность для усиления

Уход Мбаппе должен привести к тому, что ПСЖ получит трансферный бюджет на лето в размере примерно 300 миллионов евро. Это внушительная сумма, которая позволит обновить состав под видение Луиса Энрике. Кроме того, парижане сильно сэкономят на зарплате Мбаппе и бонусах.

Начнет ПСЖ с поиска непосредственной замены Мбаппе. Это может быть приобретение игрока сразу на левый фланг атаки – наподобие Рафаэла Леау из «Милана». А может быть попытка купить результативного центрфорварда наподобие Виктора Осимхена из «Наполи». Впрочем, у парижан уже есть Рандал Коло Муани и Рамуш, на которых клуб потратил 150 миллионов евро.

Полузащите нужна большая глубина и вариативность. Это здорово, что есть талантливый 18-летний Уоррен Заир-Эмери, что порой блистает Витинья. Но необходимо больше креативности и интересных решений. Их порой в средней линии ПСЖ не хватало. Так что футболисты наподобие Бернарду Силвы из «Манчестер Сити» или Бруну Гимарайнша из «Ньюкасла» могут пригодиться.