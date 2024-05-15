«Реймс» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.05.2024)

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вчера, 17:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Реймс» – «Марсель», который состоится 15 мая 2024 года

«Реймс»

«Красно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на одиннадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Реймса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Южанами». С разницей в три гола «Красно-белые» потерпели поражение от «Клермона» в рамках матча 31-го тура Лиги 1 (1:4).

10 мая вничью сыграл «Реймс» на выезде с «Пиратами» из Бреста.

«Марсель»

«Бело-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1 занимают восьмое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Южан» за последнее время. С общим счётом 1:4 по сумме двух встреч «Провансальцы» проиграли «Аталанте» в полуфинале Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Марсель» выиграл у «Лорьяна».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реймс» – 3.65

Ничья – 3.80

Победит «Марсель» – 1.99

Победит «Марсель» с форой -1.5 гола – 3.25

Тотал голов больше 2.5 – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 – 2.11

Статистика

Три поражения потерпели «Красно-белые» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Провансальцы» уступили в одной встрече

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

У «Южан» пока остаются шансы побороться за шестое место, которое предоставляет возможность играть в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне. В предстоящем матче «Провансальцы» не должны потерять очки. Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.99 на победу «Марселя».