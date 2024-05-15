«Реймс» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Реймс» – «Марсель», который состоится 15 мая 2024 года
«Реймс»
«Красно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на одиннадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Реймса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Южанами». С разницей в три гола «Красно-белые» потерпели поражение от «Клермона» в рамках матча 31-го тура Лиги 1 (1:4).
10 мая вничью сыграл «Реймс» на выезде с «Пиратами» из Бреста.
«Марсель»
«Бело-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1 занимают восьмое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Южан» за последнее время. С общим счётом 1:4 по сумме двух встреч «Провансальцы» проиграли «Аталанте» в полуфинале Лиги Европы.
На прошлых выходных со счётом 3:1 «Марсель» выиграл у «Лорьяна».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реймс» – 3.65
- Ничья – 3.80
- Победит «Марсель» – 1.99
- Победит «Марсель» с форой -1.5 гола – 3.25
- Тотал голов больше 2.5 – 1.69
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.11
Статистика
- Три поражения потерпели «Красно-белые» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Провансальцы» уступили в одной встрече
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
У «Южан» пока остаются шансы побороться за шестое место, которое предоставляет возможность играть в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне. В предстоящем матче «Провансальцы» не должны потерять очки. Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.99 на победу «Марселя».