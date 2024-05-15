«Русенборг» – КФУМ Осло: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.05.2024)

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вчера, 23:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Одд» – «Мольде», который состоится 16 мая 2024 года

«Русенборг»

«Маленькие тролли» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Норвегии находятся на шестой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Чёрно-белых» за последнее время. В рамках матча 6-го тура Элитсерии «Маленькие тролли» на выезде потерпели поражение от «Бранна» (0:3).

На прошлых выходных «Русенборг» в гостях раскатал ничью с командой «Мольде» (2:2).

КФУМ Осло

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Элитсерии занимают девятое место. Вспомним недавние матчи с участием столичной команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Русенборгом». После дополнительного времени КФУМ Осло выиграл в 1/8 Кубка Норвегии у команды «Люсеклостер» (3:2).

12 мая со счётом 4:1 «Фредрикстад» на выезде выиграл у «Красно-белых».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Русенборг» – 1.66

Ничья – 4.00

Победит КФУМ Осло – 5.00

Победит «Русенборг» с форой -1.5 гола – 2.65

Тотал голов больше 2.5 – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 – 2.06

Статистика

Только одну победу одержали «Маленькие тролли» в пяти крайних матчах

За такой же период КФУМ Осло выиграл у своих оппонентов в трёх встречах

Четыре матча с участием «Русенборга» из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Скорее всего, на своём поле в предстоящем футбольном поединке «Маленькие тролли» обыграют новичка Элитсерии. Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Русенборга» с коэффициентом 1.66.