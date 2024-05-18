«Штутгарт» – «Боруссия» Мёнхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle (18.05.2024)

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18 мая 2024, 15:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 34-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Боруссия» Мёнхенгладбах, который состоится 18 мая 2024 года

«Штутгарт»

«Швабы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии входят в тройку самых сильных. Рассмотрим недавние матчи с участием «Штутгарта», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жеребятами». На своём поле с разницей в пару мячей «Швабы» дома выиграли у мюнхенской «Баварии» (3:1).

10 мая с минимальным счётом «Штутгарт» на выезде взял верх над «Аугсбургом».

«Боруссия» Мёнхенгладбах

За тур до окончания текущего сезона Бундеслиги «Боруссия» обеспечила себе место в следующем сезоне высшей футбольной лиги Германии. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Чёрно-бело-зелёных» за последнее время. В гостях со счётом 2:2 вничью сыграли «Жеребята» с «Музыкантами» из Бремена в позапрошлом туре чемпионата.

На прошлых выходных «Гладбах» дома раскатал ничью с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 1.25

Ничья – 7.20

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 9.60

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 гола – 1.59

Тотал голов больше 3.5 – 1.59

Тотал голов меньше 3.5 – 2.26

Статистика

Только одно поражение потерпели «Швабы» в пяти крайних матчах

За такой же период «Боруссия» проиграла в двух встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.59 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Боруссии» Мёнхенгладбах с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей «Швабы» справятся с «Жеребятами» в предстоящем футбольном поединке. У «Чёрно-бело-зелёных» есть шанс взять серебро чемпионата и они постараются это сделать.