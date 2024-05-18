«Штутгарт» – «Боруссия» Мёнхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle (18.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 34-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Боруссия» Мёнхенгладбах, который состоится 18 мая 2024 года
«Штутгарт»
«Швабы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии входят в тройку самых сильных. Рассмотрим недавние матчи с участием «Штутгарта», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жеребятами». На своём поле с разницей в пару мячей «Швабы» дома выиграли у мюнхенской «Баварии» (3:1).
10 мая с минимальным счётом «Штутгарт» на выезде взял верх над «Аугсбургом».
«Боруссия» Мёнхенгладбах
За тур до окончания текущего сезона Бундеслиги «Боруссия» обеспечила себе место в следующем сезоне высшей футбольной лиги Германии. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Чёрно-бело-зелёных» за последнее время. В гостях со счётом 2:2 вничью сыграли «Жеребята» с «Музыкантами» из Бремена в позапрошлом туре чемпионата.
На прошлых выходных «Гладбах» дома раскатал ничью с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Штутгарт» – 1.25
- Ничья – 7.20
- Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 9.60
- Победит «Штутгарт» с форой -1.5 гола – 1.59
- Тотал голов больше 3.5 – 1.59
- Тотал голов меньше 3.5 – 2.26
Статистика
- Только одно поражение потерпели «Швабы» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Боруссия» проиграла в двух встречах
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.59 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Боруссии» Мёнхенгладбах с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей «Швабы» справятся с «Жеребятами» в предстоящем футбольном поединке. У «Чёрно-бело-зелёных» есть шанс взять серебро чемпионата и они постараются это сделать.