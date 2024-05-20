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«Болонья» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.05.2024)

сегодня, 02:37
«Болонья» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 37-го тура Серии A чемпионата Италии «Болонья» – «Ювентус», который состоится 20 мая 2024 года

«Болонья»

«Борзые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии входят в тройку самых сильных команд, опережая «Ювентус» только по разнице забитых и пропущенных голов. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Болоньи» за последнее время. В рамках матча 35-го тура Серии A нулевую ничью раскатали «Борзые» на выезде с «Быками» из Турина.

11-го числа текущего месяца со счётом 2:0 «Болонья» в гостях выиграла у «Наполи».

«Ювентус»

«Юве» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии A занимает второе место. Вспомним недавние матчи с участием «Чёрно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Красно-синими» из Болоньи. С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграли «Зебры» с «Ромой» и «Салернитаной».

15 мая со счётом 1:0 «Ювентус» выиграл у «Аталанты» в финале Кубка Италии.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Болонья» – 2.65
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Ювентус» – 2.90
  • Победит «Болонья» с форой -1.5 гола – 4.70
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.26
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.59

Статистика

  • Две победы одержали «Борзые» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Ювентус» выиграл в одной встрече
  • Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.59 в будущей игре компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Если обратить внимание на статистику недавних матчей команд и на очные встречи, то данный исход кажется наиболее вероятный.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Болонья
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:04
Ставлю согласно статистике личных встреч - ТМ(2,5).
Вещий
Вещий
сегодня в 07:31
В последние годы противостояния Болоньи и Ювентуса получаются достаточно результативными - в трех из четырех крайних междусобойчиков ставка на обмен забитыми мячами проходила. Сегодня вновь предлагаю присмотреться к этому варианту.
Гость
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