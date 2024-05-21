Новое поколение топ-тренеров захватывает ведущие чемпионаты. У Клоппа и Анчелотти достойные преемники

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вчера, 20:37

О них заговорили в этом сезоне.

Мотта вернул «Болонью» в ЛЧ и уходит в «Юве»

Итальянский и бразильский тренер – главный вдохновитель успеха этого проекта. Ранее команда плелась в середине турнирной таблицы Серии А – но в первый же год при Мотте попала в топ-10. Теперь пошла ещё дальше.

Команда ворвалась в пятёрку, подгадала время стагнации «Ювентуса» — и запрыгнула в топ-3. «Красно-синие» уже точно выступят в ЛЧ в следующем сезоне – а это уже большой успех. Вдобавок есть шанс взять бронзу – это будут первые медали с 1967 года.

Единственный минус – проект этот молодой и неустойчивый, ему нужно время освоиться в новой весовой категории. Иначе следующий сезон грозит обернуться кошмаром. И большим плюсом было бы удержать костяк и тренера. Только Тиаго соблазнился новым вызовом – как раз «Юве» устал от союза с Аллегри и отправил его в отставку.

За Мотту остаётся порадоваться – теперь наставник с нешаблонными идеями получит необходимые возможности для их реализации, сам «Юве» начнёт играть в более атакующем стиле. А «Болонье» – посочувствовать и пожелать удачи в выборе альтернативы. Не хочется, чтобы клуб пополнил компанию затухших проектов.

Алонсо – архитектор непобедимого «Байера» и мечта «Баварии» с «Реалом»

«Фармацевты» и «Болонья» даже похожи своим стремительным взлётом – но немцы в развитии клуба более успешны. В октябре 2022 года Хаби Алонсо приходил на пожар. Отобравшийся в ЛЧ «Байер» горел по всем фронтам – борьба за выживание в Бундеслиге, провальная еврокубковая кампания. Да и сам испанец был неопытен – назначение считалось огромным риском.

И ведь ставка сыграла – команда к финишу сезона была на 6-м месте. А уже в этом пробила потолок. Чемпионский титул и разрушение гегемонии «Баварии», феноменальная серия без поражений. И она может растянуться на весь сезон – осталось 2 матча. 2 финала, в которых немцы могут оформить требл. В Кубке Германии остался «Кайзерслаутерн», в Лиге Европы – «Аталанта».

Главные бои предстоят в следующем сезоне – именно поэтому Хаби Алонсо решил остаться с командой до конца. Отдать должное за огромное доверие и отличную атмосферу. При этом был ведь спрос на испанца. Перехватить его хотели «Бавария», «Реал», «Ливерпуль». Мюнхенцы настроены попробовать и через год.

Рубен Аморим – стремительный взлёт в Португалии, интерес «Ливерпуля», «Вест Хэм»

Перед тем, как согласовать контракт с тренером пунктом ниже, «Ливерпуль» рассматривал именно португальца. Рубен был основным кандидатом для «красных», идейным преемником Клоппа. И сам помешал этой истории, связавшись с «Вест Хэмом» – сообщалось, что так хотел ускорить процесс в «Ливерпуле». В итоге, вероятно, останется в «Спортинге».

Но даже так – история взлёта Аморима слишком стремительная. Самостоятельную карьеру он начал в 2018 году. В сентябре 2019-го возглавил дубль «Браги» — через 3 месяца встал у руля основы, а уже в марте перешёл в «Спортинг». То есть путь от второй команды «Браги» до португальского гранда прошёл менее, чем за сезон.

А на следующий год они стали чемпионами Португалии, потом – серебро. Теперь команда под руководством Аморима снова на вершине. Много ли тренеров, которые делали себе имя настолько быстро?

Арне Слот – разрушитель гегемонии «Аякса» и рискованный выбор мерсисайдцев

Когда из клуба уходит личность масштабов Юргена Клоппа, её отсутствие нечем перебить. А преемнику достаётся неблагодарная роль – каждый его шаг будут оценивать критериями, применимыми к немцу. Но Слот всё же успел набраться опыта в Нидерландах. С «Фейеноордом» годом ранее он прервал гегемонию «Аякса», сейчас команда идёт на 2-м месте в чемпионате. Ещё в послужном списке – Кубок Нидерландов и финал Лиги конференций-2022.

Философия игры Слота – даже более требовательная, чем у Клоппа. Прессинговать требует всегда, при этом ценит владение, как Пеп Гвардиола. Такой футбол «Фейеноорда» захватывает – вопрос в том, получится ли перенести принципы на более изматывающий чемпионат Англии. Вдобавок предстоит бороться с ожиданиями мерсисайдцев, которые привыкли к борьбе за титулы, гонкам с «Сити». Важно и то, насколько Слот подойдёт характером. Все процессы в «Ливерпуле» выстроены под Клоппа – харизматичную личность, который берёт всё на себя. Арне предстоит либо подготовиться к аналогичной роли, либо провернуть перестройку в структуре управления. Вопросов пока больше, чем ответов – но Эредивизи Слот перерос.

Мичел – дважды обыграл «Барселону», боролся с «Реалом», принёс «Жироне» медали

Ещё одна «тёмная лошадка», которую не ожидали видеть в гонке за медали. Мичел приходил ещё в клуб Сегунды. Вывел каталонцев в Ла Лигу с первой же попытки, потом удержал их на 10-й строчке. И вот после этого «бело-красные» взлетели.

В первой части сезона жиронцы были даже убедительнее. Тогда они реально шли ноздря в ноздрю с «Реалом». Пару раз даже вырывались в лидеры. В период со старта сезона и до конца января – это 25 матчей во всех турнирах – у каталонцев 1 поражение (от «Реала»). И победа в каталонском дерби с «Барселоной» — потом добыли и вторую (4:2 – в начале мая).

Сейчас «Жирона» притормозила и упустила вторую строчку – но топ-3 уже никто не отнимет. Отрыв от «Атлетико» вырос до 5 очков – победили сами, когда «матрасники» уступили «Осасуне».