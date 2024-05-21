Главное достижение «Болоньи» перед уходом Мотты. Вышли в Лигу чемпионов и могут выиграть первую за 57 лет бронзу

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вчера, 10:17

Обладатели медалей определятся в заключительном туре.

Тиаго Мотта – особенный для «Болоньи» не только из-за первого за 60 лет попадания в главный еврокубок. Но и по причине возможности взять медали чемпионата. К этому достижению «красно-синие» всё ближе.

Поступательное движение

Можно вспомнить вообще весь период Мотты в «Болонье», и характер развития будет такой же – команда прогрессировала поступательно. С ходу итальянский менеджер затащил клуб в топ-10 (до этого прописались на 12-13 строчках). Летом провели добротную трансферную кампанию – Мотта получил достаточно игроков для развития проекта. И «фельсинеи» сделали очередной шаг вперёд.

Прежде заглянем в статистику – теперь «красно-синие» стали одной из самых владеющих и пасующих команд лиги, зашли в топ-5 по попыткам дриблинга за игру (7.8 – 5-е место) и заработанным фолам за поединок (12.1 – 4-е место). В оборонительных показателях тоже есть что отметить, «Болонья» – лидер чемпионата по отборам за матч (больше 18).

Мотта на довольно коротком отрезке выстроил атакующую вдумчивую команду, которая при этом отлично прессингует. С 15-го тура они шли в первой пятёрке, постепенно вытеснили «Рому» и гнались за «Миланом» с «Ювентусом». К слову, отставание от последних составляло 17 очков ещё в конце января. С 22-го тура «фельсинеи» начали новый подъём в зону ЛЧ – и теперь именно с туринцами конкурируют за медали.

Отложили вопрос до последнего тура

На самом деле «Болонье» повезло, что «старая синьора» сейчас испытывает настолько серьёзные проблемы – команда с февраля просто выключилась и с трудом добивается результата. Поражение от «Интера» надломило «бьянконери» – они поняли, что титул им не светит. На отрезке с 23-го и до 37-го тура коллектив одержал только две победы (3:2 с «Фрозиноне» и 1:0 с «Фиорентиной»). «Болонья» же упорно двигалась выше и, обыграв «Наполи» 11 мая, забралась на 3-ю строчку. За 2 тура до финиша «Болонья» и «Юве» набрали по 67 очков, а самое главное – им предстояла очная встреча.

И «красно-синие» смяли туринцев в первые минуты – к 11-й уже вели 2:0, а после перерыва довели счёт до разгромного (3:0). Два из трёх мячей, к слову, забили, задавив соперника прессингом. К 53-й минуте хозяева допустили только 2 удара по своим воротам, при этом сами нанесли 8, а также имели тотальное преимущество по владению (почти 68%).

А вот произошедшее дальше – аномалия. «Ювентус» вколотил 3 гола с 76-й по 84-ю минуты, отметились Кьеза, Милик и Йилдыз. Но сразу стоит отметить – во многом «бьянконери» помогла сама «Болонья». Сначала центральный защитник неудачно выдвинулся на мяч. Потом Милик забил со штрафного – это скорее индивидуальное мастерство, чем целенаправленное движение всей команды. Йилдызу буквально вложил мяч в ногу Беукема.

Всё же так снимать вопрос об обладателе 3-й строчки нельзя. Теперь надо ждать заключительного тура – «Болонья» сыграет с «Дженоа», «Юве» примет «Монцу».

Мотта решил двигаться дальше

В «Болонье» Тиаго уже проделал огромную работу, такой скачок сродни резкому прогрессу «Байера» (только «фармацевты» – ещё более яркий случай). И всегда после таких сезонов перед тренером встаёт вопрос: воспользоваться подскочившим спросом и согласиться на предложение кого-то из грандов или продолжить выстраивать проект, сделав его ещё устойчивее.

Хаби Алонсо выбрал последнее – а вот Мотта ждать оказался не готов. Слухи связывали его как раз с «Ювентусом». «Старая синьора» устала от Аллегри, во второй половине сезона не было ни игры, ни результата – мучаться от рисунка игры просто надоело. Расставание назревало, поэтому после победы в финале Кубка Италии разгорелись эмоции: скандал Массимилиано с журналистом, его перформанс на поле (сорвал пиджак, бурно праздновал).

Аллегри сам подарил повод для увольнения – туринцы им воспользовались. С Моттой, по последним данным, уже договорились о контракте по схеме «2+1».

С «Болоньей» связывают Пиоли, Итальяно, Сарри – но неизвестность пугает

Перед «фельсинеями» же – пугающая неизвестность. Примеров, когда после ухода тренера перспективный проект сворачивался, множество. Недоставало опыта руководства, ошибались с выбором тренера или просто не хватало ресурсов удержать лидеров. Возможных причин достаточно, так что удержаться «Болонье» будет тяжело.

Попробуют удержать взятую планку – и возьмутся за переговоры с наставниками, которые востребованы на итальянском рынке. В числе потенциальной альтернативы называют Стефано Пиоли, Маурицио Сарри и Винченцо Итальяно. Первый готов попрощаться с «Миланом», второй уже не работает в «Лацио», у третьего – финал ЛК с «Фиорентиной».

При этом Стефано привлечь будет крайне сложно – на него также претендует «Наполи», Де Лаурентис готов раскошелиться на трансферы. Команда может показаться Пиоли более привлекательной. А вот вариант с Сарри был бы неплохим. У Маурицио есть своя философия, плюс он требователен к подопечным – опыт поможет удержать команду в нужном русле.