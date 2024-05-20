Уничтожил оборону «Реала» и затмил подвигами Холанда. Норвежец Серлот покорил Ла Лигу

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вчера, 16:00

Хочет завоевать свой первый трофей Пичичи.

Алекс разобрался с защитой чемпионов Испании

Высокий норвежец совсем не такой звёздный, как Холанд. Зато переход из «Реал Сосьедада» в «Вильярреал» сделал его счастливее. Не сыграл с Захаряном в Лиге чемпионов, но вчера Серлот отправил четыре гола в ворота «Реала». Команда Анчелотти стала чемпионом, в обороне появился Эдер Милитао. И Серлот уверенно убрал бразильца с пути. Два четких удара по мячу головой, два уверенно реализованных момента ногами.

Со времен форварда Кастельяноса никто не делал покер в матче против «Реала». Аргентинский Валентин прервал 76-летнюю серию без четырех голов от одного футболиста в ворота «Мадрида» в истории Ла Лиги. Серлот забил столько через год после «Тати». Кастельянос уже покинул «Жирону», а норвежский великан ведет борьбу с новым героем бойких каталонцев. Теперь у Серлота 23 гола, а у Довбика 21 забитый мяч.

Два физически крепких нападающих завершат борьбу за трофей Пичичи в финальном туре через неделю. Александр неожиданно стал фаворитом, причем добавил в резюме уничтожение защиты «Реала». Короли расслабились, когда вели 4:1, поэтому «Вильярреал» сумет отыграться. Голкипер Лунин не ошибался, но четыре промаха его обороны станут ещё одним аргументом, чтобы вернуть Куртуа в ворота на финал Лиги чемпионов.

В атаке «Реал» ждёт Мбаппе – француз будет претендентом на приз лучшему снайперу сезона через год. А пока Беллингем не выдержал гонку с двумя старшими для себя классическими форвардами. Довбику 26 лет, а Серлоту 28. «Столбы» снова в моде. В «Спортинге» блеснул невероятный Дьёкереш. В «Баварии» стал лучшим снайпером Бундеслиги Кейн, а у четырехкратных чемпионов Англии впереди свой норвежец Холанд.

Самый интересный норвежский форвард сезона

Серлот работает круче, чем Холанд, его действия разнообразнее. При этом Эрлинг снова выиграл «Золотую бутсу» в АПЛ и снова стал чемпионом. Но у «Манчестер Сити» есть проблема со «стерильностью» результатов. Слишком часто побеждали, причём нередко с запасом. После нового успеха запомнятся слезы на глазах Гвардиолы, когда спросили об уходе Клоппа. А также насмешил сын Фодена, который пытался открыть бутылку шампанского.

Холанд отошёл на второй план в мире геройского хавбека Родри, результативного Фодена и рекордсмена по титулам подряд в АПЛ Гвардиолы. Пусть Эрлинг забил 27 голов в лиге, его справедливо критиковали. Норвежец завершил сезон в АПЛ с 34 упущенными «большими шансами», как их называют в статистике. Даже у Дарвина Нуньеса лишь 27 таких промахов. У Серлота тоже есть промахи, ведь 77 ударов по чужим воротам, но играет чётче.

Сравниваем, чтобы похвалить Александра. Холанд остаётся нападающим уровня «Реала» и «Барселоны», а у его соотечественника лучший сезон в карьере, может повторить рекорд времен «Трабзонспора», когда забил 24 гола. Серлот не заиграл в «Лейпциге», не демонстрировал невероятную результативность в «Реал Сосьедаде». Но если говорим о свежем отрезке времени длиною в сезон, то Александр намного интереснее, чем сам Холанд.

У Серлота хорошая скорость. Грамотно выбирает позицию внутри штрафной площади, у Александра лишь семь ударов из-за пределов вратарских владений. Шесть раз он потерял по-настоящему хорошие шансы после выстрелов с близкого расстояния, пробил мимо створа ворот. Лишь трижды голкиперам клубов Ла Лиги удалось отразить удар, когда норвежец был на сильной позиции близко от ворот. Лишь однажды спас блок защитника.

У Серлота 23 гола в Примере без учета пенальти

У Холанда 7 удачных «приговоров», а у Довбика из «Жироны» 5 мячей с пенальти. Серлот забил 4 гола с пенальти и не забил трижды. Ему проще выпрыгнуть высоко и четко пробить в угол, чем не проиграть вратарю дуэль нервов? Но этот минус лишь улучшил борьбу за звание лучшего снайпера испанского сезона, с 28 голами Серлот давно бы выиграл.

В последнем туре «Жирона» встретится с «Гранадой», вся команда будет стараться отдать удачный пас на Довбика. Шансы на успех минимальные, нужен не просто дубль Артёма, чтобы догнать норвежца, но также отсутствие голов у Серлота. «Вильярреал» сыграет против «Осасуны» в гостях, этому сопернику тоже ничего не нужно. Интересная борьба двух сенсаций нового сезона. В прошлом году скучно выиграл Левандовски, но теперь поляк забил 18 голов.

Роберт ждёт свой «Золотой мяч», а Серлот думает о будущем. Он опытный путешественник, у которого есть суперсила. Важно обратить внимание на минуты, на которых Александр забивает голы. Победный мяч «Севилье» выжал на 97-й минуте матча. Победный гол «Альмерии» случился на 92-й. Против «Реала» сделал покер в критический момент, «Вильярреал» горел 1:4. Норвежец демонстрирует волевые качества, 5 голов в Примере в дополнительное время.

В прошлом Серлот заинтересовал саму «Баварию», но немцы передумали. Сейчас большие клубы тоже будут побаиваться трансфера, ведь игрок немолодой. Но если «Вильярреал» отдаст нападающего за скромные для рынка 20 млн евро, то многим крепким середнякам из Лиги чемпионов пора задуматься. Во-первых, Александр играл во многих лигах. Во-вторых, у него не только 23 гола, но также 6 ассистов, норвежец замечает напарников. Опыт колоссальный.

Приятно, что проявляются новые имена в списках снайперов лучших лиг рядом с привычными Мбаппе, Кейном и Холандом. Форварды учатся работать на команду. Серлот шикарно открывается на линии офсайда. Готов играть с напарником. В «Реал Сосьедаде» работал со шведом Исаком, который зажёг в «Ньюкасле». Александр крут на втором этаже, у него классные паузы. Расторопный и удачно играет двумя ногами. Вы о нём ещё услышите, если сохранит форму.