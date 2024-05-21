Возвращение «пиратов». Клуб из Гамбурга вернулся в Бундеслигу спустя 13 лет

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вчера, 15:14

Но есть нюанс.

Завершился чемпионат Германии во второй Бундеслиге. Известны два счастливчика, которые пополнят элиту немецкого футбола. С третьим новичком придётся подождать. Может, его вообще не будет.

Попытка номер шесть

Долгое время болельщики «Гамбурга» гордились тем, что их любимый клуб ни разу не покидал первую Бундеслигу. Других поводов для гордости уже не осталось. Все достижения некогда великого клуба остались в прошлом. Последнее чемпионство было оформлено в 1983-м, в том же году был взят Кубок чемпионов. Если интересно, почитайте в архивах нашего сайта, как это всё произошло. Новое поколение «красноштанников» балансировало на грани вылета, но всякий раз «динозавры» удерживались. Однако в 2018-м везение кончилось. «Гамбург» отправился во вторую Бундеслигу. Неприятность, но не трагедия. Во всяком случае, так считали болельщики. Через год вернёмся. Но вот уже минуло шесть лет, а «Гамбург» всё никак не может добиться повышения в классе. Три раза подряд их любимцы занимали четвёртое место, от которого ни толку, ни проку. Дважды «красноштанники» приходили на финиш третьими, но проигрывали стыковые матчи.

В недавно завершившемся сезоне «Гамбург» был настроен решительно. С шестого раза пора вернуться. «Красноштанники» одно время лидировали в турнире, шли вторыми, третьими. Но наступила весна, и тут шестикратный чемпион Германии захромал на обе ноги. В итоге снова четвёртое место. Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Теперь многострадальные болельщики «Гамбурга» ждут нового чемпионата и седьмой попытки.

Развевайся, «Весёлый Роджер»

Однако Гамбург празднует. Пиво до сих пор льётся рекою. Ибо вторая городская команда «Санкт-Паули» заняла первое место и после 13-летней паузы снова сыграет в элите. Любопытная ситуация. За 114 лет своего существования «пираты» не выигрывали ничего, кроме Кубка Гамбурга. Однако клуб очень популярен, как в городе, так и в стране. Тот же «Байер» может позавидовать. Фанаты «Санкт-Паули» считаются самыми отвязными и хулиганистыми. Над трибунами развивается «Весёлый Роджер» — знаменитый пиратский чёрный флаг с черепом и скрещенными костями. Болельщики в своё время спасли клуб от банкротства, устроив сбор средств и ряд благотворительных акций.

После последнего вылета из первой Бундеслиги в 2011-м «Санкт-Паули» играл так себе. Пару раз занимал четвёртые места. После того как «красноштанники» опустились во вторую Бундеслигу, жизнь «пиратов» стала интереснее. Появилась мотивация. Как правило, главными задачами на сезон были надрать все места соседям из «Гамбурга» и оказаться выше их в турнирной таблице. Первая часть получалась, вторая — нет. В текущем сезоне всё случилось с точностью до наоборот. «Пираты» взяли лишь очко в играх с «красноштанниками» (2:2 и 0:1), но опередили тех на 11 баллов. Уже в конце сентября «Санкт-Паули» забрался на первое место и с тех пор покидал его крайне редко, опускаясь на второе. В итоге «пираты» выиграли турнир, подарив радость своим многочисленным буйным фанатам и причину для беспокойства немецкой полиции.

«Санкт-Паули» добился повышения в классе весьма скромными силами. Тренер — 31-летний уроженец Хьюстона Фабиан Хюрцелер, известен лишь тем, что напророчил большое будущее своему приятелю Эмре Джану. И ещё не факт, что Хюрцелер останется в роли предводителя «пиратов». Контракт с ним пока не продлён. Известных игроков тоже немного. Лучший бомбардир Марсель Хартель поиграл в «Кёльне», «Унионе» и «Арминии». Капитан «пиратов» Ирвин Джексон немало поиграл в Шотландии и Англии, правда, не в самых сильных клубах. Неплохо вписался в игру нападающий Оладапо Афолайан. Воспитанник «Челси» и англичанин нигерийского происхождения. Есть ещё пара-тройка интересных игроков. Но чтобы не потонуть в первой Бундеслиге, «Санкт-Паули» должен усилить экипаж.

«Аист» на крыше

Всего на одно очко отстал от «Санкт-Паули» клуб из Киля «Хольштайн». Для «аистов» это будет первый выход в элиту за 124 года существования. Да какая там первая Бундеслига, долгое время участие во втором по значимости дивизионе было для «Хольштайна» пределом мечтания. Только в 2018 году «аисты» сумели залететь во вторую Бундеслигу. И сразу же заняли третье место, но уступили в переходных матчах «Вольфсбургу». В сезоне-2020/21 команда из Киля повторила свой успех. Но, выиграв у «Кёльна» в гостях, «Хольштайн» был бит дома 1:5. Были и другие локальные успехи. Например, победа над «Баварией» и «Байером» в Кубке Германии. Теперь «аистам» предстоит доказывать свою состоятельность в элите.

Интересная деталь. За последние лет 25 в первую Бундеслигу входило немало клубов, которые долгое время мотались по низшим лигам — «Вольфсбург», «Хоффенхайм», «Падерборн», «Аугсбург», «Ингольштадт», «РБ Лейпциг», «Хайденхайм». Извините, если кого забыл. Кто-то провалился. Но положительных примеров больше. Иные безродные провинциалы не просто обосновались в элите, но и выходили в еврокубки. «Вольфсбург» до чемпионства дослужился.

Тренирует «аистов» Марсель Рапп, который в своё время немножко порулил «Хоффенхаймом». Есть несколько опытных бойцов — полузащитники Льюис Холтби и Стивен Скжибски, нападающий Янн-Фите Арп, который несколько лет назад перешёл из «Гамбурга» в «Баварию», но не заиграл там. Это только самые известные игроки. В целом же состав голштинцев видится весьма сбалансированным, и в элите им будет легче, чем «Санкт-Паули».

«Фортуна» и фортуна

Клуб из Дюссельдорфа и чемпионом Германии становился, правда, в довоенную пору, и Кубок два раза брал, и добирался до еврокубкового финала. Но нынче «Фортуна» изрядно поблёкла и превратилась в скитальца из лиги в лигу. В последний раз F-95 была замечена в элите в сезоне 2019/20. И вот новая попытка вернуться в высшее общество. Надо только справиться с «Бохумом» в переходных матчах. У тренера Даниэля Тьюна есть опыт, правда, отрицательный. Вернуть «Гамбург» он не смог. Теперь получил шанс проделать то же самое с «Фортуной». Есть ли основания рассчитывать на повышение? Имеются. Хотя состав «Бохума» всё же сильнее. Но и «Фортуна» может выйти победителем в этом противостоянии, если повезёт. Надо ли напоминать, как звали богиню удачи? Один раз Фортуна помогла своей футбольной тезке опередить на финише «Гамбург».

И напоследок. Посмотрите, сколько во второй Бундеслиге именитых популярных и даже титулованных клубов. Помимо «Гамбурга». Это и «Карслруэ», и «Ганновер», «Герта», «Шальке», «Нюрнберг», «Кайзерслаутерн», «Айнтрахт» (Брауншвейг). Которые ни на что приличное в этом сезоне не претендовали. «Ганза» вылетела в третью лигу, где уже застряли «Мюнхен 1860», «Дуйсбург» и «Арминия». И эти пусть не гранды, но всё же достаточно заметные команды в немецком футболе, похоже, смирились, что всё лучшее в их истории уже было. Что их время прошло, а настала пора новых — «Хоффенхайма», «Хайденхайма», «Аугсбурга». И всё же хочется ошибиться, и когда-нибудь увидеть среди конкурентов «Баварии», «Байера», двух «Боруссий» некогда славные коллективы.

Кстати, у «Кайзерслаутерна» остался шанс записать славную страницу в истории. В ближайшую субботу «красные черты» поспорят с «Байером» в финале Кубка Германии. Вдруг у 13-й команды второй Бундеслиги получится то, что не смогли сделать 17 клубов элиты. Чем чёрт не шутит. Особенно, если этот чёрт — красный.