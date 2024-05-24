«Ювентус» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.05.2024)

1716563065

24 мая 2024, 18:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Серии A чемпионата Италии «Ювентус» – «Монца», который состоится 25 мая 2024 года

«Ювентус»

«Юве» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии находится на четвёртой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Чёрно-белых», для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. С минимальным счётом «Юве» выиграл у «Аталанты» в рамках финального матча Кубка Италии.

20 мая в рамках матча 37-го тура Серии A со счётом 3:3 вничью сыграла «Старая синьора» с «Борзыми» из Болоньи.

«Монца»

«Бело-красные» на данный момент в турнирной таблице Серии A занимают двенадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Брианцоли» за последнее время. В рамках матча 35-го тура чемпионата Италии со счётом 2:2 вничью сыграла «Монца» с «Орлятами» из Рима. С разницей в один мяч «Монца» уступила «Фиолетовым» из Флоренции (1:2).

На прошлых выходных с минимальным счётом «Бело-красные» проиграли дома команде «Фрозиноне».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.34

Ничья – 5.60

Победит «Монца» – 8.80

Победит «Ювентус» с форой -1.5 гола – 1.92

Тотал голов больше 2.5 – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 – 2.26

Статистика

Три победы одержали «Чёрно-белые» в десяти крайних матчах

За такой же период «Монца» выиграла в двух встречах

Три очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Ювентуса» с коэффициентом 1.34. «Чёрно-белые» из Турина объективно сильнее и порадуют победой своих болельщиков в заключительном туре чемпионата.