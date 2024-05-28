«Урал» – «Акрон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.05.2024)

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вчера, 18:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч плей-офф (понижение) РПЛ «Урал» – «Акрон», который состоится 29 мая 2024 года

«Урал»

Четырнадцатое место заняли «Шмели» в турнирной таблице Премьер-лиги. Вспомним недавние матчи с участием «Урала», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Акроном». На своём поле со счётом 3:3 «Оранжево-чёрные» раскатали ничью с «Оренбургом».

На прошлых выходных в заключительном туре «Армейцы» выиграли у «Шмелей» со счётом 2:0.

«Акрон»

«Красные» в ФНЛ заняли по итогам сезона третье место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Акрона» за последнее время. С минимальным счётом «Красные» уступили на выезде тульскому «Арсеналу» в позапрошлом туре чемпионата.

25 мая со счётом 2:1 «Акрон» взял верх над командой СКА -Хабаровск.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 1.94

Ничья – 3.50

Победит «Акрон» – 4.20

Победит «Урал» с форой -1.5 гола – 3.30

Тотал голов больше 2.5 – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 – 1.69

Статистика

Только одну победу одержал «Урал» в пяти крайних матчах

За такой же период «Акрон» выиграл у своих соперников в трёх встречах

«Красные» пока не выигрывали у «Шмелей».

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Урал» с коэффициентом 1.94. «Шмели» будут бороться за право остаться в Премьер-лиге чемпионата России.