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«Урал» – «Акрон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.05.2024)

вчера, 18:23
«Урал» – «Акрон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч плей-офф (понижение) РПЛ «Урал» – «Акрон», который состоится 29 мая 2024 года

«Урал»

Четырнадцатое место заняли «Шмели» в турнирной таблице Премьер-лиги. Вспомним недавние матчи с участием «Урала», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Акроном». На своём поле со счётом 3:3 «Оранжево-чёрные» раскатали ничью с «Оренбургом».

На прошлых выходных в заключительном туре «Армейцы» выиграли у «Шмелей» со счётом 2:0.

«Акрон»

«Красные» в ФНЛ заняли по итогам сезона третье место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Акрона» за последнее время. С минимальным счётом «Красные» уступили на выезде тульскому «Арсеналу» в позапрошлом туре чемпионата.

25 мая со счётом 2:1 «Акрон» взял верх над командой СКА-Хабаровск.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Урал» – 1.94
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Акрон» – 4.20
  • Победит «Урал» с форой -1.5 гола – 3.30
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.11
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.69

Статистика

  • Только одну победу одержал «Урал» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Акрон» выиграл у своих соперников в трёх встречах
  • «Красные» пока не выигрывали у «Шмелей».

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Урал» с коэффициентом 1.94. «Шмели» будут бороться за право остаться в Премьер-лиге чемпионата России.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Урал
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:39
Урал хоть и небольшой но фаворит этого матча.
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