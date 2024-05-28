«Пари НН» – «Арсенал» Тула: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч плей-офф (понижение) РПЛ «Пари НН» – «Арсенал» Тула, который состоится 29 мая 2024 года
«Пари НН»
«Нижегородцы» заняли тринадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги. С тульской командой «Нижний Новгород» сразится за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Вспомним недавние матчи с участием «Пари НН». С разницей в четыре гола «Нижегородцы» проиграли дома «Армейцам» в матче 29-го тура чемпионата России.
25 мая со счётом 1:1 вничью сыграл «Нижний Новгород» на выезде с командой «Крылья Советов».
«Арсенал» Тула
«Красно-жёлтые» по итогам сезона ФНЛ заняли четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Канониров» за последнее время. С минимальным счётом «Арсенал» выиграл дома у «Акрона» из Тольятти в матче 33-го тура чемпионата.
На прошлых выходных со счётом 1:0 «Шинник» взял верх над «Красно-жёлтыми» из Тулы.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари НН» – 2.20
- Ничья – 3.20
- Победит «Арсенал» Тула – 3.65
- Победит «Пари НН» с форой -1.5 гола – 4.20
- Тотал голов больше 1.5 – 1.58
- Тотал голов меньше 1.5 – 2.28
Статистика
- «Нижегородцы» в пяти крайних матчах проиграли в трёх встречах
- За аналогичный период «Арсенал» уступил в одной игре
- Исходом тотал больше 3.5 мячей за игру завершились две очные встречи команд.
Прогноз
С коэффициентом 2.20 в будущей игре компания Pinnacle предлагает ставку сделать на победу команды «Пари НН». На своём поле не без труда, но «Нижегородцы» выиграют у «Канониров».