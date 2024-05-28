«Пари НН» – «Арсенал» Тула: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.05.2024)

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вчера, 19:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч плей-офф (понижение) РПЛ «Пари НН» – «Арсенал» Тула, который состоится 29 мая 2024 года

«Пари НН»

«Нижегородцы» заняли тринадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги. С тульской командой «Нижний Новгород» сразится за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Вспомним недавние матчи с участием «Пари НН». С разницей в четыре гола «Нижегородцы» проиграли дома «Армейцам» в матче 29-го тура чемпионата России.

25 мая со счётом 1:1 вничью сыграл «Нижний Новгород» на выезде с командой «Крылья Советов».

«Арсенал» Тула

«Красно-жёлтые» по итогам сезона ФНЛ заняли четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Канониров» за последнее время. С минимальным счётом «Арсенал» выиграл дома у «Акрона» из Тольятти в матче 33-го тура чемпионата.

На прошлых выходных со счётом 1:0 «Шинник» взял верх над «Красно-жёлтыми» из Тулы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 2.20

Ничья – 3.20

Победит «Арсенал» Тула – 3.65

Победит «Пари НН» с форой -1.5 гола – 4.20

Тотал голов больше 1.5 – 1.58

Тотал голов меньше 1.5 – 2.28

Статистика

«Нижегородцы» в пяти крайних матчах проиграли в трёх встречах

За аналогичный период «Арсенал» уступил в одной игре

Исходом тотал больше 3.5 мячей за игру завершились две очные встречи команд.

Прогноз

С коэффициентом 2.20 в будущей игре компания Pinnacle предлагает ставку сделать на победу команды «Пари НН». На своём поле не без труда, но «Нижегородцы» выиграют у «Канониров».