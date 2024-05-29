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«Интер Майами» – «Атланта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

вчера, 11:32
«Интер Майами» – «Атланта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Интер» – «Атланта», который состоится 30 мая 2024 года

«Интер Майами»

«Цапли» на сегодняшний день возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции МЛС. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Интера» за последнее время. 19-го числа текущего месяца с минимальным счётом «Интер» взял верх над ДС Юнайтед.

На прошлых выходных со счётом 2:1 на выезде «Цапли» выиграли у «Ванкувера».

«Атланта»

«Пятиполосные» занимают двенадцатое место в турнирной таблице на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Атланты», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Цаплями». В 1/8 Кубка США Оупен после серии пенальти «Атланта» одержала победу над «Чарлстоном».

26 мая с минимальным счётом «Пятиполосные» дома уступили «Лос-Анджелесу».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер Майами» – 1.49
  • Ничья – 5.20
  • Победит «Атланта» – 5.60
  • Победит «Интер Майами» с форой -1.5 гола – 2.11
  • Тотал голов больше 3.5 – 1.90
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.90

Статистика

  • Четыре победы одержал «Интер» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Атланта» выиграла в одной встрече
  • Исходом тотал больше 2.5 мячей за игру завершились четыре очные встречи команд из пяти последних.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.49 на победу «Интера». На своём поле «Цапли» обычно выигрывают у «Пятиполосных» из Атланты и предстоящий матч не станет исключением.

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