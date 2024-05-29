«Спортинг Канзас-Сити» – «Ванкувер Уайткэпс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

1716989717

вчера, 16:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Спортинг Канзас-Сити» – «Ванкувер Уайткэпс», который состоится 30 мая 2024 года

«Спортинг Канзас-Сити»

«Волшебники» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции занимают последнее место. Вспомним недавние матчи с участием «Спортинга», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Белыми кепками». В 1/8 Кубка США Оупен со счётом 4:0 «Волшебники» выиграли у «Талсы».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Портленд Тимберс» одолел «Волшебников».

«Ванкувер Уайткэпс»

Седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата занимают «Сине-белые» на сегодняшний день. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Ванкувера» за последнее время. В четвертьфинальном матче Чемпионшипа Канады «Белые кепки» выбили команду «Кавалри».

26 мая со счётом 1:2 «Ванкувер Уайткэпс» дома проиграл «Интеру» из Майами.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг Канзас-Сити» – 2.30

Ничья – 3.60

Победит «Ванкувер Уайткэпс» – 3.05

Победит «Спортинг Канзас-Сити» с форой -1.5 гола – 3.90

Тотал голов больше 2.5 – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 – 2.06

Статистика

Три поражения потерпел «Спортинг» в пяти крайних матчах

За такой же период «Ванкувер» проиграл в четырёх встречах

Из пяти последних очных матчей три завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Крайний раз команды встречались на футбольном поле в июле месяце прошлого года. Тогда со счётом 3:0 «Волшебники» взяли верх над «Сине-белыми». Предстоящий матч не станет исключением. В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу команды «Спортинг Канзас-Сити» с коэффициентом 2.30.