«Хьюстон Динамо» – «Колорадо Рэпидз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

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вчера, 17:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Хьюстон Динамо» – «Колорадо Рэпидз», который состоится 30 мая 2024 года

«Хьюстон Динамо»

«Апельсины» в турнирной таблице Западной конференции находятся на восьмой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Оранжевых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Бордово-голубыми». 19 мая со счётом 1:1 вничью на своём поле сыграли «Апельсины» с «Далласом».

26 мая со счётом 2:1 «Лос-Анджелес Галакси» выиграл у «Динамо».

«Колорадо Рэпидз»

Шестое место занимает «Колорадо» в турнирной таблице Западной конференции. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков с участием «Рэпидза» за последнее время. 19-го числа текущего месяца со счётом 3:5 проиграло «Колорадо» на выезде команде «Реал Солт-Лейк».

На прошлых выходных со счётом 3:3 вничью сыграли «Бордово-голубые» с «Миннесотой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хьюстон Динамо» – 2.00

Ничья – 3.70

Победит «Колорадо Рэпидз» – 3.70

Победит «Хьюстон Динамо» с форой -1.5 гола – 3.20

Тотал голов больше 2.5 – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 – 2.18

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «Оранжевые» в пяти крайних матчах

За такой же период «Колорадо» выиграло своих соперников в двух поединках.

Прогноз

В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.70 на ничью. Победителя в предстоящем матче с большой вероятности мы не увидим.