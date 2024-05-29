Клопп осудил Тен Хага из-за конфликта с Санчо

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал Эрика Тен Хага, возглавляющего «Манчестер Юнайтед», из-за конфликта нидерландского специалиста с вингером Джейдоном Санчо, который ушёл в аренду в «Боруссию» из Дортмунда:
Если все теряют веру в футболиста, то тренер обязан его поддержать. Я не верю в рассказы про то, что футболист бесполезен. Такое случается и в других клубах. Купить игрока за 80 миллионов фунтов, а потом отправить его в аренду...
помним, как случился скандал на ЧМ 2006 между Руни и Роналду.
КР7 мелочно провоцировал судью в моменте с удалением Руни.
После клялся, что ничего не планировал. И подмигнул.
Руни хотел его разорвать на английский флаг.
САФ всех успокоил.
Терпение Уэйна потом было вознаграждено: вместе с Роналду он выиграл три чемпионства подряд и конечно московский финал Лиги чемпионов над Челси. То время связка Roonaldo пугала соперников.
Не наводила ужас (с) Карвахаль, но пугала)))
А про то удаление оба вспоминают без злости. Так думаю.
помним, как случился скандал на ЧМ 2006 между Руни и Роналду.
КР7 мелочно провоцировал судью в моменте с удалением Руни.
После клялся, что ничего не планировал. И подмигнул.
Руни хотел его разорвать на английский флаг.
САФ всех успокоил.
Терпение Уэйна потом было вознаграждено: вместе с Роналду он выиграл три чемпионства подряд и конечно московский финал Лиги чемпионов над Челси. То время связка Roonaldo пугала соперников.
Не наводила ужас (с) Карвахаль, но пугала)))
А про то удаление оба вспоминают без злости. Так думаю.