Клопп осудил Тен Хага из-за конфликта с Санчо

Бывший главный тренер «Ливерпуля» раскритиковал , возглавляющего «Манчестер Юнайтед», из-за конфликта нидерландского специалиста с вингером , который ушёл в аренду в «Боруссию» из Дортмунда:

Если все теряют веру в футболиста, то тренер обязан его поддержать. Я не верю в рассказы про то, что футболист бесполезен. Такое случается и в других клубах. Купить игрока за 80 миллионов фунтов, а потом отправить его в аренду...