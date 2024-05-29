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Клопп осудил Тен Хага из-за конфликта с Санчо

вчера, 22:42

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал Эрика Тен Хага, возглавляющего «Манчестер Юнайтед», из-за конфликта нидерландского специалиста с вингером Джейдоном Санчо, который ушёл в аренду в «Боруссию» из Дортмунда:

Если все теряют веру в футболиста, то тренер обязан его поддержать. Я не верю в рассказы про то, что футболист бесполезен. Такое случается и в других клубах. Купить игрока за 80 миллионов фунтов, а потом отправить его в аренду...

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:30
Рон прекрасно всё понял про кого сказал Рууд. И речь про Фергюсона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:07
но не Руни.
помним, как случился скандал на ЧМ 2006 между Руни и Роналду.
КР7 мелочно провоцировал судью в моменте с удалением Руни.
После клялся, что ничего не планировал. И подмигнул.
Руни хотел его разорвать на английский флаг.
САФ всех успокоил.
Терпение Уэйна потом было вознаграждено: вместе с Роналду он выиграл три чемпионства подряд и конечно московский финал Лиги чемпионов над Челси. То время связка Roonaldo пугала соперников.
Не наводила ужас (с) Карвахаль, но пугала)))
А про то удаление оба вспоминают без злости. Так думаю.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:02, ред.
Все ушедшие начинают много болтать. И так - в любой сфере жизни. Давно подмечено..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:01
Я понимаю, что модно сейчас катить бочки на ЭТХ.
Но, по справедливости разложим
1. За 80 млн его покупал не лысый Эрик
2. Санчо играл слабо при трех тренерах (Сульшер, Рангнике, ЭТХ).
3. Эрик в разгар прошлого сезона дал Санчо месяц отпуска привести мозги в порядок. Невиданная щедрость, пока команда пашет на 4-х фронтах!!!
4. Санчо в конкретно этой ситуации больше неправ, чем прав.
Он игрок, и он должен выполнять требования гл.тренера.
Игрок талантливый, но, увы, по менталитету не подходит Юнайтед.
Пусть играет в Дортмунде. Больше и лучше получается.
А Клопп привык пускать стрелы в сторону МЮ, Челси, Сити и их трансферов.
Даже после увольнения.
Надеюсь, Клопп в своем новом клубе купит Санчо и покажет как надо с ним работать, а мы с удовольствием глянем на это.
Например, возглавит условный Аль-Хиляль, купит себе Санчо и
докажет ТХ и всем, как он, Юрген, прав.
Еще неизвестно, что будет с Ливерпулем при Слоте.
Возможно, скоро Клопп придется обсуждать только игру своего бывшего клуба ))
Провал Клоппа с Наби Кейта с 53 млн трансфером мы молча оставляем.
Понимаем, просто вот так бывает, что характерами не сошлись.
А вот к ЭТХ больше вопросов за трансфер Антони.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 23:46
И оба оказались в Мадриде, в разное время
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:44
Да. Рон не так воспринял
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 23:39
Руд имел ввиду Фергюсона, а Рон воспринял про умершего отца, слова с двойным дном
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 23:33
Что же тогда Клопп не взял этого лоботряса Санчо к себе?
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:32
Роналду пожаловался Фергюсона на Нистелрооя , тот его попросил уйти из МЮ. Ван Нистелроой на тренировке столкнулся с Роналду, и Роналду начал ныть. Рууд сказал "идти пожалуйся своему папочке"
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:28
Какой идиотский журналист спросил у него про дела МЮ?? Клопп себе хуже сделал ответом. Во-первых, учит других со своей колокольни. Во-вторых, значит по его методике нужно загибаться перед такими игроками. Выходки Мане, Салаха и Нуньеса ничто в сравнении с тем, как себя повел Санчо.
Capral
Capral
вчера в 23:00
А Клоппу, какое дело?! Ушел, значит ушел. Нечего, в чужой огород лезть.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:49, ред.
Никто в команде не должен быть выше тренера и клуба!!! Нистерой, Бэкхем, Рой Кин ,Роналду. Нужно поддерживать таких как Кантона которые тебе долг вернут с процентом, а не посчитают, что это должное, это не ясли, уж слишком возятся перед футболистами Агенты, но не все тренеры идут на уступки нарушение режима, карается, не нравится дверь открыта родной
Гость
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