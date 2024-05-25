Лидеры «Пари НН» не пришли на встречу с главным тренером

Как сообщает «Чемпионат», лидеры «Пари НН» проигнорировали встречу с главным тренером Сашей Иличем.
Сербский специалист хотел убедить футболистов в том, что сезон ещё можно спасти.
Как сообщает «Чемпионат», лидеры «Пари НН» проигнорировали встречу с главным тренером Сашей Иличем.
Сербский специалист хотел убедить футболистов в том, что сезон ещё можно спасти.
Но сообщение надо признаться странное...ибо дисциплина как мы знаем основа успеха команды....
Но сообщение надо признаться странное...ибо дисциплина как мы знаем основа успеха команды....