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Лидеры «Пари НН» не пришли на встречу с главным тренером

вчера, 14:19

Как сообщает «Чемпионат», лидеры «Пари НН» проигнорировали встречу с главным тренером Сашей Иличем.

Сербский специалист хотел убедить футболистов в том, что сезон ещё можно спасти.

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НН  Илич Саша
Источник: championat.com
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Все комментарии
5crtkc6ew68d
5crtkc6ew68d
вчера в 17:27
В пердиве им будет лучше.
112910415
112910415
вчера в 17:25
это очевидный выпад против тренера !
ABir
ABir
вчера в 17:13
Значит что-то не так в Нижегородском королевстве
альсато
альсато
вчера в 15:35
Сдается мне...мы наблюдаем большой шухер в ПАРИ))))
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:09
Автобус забарахлил и команда посыпалась, а первую часть чемпионата была одна из самых непробиваемых команд))
LOpp
LOpp
вчера в 14:54
Сочи-Пари НН 6:1
цска-Пари НН 6:2

Пари НН рискует сегодня проиграть третий сет и вылететь с турнира большого шлема.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:50
А кто интересно "лидеры" в этой дырявой команде?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:28, ред.
Пари НН не в худшей ситуации чем другие....даже не в зоне вылета....да и играть с немотивированными Крыльями....которым таблично ни горячо ни холодно... выиграют они или проиграют...
Но сообщение надо признаться странное...ибо дисциплина как мы знаем основа успеха команды....
Гость
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