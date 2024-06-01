Конте – в «Наполи». С капризным президентом будет сложно – Аурелио часто меняет тренеров

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вчера, 10:08

Антонио недосчитается лидеров – уже подготовил для них замену.

Вопрос считается почти решённым – авторитетные инсайдеры говорят, что «Наполи» согласовал контракт с Антонио Конте. В Неаполь едет топовый амбициозный тренер – от этого будут и побочные эффекты.

Команде нужен чемпионский дух

Все понимали, что неаполитанцы после чемпионского сезона должны были стагнировать. Ситуация сильно усложнилась и после ухода Спаллетти. Но 10-го места в новом сезоне Серии А никто не ожидал – это уж слишком. Даже при том, что статистика говорит о тотальном невезении клуба (забили гораздо меньше, чем должны были).

Неаполитанцы оказались просто неспособны вгрызаться в своего соперника, дожимая до победы. Этого не смогли дать ни Гарсия, ни Маццарри, ни Кальцона. А вот при Антонио Конте ни у кого не будет шанса не дорабатывать.

Итальянец очень требователен и к себе, и к своим подопечным. Когда его «Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном», он публично прошёлся по игрокам, назвав их 11 эгоистами. Сейчас в «Наполи» застой, переходящий в кризис – и в такой момент наставник типажа Конте может дать быстрый эффект. Прежде всего на уровне психологии, но и в игровой составляющей тоже. Этакий кризис-менеджер, который не даст не думать о чемпионстве.

Отток лидеров – Хвичу перехватил ПСЖ , Осимхена хотел «Челси»

Новость о назначении тренера хорошая – но фон к ней не радует. Конте сможет творить лишь с исполнителями соответствующего уровня. А «Наполи» рискует потерять ещё пару лидеров. Хвича Кварацхелия всё ближе к «Пари Сен-Жермен». Изначально неаполитанцы не собирались отпускать грузинского вингера – он крайне важен в разгоне атак. Но перед такой силой, как парижане, у итальянцев просто нет рычагов давления. А ПСЖ видит в Хвиче замену Мбаппе (Килиана Энрике тоже заигрывал на фланге). Деньги – не проблема, сам футболист дал согласие на переход. Осталось продавить сделку на уровне клубов – неаполитанцы просят 100 млн евро, парижане оценивают игрока в 60 млн.

Ещё один большой риск – потерять Виктора Осимхена. Форвард уже мог уехать после яркого сезона 22/23. Тогда его удалось удержать. Теперь же «Наполи» не перспективный, а застоявшийся проект. Так что у нигерийца есть резон выйти на рынок. В мае попытки договориться были от «Челси» — к лету «аристократы» переключились на других кандидатов. Но придут другие покупатели.

Пётр Зелиньски летом отправится в «Интер» — центральная ось «Наполи» потеряет креативного исполнителя. Также уйти хочет капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо – повлиять на защитника может только новый главный тренер, но пока он настроен сменить команду. Тем более есть спрос от тех же «Интера» и «Атлетико». И Джакомо Распадори заинтересовал «нерадзурри» с «Ювентусом».

Грядут тактические изменения

Костяк необходим Конте. С ним получится от чего-то оттолкнуться, чтобы приступить к тактической перестройке. А облик команды точно изменится. Антонио предпочитает схему с тремя центральными защитниками, гораздо больший объем работы ложится на латералей – они важны Конте в продвижении мяча.

У «Наполи» уже был тренер с похожими требованиями в минувшем сезоне. И Вальтер Маццарри делал попытки перейти на тройку – но так и не рискнул сделать такую схему основной. Неаполитанцы провели по 2 матча в «3-5-2» и «3-4-3». В чемпионате задействовали первую формацию – с «Миланом» и «Лацио» это объяснялось скорее желанием противостоять быстрым атакам соперника. И здесь очень пригодится Ди Лоренцо – он универсал, который вставал в тройку с Ррахмани и Жезусом.

В ситуации с потенциальным оттоком игроков Конте требует топ-трансферов. Его креатуры – Федерико Кьеза и защитник Данило. Первым менеджер хочет нивелировать потерю Хвичи, второй должен добавить команде надёжности. Активно неаполитанцы ищут замену Осимхену – на острие рассматривали Довбика (провёл феноменальный сезон за «Жирону»), Лукаку (отлично вписывается в реалии Серии А, был хорош при Конте), Омородиона (перспективный форвард «Алавеса» – «Наполи» может открыть ему дорогу в европейский гранд и заработать), Джонатан Дэвид (достаточно поиграл за «Лилль», держит планку в Лиге 1). Выбор широкий – но определиться нужно как можно скорее.

Де Лаурентису пора проявить терпение – с эмоциональным Конте будет тяжело

Аурелио сам по себе импульсивный функционер. Иначе как объяснить некрасивую историю прощания со Спаллетти и 4 смены тренера за год? Это бросается в глаза ещё сильнее из-за того, к каким кандидатурам прибегал президент «Наполи»: Маццарри – воспоминание о славном прошлом, Кальцона – нить, связывающая с периодом Спаллетти и Сарри в клубе.

С Конте Де Лаурентису придётся быть более сдержанным. Потому что это по умолчанию требовательный специалист – постоянно будет просить усиления, в случае несогласия выйдет в медиа и станет токсичным активом. Только если работать в связке, польза от Антонио будет перебивать его недостатки.

Масла в огонь подливает и текущее положение команды. В условиях, когда лидеров из костяка могут разобрать, Конте будет ещё громче и требовательнее. Сам по себе выбор правильный – «Наполи» нужен специалист с характером, амбициозная личность, вокруг которой объединится разобранный коллектив. Но чтобы добиться эффекта, и Де Лаурентису требуется поработать над собой.