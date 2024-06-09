Азербайджан – Казахстан: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.06.2024)

1717939603

вчера, 16:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Азербайджан – Казахстан, который состоится 11 июня 2024 года

Азербайджан

«Милли» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находится на 112-ом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием азербайджанской сборной. Вничью со счётом 1:1 команда сыграла с болгарской сборной в международном товарищеском матче.

7 июня со счётом 3:1 албанцы взяли верх над «Милли».

Казахстан

«Ястребы» на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимают 103-е место. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с азербайджанской сборной, предлагаем рассмотреть несколько матчей с участием национальной команды Казахстана. В товарищеской встрече «Жёлто-синие» проиграли сборной Люксембурга (1:2).

7-го числа текущего месяца «Ястребы» проиграли национальной команде Армении с таким же счётом.

Котировки БК Pinnacle

Победит Азербайджан – 2.38

Ничья – 3.30

Победит Казахстан – 3.16

Победит Азербайджан с форой -1.5 гола – 3.76

Тотал голов больше 2.5 – 2.21

Тотал голов меньше 2.5 – 1.68

Статистика

Две победы одержали азербайджанцы в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Жёлто-синие» выиграли в одной встрече

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу сборной Азербайджана с коэффициентом 2.38. «Милли» справится с «Ястребами» в предстоящем матче.