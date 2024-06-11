От Руни до Митрюшкина. Где сейчас все лучшие игроки Евро U-17

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вчера, 16:00

Давайте вспомним всех победителей — всего 18 человек.

С 2002 года УЕФА вручает награду лучшему игроку чемпионата Европы U-17. Всего на данный момент было вручено 18 таких призов – давайте вспомним всех победителей.

2002 – Уэйн Руни

Справедливости ради стоит сказать, что Руни не просто оправдал этот титул, но и стал настоящей легендой мирового футбола. Чего пока нельзя сказать о его тренерской карьере, но он постарается изменить ситуацию с «Плимутом» в Чемпионшипе в следующем сезоне.

2003 – Мигел Велозу

В свои 38 лет португальский полузащитник по-прежнему играет в футбол. Проведя большую часть своей карьеры в Серии А, в прошлом году он перебрался в Серию B, чтобы присоединиться к «Пизе». Многим болельщикам из бывшего СССР он запомнился по игре за киевское «Динамо».

2004 – Сеск Фабрегас

Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании и победитель чемпионата мира, проведший более 100 матчей за красную фурию, немногие игроки могут похвастаться подобной карьерой. В прошлом сезоне вывел «Комо» в Серию А.

2005 – Нури Шахин

Турецкий полузащитник завершил карьеру в возрасте 33 лет и с тех пор занялся тренерской деятельностью. После двух лет работы в «Антальяспоре» он теперь трудится помощником главного тренера в дортмундской «Боруссии».

2006 – Тони Кроос

Без Крооса футбол уже не будет прежним. Немецкий полузащитник собирается завершить карьеру после Евро-2024. Великий немец — «Реал» потерял настоящего вожака.

2007 – Боян Кркич

Когда-то его называли «новым Месси», но удивительно, что Боян раньше Лионеля повесил бутсы на гвоздь. Да, ожиданий он не оправдал, но зато выиграл две Лиги чемпионов и поиграл в футбол на трех разных континентах.

2008 – Даниэль Алексич

Сербский нападающий дебютировал в профессиональной карьере, когда ему было всего 16 лет, затем сделал себе имя на Евро U-17, но ему так и не удалось добиться успеха на высоком уровне, с 2019 года играет в Турции за «Истанбул Башакшехир».

2009 – Марио Гётце

Навсегда вошел в историю футбола, забив победный гол в ворота Аргентины в финале чемпионата мира 2014 года.

Сейчас «золотому мальчику» уже 32 года, он выступает «Айнтрахт».

2010 – Коннор Уикхэм

Когда-то он действительно считался перспективным игроком, но травмы на протяжении многих лет не пощадили форварда. В последнее время меняет клубы, в прошлом сезоне выступал за «Чарльтон», теперь — свободный агент.

2011 – Кайл Эбесилио

Голландский полузащитник провел три года в академии «Арсенала» и играл за «Ноттингем Форест» и «Ден Хааг».

Сейчас Эбесилио 30 лет, он играет в любительский футбол за команду «Капелле», выступающую в пятом дивизионе Нидерландов.

2012 – Макс Майер

Каждый болельщик слышал о Майере, когда тот начинал карьеру в «Шальке». Но многообещающий вундеркинд затем выступал за «Кристал Пэлас», а сейчас играет за «Люцерн».

2013 – Антон Митрюшкин

По сей день Митрюшкин остается единственным вратарем, когда-либо завоевавшим награду лучшему игроку на Евро до 17 лет. Антон пытался построить карьеру в Германии и Швейцарии, но помешали травмы. Следующий сезон начнет дублером Ильи Лантратова в «Локомотиве».

2014 – Стивен Бергвейн

Отлично проявил себя в Нидерландах, но затем случился переход в «Тоттенхэм». Теперь вновь играет у себя дома, но уже не в ПСВ , а в «Аяксе».

​2015 – Одсонн Эдуар

За время пребывания в академии ПСЖ Эдуар всего за два года забил более 60 голов, за что получил прозвище «Ракета».

Последние три года он провел в «Кристал Пэлас», а сейчас его связывают с возвращением в «Селтик».

2016 – Жозе Гомеш

У бывшего вундеркинда «Бенфики» была, мягко говоря, интересная карьера. В свои 25 лет он уже играл за девять разных клубов, а теперь выступает за одесский «Черноморец» в УПЛ .

2017 – Джейдон Санчо

Прямо сейчас будущее Санчо висит в воздухе. Ему удалось вновь заявить о себе всему миру, уйдя в аренду в дортмундскую «Боруссию», но, вероятно, из МЮ он все же уйдет. Джейдону всего 24 года, он вполне может стать стабильным игроком мирового уровня. Один дриблинг в ЛЧ чего только стоит!

2023 – Париш Бруннер

Пока слишком рано говорить о том, сможет ли Бруннер реализовать свой потенциал. 18-летний игрок числится в дортмундской «Боруссии», но еще не дебютировал за взрослую команду. Впрочем, «шмели» любят и умеют выращивать таланты. Пока просто запомним это имя.

2024 – Франческо Камарда

Последним игроком на данный момент, получившим эту награду, стал Камарда, который играет за «Милан». Он дебютировал за взрослую команду в 15 лет и уже принял участие в нескольких матчах Серии А.

Ему всего лишь 16, но этот парень может заявить о себе уже в следующем сезоне.

Как мы видим далеко не всегда лучшие футболисты в подростковом возрасте становятся потом настоящими звездами мирового футбола. Кому-то мешают травмы, а кто-то просто был переоценен. Мы же отдельно пожелаем удачи Антону Митрюшкину!