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Эдегор — лучший футболист «Арсенала» по итогам прошлого сезона

сегодня, 19:58

Полузащитник Мартин Эдегор получил приз лучшему игроку «Арсенала» по итогам сезона 2023/24.

Футболист получил 33% голосов болельщиков. Второе место занял хавбек Деклан Райс, третью строчку взял защитник Вильям Салиба.

В 48 матчах клубного сезона Эдегор забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 23:08
Все парни хороши. но Мартин чуть-чуть) лучше!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:24
Капитан Мартин 100% лучший игрок сезона, настоящий капитанище и лидер команды, ее мозговой центр, который выдумывал, творил и вел за собой парней! Да, этот сезон провел не так результативно, но он проделал огромную работу! Второе место занял Райс, который как так же провел отличный сезон, но всё же пару месяцев в самом начале у него ушли на адаптацию, думаю в следующем сезоне будет топчиком! Третье место отдали Салиба! Как по мне Салиба и Ван Дайк это два топчика среди центральных защитников этого сезона
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:05
Кто бы мог когда либо подумать, что игроки из Норвегии будут
лучшими в одной из лучших команд АПЛ.
то Эдегор, то Холанд.
последними известными из этой страны помню только Риссе и Карью.
молодцы.
но надо как следует стараться помочь сборной пробиться в мундиаль и Евро.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 21:04
Я бы тоже отдал свой голос капитану "Арсенала" Эдегору, это - настоящий лидер и боец, часто брал игру на себя, действовал самоотверженно и вёл команду вперёд, особенно в сложных и неудачно складывающихся матчах.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:35
По мне так Райс ..Но это вкусовщина так сказать
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