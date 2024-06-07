Эдегор — лучший футболист «Арсенала» по итогам прошлого сезона

Полузащитник Мартин Эдегор получил приз лучшему игроку «Арсенала» по итогам сезона 2023/24.
Футболист получил 33% голосов болельщиков. Второе место занял хавбек Деклан Райс, третью строчку взял защитник Вильям Салиба.
В 48 матчах клубного сезона Эдегор забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.
лучшими в одной из лучших команд АПЛ.
то Эдегор, то Холанд.
последними известными из этой страны помню только Риссе и Карью.
молодцы.
но надо как следует стараться помочь сборной пробиться в мундиаль и Евро.
лучшими в одной из лучших команд АПЛ.
то Эдегор, то Холанд.
последними известными из этой страны помню только Риссе и Карью.
молодцы.
но надо как следует стараться помочь сборной пробиться в мундиаль и Евро.