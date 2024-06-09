Раньери: «С радостью обменял бы титул „Лестера“ на скудетто с „Ромой“»

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09 июня 2024, 10:51

Итальянский тренер рассказал о том, что обменял бы чемпионский титул с «Лестером» на победу в Серии А с «Ромой». Его слова приводит TuttoMercatoWeb со ссылкой на Corriere dello Sport.

Под руководством специалиста «лисы» впервые в своей истории выиграли чемпионат Англии в сезоне 2015/16. В 2010 году римская команда с Раньери боролась за чемпионство в Италии с «Интером», отстав в итоге на два очка.