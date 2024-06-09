Раньери: «С радостью обменял бы титул „Лестера“ на скудетто с „Ромой“»

Итальянский тренер Клаудио Раньери рассказал о том, что обменял бы чемпионский титул с «Лестером» на победу в Серии А с «Ромой». Его слова приводит TuttoMercatoWeb со ссылкой на Corriere dello Sport.
Под руководством специалиста «лисы» впервые в своей истории выиграли чемпионат Англии в сезоне 2015/16. В 2010 году римская команда с Раньери боролась за чемпионство в Италии с «Интером», отстав в итоге на два очка.
Есть ли сожаление? Не выиграл скудетто со своей «Ромой». Сегодня я могу сказать: я бы с радостью обменял его на титул «Лестера».
Когда я пришёл (в «Лестер»), команда спаслась в последний месяц предыдущего сезона. Я просто изменил схему, перейдя на «4-4-2», поменял крайних защитников, пригласил Канте, который был неиссякаемым двигателем, потому что он прессинговал, боролся, защищался, и в какой-то момент я подумал, что он может одновременно сделать прострел и пробить головой.
По другому не объяснить.
По другому не объяснить.