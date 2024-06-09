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Раньери: «С радостью обменял бы титул „Лестера“ на скудетто с „Ромой“»

09 июня 2024, 10:51

Итальянский тренер Клаудио Раньери рассказал о том, что обменял бы чемпионский титул с «Лестером» на победу в Серии А с «Ромой». Его слова приводит TuttoMercatoWeb со ссылкой на Corriere dello Sport.

Под руководством специалиста «лисы» впервые в своей истории выиграли чемпионат Англии в сезоне 2015/16. В 2010 году римская команда с Раньери боролась за чемпионство в Италии с «Интером», отстав в итоге на два очка.

Есть ли сожаление? Не выиграл скудетто со своей «Ромой». Сегодня я могу сказать: я бы с радостью обменял его на титул «Лестера».

Когда я пришёл (в «Лестер»), команда спаслась в последний месяц предыдущего сезона. Я просто изменил схему, перейдя на «4-4-2», поменял крайних защитников, пригласил Канте, который был неиссякаемым двигателем, потому что он прессинговал, боролся, защищался, и в какой-то момент я подумал, что он может одновременно сделать прострел и пробить головой.

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Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ Rafael Benitez (раскрыть)
09 июня в 23:15
Это объясняется не обидой на Лестер, а тем, что Раньери с самого детства фанат Ромы и он безумно любит этот клуб
Шуnя771
Шуnя771
09 июня в 13:21
На эмоциях, от обиды....
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Октябрь 1917 (комментарий удален) (раскрыть)
09 июня в 12:55
Его слили в Лестере несколько ключевых игроков, поэтому Раньери в какой-то степени обижен.
По другому не объяснить.
Romeo 777
Romeo 777
09 июня в 12:13
Такой бред…
Igo0rek
Igo0rek
09 июня в 11:49
Каким надо быть м69ом, чтобы такое сказать.
efhjvrnsatu7
efhjvrnsatu7
09 июня в 11:41
Зря он так сказал,отвернул от себя своих фанатов
Lewa2708
Lewa2708
09 июня в 11:34
Скудетто с Ромой для футбольного мира не было бы чем-то сверхъестественным
Василий 50
Василий 50
09 июня в 10:55
Это неуважение к Лестеру
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