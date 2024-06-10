Роналду снова бросит вызов Кейну и Мбаппе. На Евро заждались голевых рекордов

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вчера, 18:52

Молодежь тоже в гонке за «Золотую бутсу».

Никто не сумел побить рекорд Мишеля Платини

Из-за старого формата чемпионата Европы – домашние и выездные матчи, короткий финальный плей-офф, первые награды лучшим снайперам доставались всего за 2 гола. Разумеется, успехи были раздельными. Лишь когда во второй раз опробовали формат с группами, то выскочил француз Платини. Мишель забил 9 голов на Евро-1984, где Франция впервые выиграла турнир. Это единственный случай в истории кубка, когда один футболист сумел отличиться столько раз.

Ван Бастен через четыре года забил 5 мячей, в том числе в финале против Дасаева. Это стандартный результат лучшего снайпера на Евро. Ширер, Клюйверт, Милошевич, Барош и Роналду на Евро-2020 побеждали именно с таким стандартным показателем. Криштиану обошел Патрика Шика, поскольку у него есть голевая передача на прошлом турнире, хотя чех тоже забил пять мячей. За последние тридцать лет только один человек прошел отметку в пять мячей на Евро.

Речь об Антуане Гризманне на домашнем для французов турнире в 2016 году. Зато были две победы у испанцев – Вильи и Торреса, когда Давиду хватило 4 голов, а Фернандо вообще получил «Золотую бутсу» на Евро за три гола и 1 ассист, сыграв 189 минут на турнире. Причем Эль Ниньо опередил немца Марио Гомеса, который имел аналогичный показатель, но сыграл больше минут. Алану Дзагоеву тогда не хватило 1 гола, чтобы выиграть ту «Золотую бутсу».

Обычно ведется жесткая борьба, ведь достаточно одного хет-трика, чтобы существенно улучшить собственные шансы. А если человек жертвует собственной результативностью, чтобы команда чаще побеждала, как делал Кейн на прошлом Евро, то забег выиграет кто-то более эгоистичный вроде Криштиану Роналду. А вот Мбаппе три года назад пасовал на Бензема – Карим забил четыре мяча на Евро-2020, но не сумел догнать бывшего напарника по мадридскому «Реалу».

Мбаппе, Кейн и Роналду – фавориты у букмекеров

Жиру вряд ли будет мешать Килиану собирать голы в группе против поляков, австрийцев и голландцев. Бензема за сборную Франции больше не играет. Если не вмешаются проблемы Мбаппе со спиной и Гризманн не перетянет голевое одеяло на себя, ведь Антуан это умеет, то новый форвард «Реала» Мбаппе может во второй раз подряд взять «Золотую бутсу» на крупном турнире. В Катаре Килиан забил 8 мячей на ЧМ -2022, повторил результат бразильца Роналдо двадцатилетней давности.

Француза по делу считают фаворитом гонки, но соперники по группе у Франции не такие легкие, как может показаться. А как дела у мастера Роналду, который готов грызть землю ради успеха в подобном забеге? Португалец отдыхал, чтобы подойти к официальным матчам в оптимальной форме. Криштиану – лучший снайпер в истории международного футбола. Он не устал в Саудовской Аравии. Можно говорить лишь о моральном истощении от поражений его команды «Аль-Насра».

Тренер Роберто Мартинес понимает, что Роналду надо окружить правильными напарниками. И тогда Португалия успешно сыграет против Чехии, Грузии и Турции. Группа на первых взгляд подходит для голевых рекордов. Но на деле все соперники невероятно опасные, ведь гибкие и умеют терпеть. Роналду будет непросто. Остается ещё один записной фаворит. Кейна не нужно мотивировать. Харри выигрывал «Золотую бутсу» ЧМ -2018, но на Евро нет в соперниках сборной Панамы.

Англичанину будет сложно против рослых и крепких центральных защитников сборных Дании, Словении и Сербии. Зато маневренность у их линий обороны не самая высокая, это шанс для Фодена, Палмера, Беллингема и Сака правильно выйти на ударную позицию. Как ни странно, но результативность молодых коллег занижает шансы Кейна. Харри не единственный британский игрок на Евро, который по ходу клубного сезона собрал много забитых мячей, но Кейн – самый опытный.

Шансы будут у дерзкой молодежи и опытных зубров

Четвертым у букмекеров идёт Ромелу Лукаку. Бельгиец забил в отборе к Евро рекордные 14 мячей. Тренер Доменико Тедеско нашел общий язык с ветераном, который обошел Роналду, Мбаппе и Кейна. Но в финальной части турнира Бельгия сыграет против команд из Словакии, Румынии и Украины. Каждая из этих сборных может выстрелить с положительной стороны, и у каждой есть проблемы в обороне. Неплохая позиция для Лукаку, если его напарники вроде Де Брюйне поработают на коллегу.

Ромелу пора забыть ЧМ -2022, когда не попадал в створ ворот с метра. Реализация на первом плане. Например, если Довбик после успешного сезона в «Жироне» настроится, то вклинится в гонку. Артём выиграл у Беллингема забег за трофей Пичичи лучшему снайперу в Ла Лиге. У датчанина Хёйлунда нет особых успехов в составе МЮ , если говорим о забитых мячах, но молодые форварды частенько удивляют на подобных турнирах. В прошлый раз у Шика было 5 мячей, а у Мбаппе — ни одного.

Чемпионаты Европы обожают генерировать сюрпризы, поэтому даже результативный в отборе шотландский хавбек Мактоминей и бойкий англичанин Фоден с хорошим дальним ударом благодаря одному дублю могут увеличить собственные шансы на итоговый успех. Также не стоит недооценивать атакующих ребят наподобие Бруну Фернандеша. Если вдруг Роналду окажется слишком медленным для серьезных соперников, но уведет защитников за собой на опыте, а голы достанутся его напарникам.

Также не стоит забывать о хозяевах немцах. У них нет Клозе, то есть очевидного претендента на «Золотую бутсу». Зато есть Фюллькруг и ложный форвард Хаверц, который умеет после неудачной серии вернуться с голами. Даже итальянец Скамакка, учитывая успехи в «Аталанте», может удивить дальними ударами, пусть чемпионов из Италии и не считают фаворитами. Старина Левандовски тоже бурчит, что о нём все забыли. У поляков спорная команда, но Роберт невероятный нападающий.