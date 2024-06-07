Салах — игрок сезона в «Ливерпуле»

Нападающий Мохамед Салах — лучший игрок сезона 2023/24 в «Ливерпуле» по версии болельщиков. У него 25 голов и 13 ассистов.
Египтянин становился лучшим игроком «Ливерпуля» в 4 из 7 сезонов своей игры за клуб.
Нападающий Мохамед Салах — лучший игрок сезона 2023/24 в «Ливерпуле» по версии болельщиков. У него 25 голов и 13 ассистов.
Египтянин становился лучшим игроком «Ливерпуля» в 4 из 7 сезонов своей игры за клуб.
Но случаются и неудачные матчи.
Главная проблема Салаха в том, что он НЕ хочет сидеть на банке, когда у него спад. Что он неоднократно демонстрировал.
Но случаются и неудачные матчи.
Главная проблема Салаха в том, что он НЕ хочет сидеть на банке, когда у него спад. Что он неоднократно демонстрировал.