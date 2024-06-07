Салах — игрок сезона в «Ливерпуле»

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сегодня, 13:27

Нападающий — лучший игрок сезона 2023/24 в «Ливерпуле» по версии болельщиков. У него 25 голов и 13 ассистов.

Египтянин становился лучшим игроком «Ливерпуля» в 4 из 7 сезонов своей игры за клуб.