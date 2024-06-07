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Салах — игрок сезона в «Ливерпуле»

сегодня, 13:27

Нападающий Мохамед Салах — лучший игрок сезона 2023/24 в «Ливерпуле» по версии болельщиков. У него 25 голов и 13 ассистов.

Египтянин становился лучшим игроком «Ливерпуля» в 4 из 7 сезонов своей игры за клуб.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_
сегодня в 17:08
Сомнительно. Например, почему не МакКалистер? Не все же статистикой измерять. Салах вообще был ни рыбой, ни мясом. В важных матчах ничего не показал, еще и с Клоппом повздорил.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:55
Лучший в Ливерпуле.
Но случаются и неудачные матчи.
Главная проблема Салаха в том, что он НЕ хочет сидеть на банке, когда у него спад. Что он неоднократно демонстрировал.
Гость
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