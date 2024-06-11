Кордоба — лучший футболист «Краснодара» по итогам сезона 2023/24

Нападающий Джон Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам прошлого сезона.
В рамках голосования болельщиков футболист получил 32,83% голосов. На втором месте Эдуард Сперцян (23,71%), а на третьей строчке Матвей Сафонов (17,55%).
В 27 матчах прошедшего розыгрыша РПЛ Кордоба забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи.
А Кордоба остаётся...
Кордоба "Неуловимый Джон"
- А почему он Неуловимый?
- Да потому что ....
....ну дальше и сами знаете...)))
А Кордоба остаётся...
Кордоба "Неуловимый Джон"
- А почему он Неуловимый?
- Да потому что ....
....ну дальше и сами знаете...)))
Уж если определять лучших, то исключительно по позициям ,так -было бы справедливо, а главное- объективно. Каждый по своему- и Кордоба, и Сперцян- яркие, самобытные игроки, но абсолютно разные. Так или иначе, можно поздравить нападающего Краснодара- это большой Успех!!! Он- очень удачно и гармонично вписался в комбинационный футбол команды!!! Удачи ему- в дальнейшем!!!
Уж если определять лучших, то исключительно по позициям ,так -было бы справедливо, а главное- объективно. Каждый по своему- и Кордоба, и Сперцян- яркие, самобытные игроки, но абсолютно разные. Так или иначе, можно поздравить нападающего Краснодара- это большой Успех!!! Он- очень удачно и гармонично вписался в комбинационный футбол команды!!! Удачи ему- в дальнейшем!!!