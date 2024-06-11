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Кордоба — лучший футболист «Краснодара» по итогам сезона 2023/24

вчера, 13:19

Нападающий Джон Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам прошлого сезона.

В рамках голосования болельщиков футболист получил 32,83% голосов. На втором месте Эдуард Сперцян (23,71%), а на третьей строчке Матвей Сафонов (17,55%).

В 27 матчах прошедшего розыгрыша РПЛ Кордоба забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:28
Может на выбор повлияло что Сафонов и Спперцян на чемоданах....
А Кордоба остаётся...


Кордоба "Неуловимый Джон"
- А почему он Неуловимый?
- Да потому что ....
....ну дальше и сами знаете...)))
Capral
Capral
вчера в 14:19
Кордоба, конечно, в отличие от Сперцяна играл стабильнее, но, сравнение, между двумя разными футболистами, в двух, совершенно разных амплуа- считаю неправильным. Кордоба- голевой наконечник, остроатакующий голевой форвард, но, если бы Сперцян не направлял атаки команды- то и Кордоба потерялся бы...

Уж если определять лучших, то исключительно по позициям ,так -было бы справедливо, а главное- объективно. Каждый по своему- и Кордоба, и Сперцян- яркие, самобытные игроки, но абсолютно разные. Так или иначе, можно поздравить нападающего Краснодара- это большой Успех!!! Он- очень удачно и гармонично вписался в комбинационный футбол команды!!! Удачи ему- в дальнейшем!!!
g2he6frez6mq
g2he6frez6mq
вчера в 13:59
Кордоба выделялся этот сезон ,законно лучший этот раз
shlomo
shlomo
вчера в 13:58
Болельщикам Быков виднее кто был лучшим.... на мой взгляд правильный выбор
Гость
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